3-4 килограмма – примерно столько лишнего веса набирает обычный мужчина за новогодние праздники. О том, как сбросить лишние килограммы быстро и безболезненно, «Советскому спорту» рассказал Эдвард Казарян, мастер-тренер направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Как быстро сбросить вес

«Все же мой первый совет – не объедаться в праздники слишком сильно. А если такое все же случилось, то больше двигаться – коньки, лыжи, прогулки с детьми, подойдет все! Калорийная пища замедляет обмен веществ. Наша задача в праздники – разогнать его любым видом активности.

Если вы все же набрали лишние килограммы – не беда. После праздников для сброса веса нужны тренировки, которые во-первых съедают большое количество энергии, а во вторых, задействуют максимальное количество мышечных волокон.

Идеальный вариант – круговая тренировка с собственным весом. Она может состоять, например, из таких упражнений: базовые приседания+выпады или динамические приседания с прыжком (на ноги), отжимания разными хватами +планки (на грудные и кор), подтягивания+тяги эспандера (на спину), скручивания или подъемы ног на пресс. Все эти упражнения делайте одно за другим, по 10-20 повторений каждого, 3 круга. Завершите тренировку интервальной работой на дорожке или скакалке – 4-6 раундов по одной минуте работы и 30 секунд отдыха».

Помогут ли обычные силовые тренировки сбросить вес

«Во время силовой тренировки вы сожжете меньшее количество калорий, чем на круговом тренинге. Поэтому, если цель – быстро сбросить вес, набранный в праздники, занимайтесь «кругами».

При этом в «круги» можно эффективно вплетать упражнения из традиционного силового тренинга. Выполнять их нужно в связке с функциональными движениями без веса. Например, после приседаний со штангой делать серии выпадов, а после жима лежа – обычные отжимания. Это позволит одновременно и «нагрузить» мышцы, и сжечь калории.

Что организм включился в режим похудения, ему нужно создать стрессовые условия: давать небанальную нагрузку и работать до явного жжения в мышцах.

Как часто нужно заниматься, чтобы быстро сбросить вес

«Если вы занимаетесь в круговом режиме и не используете больших весов, то тренироваться можно каждый день. Время тренировки – около часа.

Если после тренинга вы просыпаетесь наутро и чувствуете сильную боль в мышцах, «крепатуру» и скованность движений – в этот день замените тренировку на прогулку в парке или езжайте на каток. Возвращайтесь в зал после дня перерыва.

Если вы хотите похудеть, питаться после новогодних праздников нужно в разгрузочном режиме. Акцент на обезжиренном мясе птицы или рыбы, овощах, молочных продуктах с большим содержанием белка (белок позволит сохранить мышцы при похудении).

У вас должно быть 3 основных приема пищи, включая ужин. Плюс пара перекусов. К вечеру количество пищи снижается. Последняя еда – не позднее чем за 2-3 часа до сна».

Как быстро уйдут новогодние килограммы

«Если выполнять все рекомендации выше, то уже через 2-3 недели вы вернетесь к своему прежнему весу. Важно поддерживать спортивный режим и после этого: вставайте на весы каждые четыре недели – вы увидите, что вес продолжает снижаться, а рельефность мышц, выносливость и внешний вид становиться лучше.

Важно избегать экстремальных стрессовых состояний: голодовок, чрезмерно интенсивного тренинга, радикальной смены режима. Все это рано или поздно приведет к переутомлению и «откату» на весах.

Тренируйтесь тяжело, но разумно. Давайте себе отдых. Питайтесь правильно. Тогда вес, набранный в праздники, уйдет, чтобы уже никогда не вернуться»,