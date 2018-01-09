Как пережить первые рабочие дни после праздников
Полная инструкция по выживанию от «Советского спорта».
Потеря работоспособности, депрессия, проблемы со сном. Так чувствуют себя многие, выходя на работу после новогодних праздников. «Советский спорт» разбирался, как пережить первую рабочую неделю достойно: в хорошей форме и полным сил.
Совет 1. Включаем режим сна
Почти наверняка в последний выходной день вы испытывали проблемы со сном: ворочались и долго не могли уснуть. Как результат – «разбитость» в первый рабочий день.
Избежать недосыпа поможет четкий режим. Планируйте свои дни в первую рабочую неделю после праздников так, чтобы спать минимум по восемь часов в сутки. Для этого: отключайте по вечерам компьютеры и смартфоны. За час до сна принимайте теплую ванну (но не горячую) – она поможет успокоиться и перейти в сонный режим. Последние полчаса перед сном читайте книгу. Откажитесь от перелистывания соцсетей в смартфоне: мерцание экрана напрягает зрительные нервы, приводит в возбуждение нервную систему – избегайте этого, если вы хотите быстрее уснуть.
Совет 2. Пьем больше воды и меньше кофе
Безопасная норма кофе для здорового человека средних лет – 2-3 небольшие чашки в день. В первые рабочие дни после нового года об этом легко забыть: стремясь взбодрить себя, многие люди выпивают значительно больше рекомендованных доз. Результат «передозировки» кофе - прямо обратный ожидаемому: потеря концентрации, головные боли, нервозность, усталость.
Вместо кофе пейте больше воды в течение дня. Возьмите за правило, выпивать 1-2 стаканчика через каждые 30-45 минут. Прохладная вода поможет вам проснуться, заставит работать выделительную систему, поможет работе ЖКТ и избавит от чувства голода. Доказано, что стресс первых рабочих дней провоцирует аппетит – вместе с ухудшением самочувствия, многие еще и набирают пару лишних килограммов.
Совет 3. Перед работой – небольшая разминка
Потянитесь, лежа в постели. Покрутите головой, плечами, кистями рук, ступнями. Наклонитесь к ступням, старайтесь коснуться их руками. Поделайте скрутки лежа, разминая позвоночник – колени тянутся в одну сторону, руки в другую. Эта нехитрая разминка улучшит кровообращение, поможет вам быстрее проснуться, частично снимет утреннее недомогание.
Не успели размяться дома? Сделайте короткую разминку в метро или на рабочем месте. Втягивайте на 20-30 секунд живот и затем расслабляйте его. Сделайте серию коротких упражнений на пресс, сидя на стуле – подтягивайте колени к животу, держите прямые ноги над полом (облегченный вариант планки). Добавьте к упражнениям наклоны – до легкого жжения в мышцах. При необходимости повторяйте эту разминку 2-3 раза в течение дня: работа пойдет лучше.
Совет 4. Спортивные нагрузки снижаем
В первую рабочую неделю после новогодних праздников сократите интенсивность спортивных нагрузок на 25-35%. Снизьте рабочие веса, уменьшите количество упражнений и раундов. Занимайтесь с перерывом в один день.
Интенсивный спорт после новогоднего перерыва способен окончательно вас «добить». Он растратит иссякшие ресурсы организма, ослабит иммунитет, усилит эмоциональное выгорание. Занимайтесь спортом в меру в первые рабочие дни. Идеальный вариант – заменить занятия с отягощениями плаванием (40 минут-час 3 раза в неделю) или легким бегом на пульсе около 130 ударов в минуту (15-20 минут ежедневно или через день).
Совет 5. Рабочие дела решаем от простого к сложному
Как и в спорте, входить в рабочий режим нужно плавно. Будет ошибкой в первый же рабочий день приниматься за сложные дела в офисе. Распланируйте график работы так, чтобы в первые 2-3 дня после каникул, по возможности, заниматься такими делами, которые не требуют максимального напряжения и концентрации.
Совет 6. Расслабляемся после работы
Под «расслаблением» мы не имеем в виду поход в ближайший паб, где нужно «залить» стресс 3-5 кружками пива. Такая тактика только усложнит восстановление после новогодних каникул.
Алкоголь в первую рабочую неделю нужно исключить. Замените его водой, витаминными напитками, коктейлями на основе протеина. Вместе с этим, оставьте вечернее время для приятных вещей: сходите в кино или кафе, приготовьте еду дома, посмотрите сериал вместе с близким человеком. Вечерняя атмосфера уюта и расслабленности поможет легче пережить первые рабочие будни.