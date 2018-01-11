Стартует регистрация на Crossfit Open. Что все это значит
Ликбез от «Советского спорта» по самому массовому фитнес-соревнованию планеты.
В ночь с четверга на пятницу (11 и 12 января) откроется регистрация на Crossfit Open, самое массовое и популярное фитнес-состязание планеты. В прошлом году в Open приняли участие более 300 тысяч человек, в этом ожидают еще большего количества участников. Зарегистрироваться может любой человек – и будет на равных состязаться с ведущими кроссфит-атлетами. Победитель получит звание «самого подготовленного человека земли» - «The fittest man on earth».
«Советский спорт» - о том, как и для чего стать участником Crossfit Open.
Crossfit Open. О чем вообще идет речь
Crossfit Open – начальный отборочный этап для Crossfit Games. Зарегистрироваться может любой желающий, которому позже предложат выполнить пять тренировочных комплексов. Нужно будет снять выполнение заданий на видео и отослать организаторам: лучшие атлеты пройдут отбор на следующий этап.
Как пройти регистрацию
Регистрация откроется в ночь с 11 на 12 января. Чтобы стать участником Crossfit Open нужно создать свой профиль на сайте games.crossfit.com, внести вступительный взнос в размере $20 и ждать публикации тренировочных заданий.
Когда опубликуют задания Crossfit Open
#witnessthethickness #fueledbynachos I’d like to thanks Nachos worldwide (mostly in Mexico) for the added bulk during my holidays. Great to be back in Bali trying to get the engine and rig back in order. Competition coming up in 3 weeks 👀😱. @wod_off_jakarta This morning was stoked to hit my old 1RM deadlift which I haven’t tried in nearly 2 years so that’s a small win. Thanks @rawstrengthandconditioning Came back this evening to give the engine a bit of a push. Behold the #secondsessionshitshow 5 Rounds for Time: 800m Run 20 Bench Press @ 70% Bodyweight (= 62.5kg) 20 Pull-ups Time: 30:38 Big cheers to @jamesdollah for joining me in this grind fest. And thanks for saving me on my 97th rep of bench which I failed. 😂😂. What a legend. Thanks for the push and the life saving 👌 #crossfit #buildingbetterhumans #crossfitwanderlust #balibarbellclub #wod #wanderlustwods #balifit #fitness #travelfit #bali #canggu #balifitness @crossfit #crossfitbali #islandlife #travelfit #wanderlust #balistrong #getstrong #balicrossfit #crossfittravel #seminyak #beepicgetstrong #balilife #thebalibible #reebok #bemorehuman #crossfitasia #fitnessbali @reebokindonesia I
Организаторы соревнований опубликуют первое тренировочное задание 22 февраля. У участников будет четыре дня, чтобы завершить его, снять на видео и загрузить в свой профиль на сайте. За это время они могут сделать сколько угодно попыток, чтобы улучшить свой результат.
Задания будут обновляться раз в неделю. Их содержимое организаторы Crossfit Open держат в тайне, заставляя весь фитнес-мир гадать – что предложат им на этот раз? Последний отборочный комплекс будет опубликован 22 марта. Все результаты участников будут вывешены в виде таблицы в открытом доступе.
Для чего нужно принять участие в Crossfit Open
Участие в Open ежегодно принимают сотни тысяч поклонников фитнеса и функционального тренинга. Для них это – возможность проверить свои силы и уровень подготовки. В Open регистрируются атлеты разных видов спорта – среди них есть и обычные «качки», кроссфитеры, борцы, гимнасты, любители гребли и других видов спорта.
Тренировочные задания, как это принято в кроссфите, включают в себя самые разные упражнения. В том числе, движения с собственным весом, упражнения из тяжелой атлетики, бег, упражнения с гантелями и другие.
Насколько тяжело пройти задания Crossfit Open
Атлет Рич Фронинг, который четыре года подряд становился «самым подготовленным атлетом», называет отборочные комплексы Open «настоящим испытанием силы и духа». Каждый раз организаторы соревнований пытаются придумать что-то новое.
Одним из отборочных комплексов прошлого года было сочетание рывков гантелей с пола и упражнения берпи. Участникам предложили за 20 минут выполнить как можно больше повторов в прогрессии: 10 рывков-15 берпи, 20 рывков – 15 берпи, 30 рывков – 15 берпи и т.д.
Российские любители фитнеса, которые сделали комплекс, писали наутро, что это было «убийственное сочетание движений, после которого наутро сложно двигаться и разгибаться – так болят мышцы».
Как можно подготовиться к Crossfit Open
Акцент нужно делать на функциональную тренировку и развитие силовой выносливости (выполнение базовых силовых движений в большом диапазоне повторов со средними весами – среди них, приседания, становые тяги, толчки и рывки).
Нередко, отборочные комплексы используют «экзотические» движение: такие, например, как умение стоять и ходить на руках, умение взбираться на скорость по канату. Дейв Кастор, директор Crossfit Games и непосредственный автор заданий отбора, в одном из интервью резюмировал: «Чтобы пройти Open с честью вы должны уметь поднимать вес, бегать, делать гимнастику. Иначе говоря, вы должны уметь все!».
Интересно, что любители фитнеса, которые покажут лучшие результаты в отборочных комплексах получат денежный приз в размере $2018.