В ночь с четверга на пятницу (11 и 12 января) откроется регистрация на Crossfit Open, самое массовое и популярное фитнес-состязание планеты. В прошлом году в Open приняли участие более 300 тысяч человек, в этом ожидают еще большего количества участников. Зарегистрироваться может любой человек – и будет на равных состязаться с ведущими кроссфит-атлетами. Победитель получит звание «самого подготовленного человека земли» - «The fittest man on earth».

«Советский спорт» - о том, как и для чего стать участником Crossfit Open.

Crossfit Open. О чем вообще идет речь

Crossfit Open – начальный отборочный этап для Crossfit Games. Зарегистрироваться может любой желающий, которому позже предложат выполнить пять тренировочных комплексов. Нужно будет снять выполнение заданий на видео и отослать организаторам: лучшие атлеты пройдут отбор на следующий этап.

Как пройти регистрацию

Регистрация откроется в ночь с 11 на 12 января. Чтобы стать участником Crossfit Open нужно создать свой профиль на сайте games.crossfit.com, внести вступительный взнос в размере $20 и ждать публикации тренировочных заданий.

Когда опубликуют задания Crossfit Open

Организаторы соревнований опубликуют первое тренировочное задание 22 февраля. У участников будет четыре дня, чтобы завершить его, снять на видео и загрузить в свой профиль на сайте. За это время они могут сделать сколько угодно попыток, чтобы улучшить свой результат.

Задания будут обновляться раз в неделю. Их содержимое организаторы Crossfit Open держат в тайне, заставляя весь фитнес-мир гадать – что предложат им на этот раз? Последний отборочный комплекс будет опубликован 22 марта. Все результаты участников будут вывешены в виде таблицы в открытом доступе.

Для чего нужно принять участие в Crossfit Open

Участие в Open ежегодно принимают сотни тысяч поклонников фитнеса и функционального тренинга. Для них это – возможность проверить свои силы и уровень подготовки. В Open регистрируются атлеты разных видов спорта – среди них есть и обычные «качки», кроссфитеры, борцы, гимнасты, любители гребли и других видов спорта.

Тренировочные задания, как это принято в кроссфите, включают в себя самые разные упражнения. В том числе, движения с собственным весом, упражнения из тяжелой атлетики, бег, упражнения с гантелями и другие.

Насколько тяжело пройти задания Crossfit Open

Атлет Рич Фронинг, который четыре года подряд становился «самым подготовленным атлетом», называет отборочные комплексы Open «настоящим испытанием силы и духа». Каждый раз организаторы соревнований пытаются придумать что-то новое.

Одним из отборочных комплексов прошлого года было сочетание рывков гантелей с пола и упражнения берпи. Участникам предложили за 20 минут выполнить как можно больше повторов в прогрессии: 10 рывков-15 берпи, 20 рывков – 15 берпи, 30 рывков – 15 берпи и т.д.

Российские любители фитнеса, которые сделали комплекс, писали наутро, что это было «убийственное сочетание движений, после которого наутро сложно двигаться и разгибаться – так болят мышцы».

Как можно подготовиться к Crossfit Open

Акцент нужно делать на функциональную тренировку и развитие силовой выносливости (выполнение базовых силовых движений в большом диапазоне повторов со средними весами – среди них, приседания, становые тяги, толчки и рывки).

Нередко, отборочные комплексы используют «экзотические» движение: такие, например, как умение стоять и ходить на руках, умение взбираться на скорость по канату. Дейв Кастор, директор Crossfit Games и непосредственный автор заданий отбора, в одном из интервью резюмировал: «Чтобы пройти Open с честью вы должны уметь поднимать вес, бегать, делать гимнастику. Иначе говоря, вы должны уметь все!».

Интересно, что любители фитнеса, которые покажут лучшие результаты в отборочных комплексах получат денежный приз в размере $2018.