Каждой хочется спокойной беременности, легких родов и никаких проблем со здоровьем после. У вас тоже так? Тогда закройте глаза и представьте: роды уже позади, а вы в тонусе, бодры, активны и готовы к великим делам. Запомните это приятное ощущение, скоро у вас все будет именно так. Деликатно отвернемся от скептиков, утверждающих, что это невозможно. И познакомимся с экспертом, который точно знает: все вышеперечисленное вполне реально и вполне по силам практически каждой.

Екатерина Иванова ведущий персональный тренер студии ART OF PILATES «в теме» уже давно. Являясь сертифицированным специалистом программы, Pilates Prenatal, она вправе экспертно рассуждать о том, как этот вид спорта влияет на состояние женщины в этот период.

Нам было интересно узнать о самом простом и важном: не вредны ли нагрузки для будущего малыша и действительно ли, занимаясь пилатесом, можно сделать процесс родов менее сложным.

Уверены, для вас это также актуально, поэтому давайте разбираться вместе.

Конечно, физические нагрузки нужны обязательно. Об этом даже в районной поликлинике говорят. Но кто его знает, что выбрать? На велосипеде, вон, категорически нельзя. А что можно? Один из наиболее подходящих и безопасных вариантов - пилатес. Чем раньше вы начнете заниматься, тем лучше. Ведь телу нужно время, чтобы узнать новые движения и войти в ритм.

Польза пилатеса

Самое главное для женщины в положении – крепкие мышцы. Пилатес укрепляет те, которые особенно активно задействованы во время беременности и родов - брюшного пресса, спины и тазового дна. Чем больше срок, тем тяжелее ваш малыш. Живот растет, а нагрузка на спину увеличивается. Чтобы избежать болезненных ощущений в спине, надо сделать мышцы живота более сильными и выносливыми. Особенно - поперечную мышцу, ведь именно она помогает удерживать положение тела близкое к вертикальному и минимизирует проявление дискомфорта. И самое главное, эта мышца во время родов выталкивает ребенка, поэтому так важно, чтобы она была «в тонусе».

Также пилатес позволяет укрепить мышцы тазового дна – мышцы, играющие несомненно большую роль на протяжении всего срока беременности , а также жизненно важное значение на более поздних сроках и в послеродовой период.

Уменьшается риск развития тонуса матки, которого так пугаются будущие мамочки. Нормализуется кровоснабжение нижних конечностей и вероятность того, что поле родов ноги будут в варикозных «звездочках» изрядно сокращается.

И весомый бонус – стабилизируется нервная система. Все вот эти легендарные срывы беременных скорее всего пройдут мимо.

Важная часть в упражнениях по системе Пилатес - дыхательная гимнастика. Опытный специалист научит вас как подружиться со своим дыханием и использовать его себе во благо.

Если вы решились, мы жмем вам руку, но предупреждаем: занятия должны быть только индивидуальными и регулярными: 2-3раза в неделю. Тренировки менее 1 раза в неделю, «от случая к случаю» — это каждый раз стресс для организма.

Не стоит пытаться освоить методику Пилатес самостоятельно, используя книги и видеоматериалы. Во время беременности такие эксперименты особенно опасны. Здесь очень важна техника выполнения упражнения. Овладеть ею вам поможет опытный инструктор.

Мы в студии Арт Пилатес желаем вам и вашему малышу здоровья и с удовольствием ответим на любые интересующие вопросы по теме.