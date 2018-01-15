Первая помощь, что носить с собой, как добраться до дома.

Подвернуть ногу на пробежке по гололеду может даже бегун-профессионал. По статистике, именно травмы голеностопа – самая частая беда легкоатлетов во время бега зимой. Что значит «подвернуть ногу». Как оказывать первую помощь и что делать, если нога подвернулась на льду. Рассказывает «Советский спорт».

«Подвернулась нога». Что это значит

Подвернуть ногу во время бега – значит, повредить голеностоп. Врачи разделяют несколько типов травм в этой области: вывихи с растяжением, частичным или полным разрывом связок, переломы костей голеностопного сустава.

При беге в гололед подвернуть ногу несложно. Из-за плохого сцепления с поверхностью нога соскальзывает (как правило, внутрь, по направлению к другой ноге), голеностопный сустав, соединяющий голень со стопой, вынужден принять нагрузку тела, находясь в экстремальном и нехарактерном для него угле. Результат: чрезмерное растяжение и надрыв связок, вероятный вывих в суставе, повреждение костей.

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Что делать, если вы подвернули ногу при беге и растянули связки

Симптомы растяжения связок – боль, припухлость в области голеностопа. Вы можете встать или опереться на больную ногу, но при этом чувствуете дискомфорт и болевые ощущения.

Что делать: прекратить тренировку. Бегуны-профессионалы обычно берут с собой на тренировки эластичный бинт или суппортер-бондаж для голеностопа. Обмотайте поврежденное место эластичным бинтом – плотно, но не слишком перетягивая его. Бинт поможет меньше «раздражать» поврежденное место, зафиксирует его. Возможно, вы обнаружите, что сможете почти безболезненно ходить после наложения бинта или бондажа. Отправляйтесь домой. Дома приложите холодный лед к голеностопу: это снизит отек. Понаблюдайте за симптомами: если нога будет чувствовать себя хуже в течение следующих 1-3 дней, идите к врачу. Прекратите тренировки до полного выздоровления. Замените бег сериями упражнений с собственным весом без нагрузки на поврежденное место. Это могут быть подтягивания, скручивания на пресс, отжимания (если нет боли в ноге при упоре).

Что делать, если вы подвернули ногу при беге и разорвали связки

Симптомы полного или частичного разрыва связок – щелчок при «подвороте» ноги, кровоподтек в месте разрыва связки. Бегун становится неспособен ступить на поврежденную ногу: это вызывает сильную боль.

Что делать: для облегчения боли хорошо иметь с собой медицинские препараты. Если вы бежите в группе, попросите ваших партнеров по бегу, помочь поднять вас с земли и добраться до теплого места (по возможности, еще и отвезти вас в травмпункт). Нельзя наступать на поврежденную ногу. Не пытайтесь самостоятельно стягивать ее повязками или бинтом. Сначала степень повреждения должен определить врач. Время восстановления после частичного или полного разрыва связок голеностопа составляет в среднем 3-4 недели. На это время от бега придется отказаться.

Что делать, если вы подвернули ногу и повредили кости

Симптомы повреждения костей – хруст, неестественное положение стопы, сильная боль, отек, иногда кровоподтек в травмированной области.

Что делать: не пытайтесь самостоятельно вправить кость и вернуть стопе правильное положение. Постарайтесь как можно быстрее встать с холодной земли, не лежите на ней. Не наступайте на поврежденную ногу. Если вы бегаете в одиночку, попросите прохожих помочь вам подняться. Вызовите скорую помощь. Всегда берите с собой мобильный телефон, если отправляетесь на пробежку – так вы сможете вызвать подмогу и дать знать о своей проблеме родственникам. Среднее время заживления такой травмы – 4-6 недель.

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Что делать, чтобы снизить риск травмы голеностопа при беге

- в холодное время года бегайте в зимних беговых кроссовках. Они имеют глубокие протекторы и, нередко, шипы на подошве, чтобы нога не скользила. Для зимнего бега лучше высокие кроссовки, которые плотно держат голеностоп;

- если вы бегаете по одному маршруту, избегайте мест с обширной наледью. Стройте свою беговую дистанцию так, чтобы обходить опасные участки пути;

- в гололед избегайте бега по неровным поверхностям со сменой высот. По возможности, перенесите тренировку в закрытый манеж или на ровную беговую дорожку;

- разминайте голеностоп перед пробежкой. Хорошее кровоснабжение и эластичность связок, которые дает разминка, помогут избежать травмы. Там, где «холодные» связки порвутся, размятые могут выдержать давление.