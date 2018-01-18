Новость о гибели мужчины появилась в местных СМИ еще вчера. Недалеко от офиса адвоката 59-летнего мужчину сбила машина. Автомобиль марки Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар был настолько сильный, что отцу Анара Аллахверанова оторвало ногу! Предполагаемый виновник аварии с места ДТП скрылся.

В сети высказываются мнения, что это мог быть не просто несчастный случай, а умышленное покушение на убийство. Как выяснилось позже, отец обвиняемого шел не в офис адвоката Константина Лысенко, а к себе на работу.

«Отец моего подзащитного действительно погиб в ДТП. Он шел не ко мне в офис, а к себе на работу, которая расположена неподалеку от моего офиса. Похороны состоятся сегодня. Анар не будет на них присутствовать — останется под арестом, так как смерть близкого человека по закону не является основанием для изменения меры пресечения», - заявил Лысенко.

«Сейчас выясняется, что это было — стечение обстоятельств или что-то другое. Но отцу Анара Аллахверанова действительно неоднократно поступали угрозы на протяжении прошлого года», — добавил адвокат.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Делом уже занимается один из адвокатов группы защиты Аллахверанова.

Сам же Анар Аллахверанов обвиняется в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева в ходе драки 20 августа 2017 года. Целый месяц предполагаемый убийца скрывался от следствия, но в итоге сдался властям.

Изначально сообщалось, что Драчева избивала группа кавказцев, но позднее были озвучены другие причины рокового конфликта. По одной из версий, молодые люди решили выяснить, «кто круче» - ММА или качалка. По другой, Драчев якобы обозвал Аллахверанова «чушкой», чем и спровоцировал драку. Последнюю озвучили как раз знакомые обвиняемого.

По версии следствия, Аллахверанов нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. После того, как Драчев упал и потерял сознание, обвиняемый нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов по голове.

В понедельник начались предварительные слушания по уголовному делу. Интересы Аллахверанова защищают три адвоката. Защита подала ходатайство о признании недопустимыми доказательств, полученных в ходе экспертизы. Теперь ходатайство адвокатов обвиняемого рассмотрят 23 января.

Погибший Андрей Драчев в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете. Был чемпионом Европы. Последние годы Драчев посвятил бодибилдингу. Аллахверанов же занимался в клубе смешанных единоборств «Мастер» в Хабаровске.