Из-за отсутствия солнца люди чувствуют себя вялыми, уставшими и раздражительными – по крайне мере, они сами винят в этом недостаток света.

Но так ли это на самом деле? Не является ли отсутствие солнца всего лишь отговоркой, чтобы оправдать собственную лень.

«Советский спорт» ставит точку в наболевшем вопросе и с помощью врача разбирается, действительно ли серость за окном снижает работоспособность и парализует нашу волю к действию.

Комментирует Александр Мудрецов, специалист в области лечебной и спортивной медицины, врач-хирург общей практики:

- Современная медицина сходится во мнении, что лень, усталость и раздражительность в отсутствие солнца – вовсе не отговорка. Люди на самом деле зависят от солнечных лучей, а их недостаток напрямую влияет на работоспособность.

Связано это с тем, что солнце запускает в организме человека вполне определенные биохимические процессы. Например, солнечный свет увеличивает выработку витамина Д, который образуется на коже под воздействием ультрафиолета. Витамин Д влияет на поддержание иммунитета (в том числе из-за него мы весной и летом болеем меньше), регулирует рост и соотношение жировой и мышечной тканей, отвечает за регуляцию кальция в организме и, в том числе, крепость наших костей. Недостаток этого витамина уже способен снизить нашу выносливость, работоспособность и влиять на настроение.

Кроме того, солнечные лучи напрямую ответственны за выработку серотонина, который еще называют гормоном активности. Серотонин регулирует сон, но главное - придает сил днем: чем больше света, тем больше серотонина, тем выше вероятность, что человек чувствует себя более жизнерадостно, испытывает прилив сил и способен работать интенсивнее и дольше.

Часть медицинского сообщества абсолютно уверена в том, что большой процент депрессий происходит как раз по причине недостатка серотонина – то есть, в том числе солнечного света.

Резюмируем: если на улице месяцами стоит серая погода без солнца, а вы в это же время чувствуется себя плохо, подавленно и без сил – это действительно может быть из-за недостатка ясных дней. Впрочем, для окончательного диагноза нужно все же обратиться к врачу. Вполне возможно, что причина недомоганий – в болезни, вирусной инфекции и тд.

Закономерен вопрос: а если включить больше света в комнате, это поможет восстановить работоспособность? Ответ: не всегда. На образование витамина Д на коже влияют ультрафиолетовые лучи только определенного спектра. Этот спектр - УФ-В (UVB) (280–315 нм). Обозначение «нм» здесь – это единица измерения длины волны, она же «нанометр». Ищите ультрафиолетовые лампы и солярии именно с этим спектром, если хотите повысить работоспособность в серые дни.