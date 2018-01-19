Для массы бегунов новогодние каникулы растягиваются до конца января и дольше: так сложно бывает выйти на первую пробежку после праздников. Как заставить себя вновь вернуться к беговым тренировкам, рассказывает «Советский спорт».

Шаг 1. Начните с малого

Нежелание идти на пробежку после каникул часто связано с боязнью большого объема работы. Чтобы избежать этого, начинайте бегать после праздников в сильно укороченном объеме. Для первых тренировок подойдут тренировки и в 10-15 минутном формате – совсем короткие пробежки, в легком темпе.

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Как это работает: 15-минутную тренировку психологически легче провести чем бег по 30-40 минут и более. Бегайте по 10-15 минут каждый день или через день, постепенно увеличивая тренировочный объем. Такие тренировки не дадут вам прибавки выносливости и не приведут к потере веса, если вы бегаете для похудения. Однако они помогут вам не забыть технику бега и, что самое, важное – безболезненно и незаметно «втянут» вас в полноценный тренировочный график.

Шаг 2. Ищите комфортные условия

Мороз, серость и слякоть за окном играют роль дополнительного «стоп-фактора», который заставляет человека откладывать пробежку на потом. Чтобы устранить погодные препятствия, идите тренироваться в закрытый легкоатлетический манеж.

Как это работает: тренировки в манеже или на закрытом стадионе позволят легче набрать обычный тренировочный ритм. Бежать по специальной дорожке проще, чем по городскому асфальту или бездорожью в парке. Такие тренировки полезнее для суставов. Кроме того, вы будете тренироваться вместе с другими бегунами – их пример вдохновит на подвиги и вас.

Шаг 3. Не переедайте

Калорийная праздничная еда делает вас вялым, сонным и ленивым: организм тратит слишком много сил на ее переработку и усваивание. Сразу после новогодних каникул «облегчите» свой рацион за счет удаления мучных блюд и хлеба, жареной и острой мясной пищи, блюд, приготовленных во фритюрнице. Не наедайтесь на ночь. Уменьшите порции еды на 15-20%.

Как это работает: если вы не переедаете, а ваш рацион сбалансирован и дает достаточное количество питательных веществ, у вас будет больше сил для бега. Уйдут сонливость и тяжесть в животе - характерные симптомы новогодних каникул. Вы почувствуете себя легче и энергичнее. В таком состоянии легче возобновить пробежки.

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Шаг 4. Фотографируйте свой тренинг

Эксперты по бегу и фитнесу рекомендуют фотографировать себя как можно чаще – во время тренировок и в свободные дни. Фотографии дадут лучшее представление о вашем прогрессе: в любой момент вы сможете посмотреть на себя «до» и «после» - и понять, сколько пользы приносит вам бег.

Это же касается и создания сэлфи во время пробежек. Фотографии с тренировок, которые вы выкладываете в Инстаграм, имеют мощный стимулирующий эффект. Чем больше лайков и положительных комментариев вы соберете – тем больше шансов, что вы не бросите тренировки.

Как это работает: не стесняйтесь фотографировать себя во время пробежек! Выкладывайте фотографии в социальных сетях. Кто-то скажет, что это самолюбование и хваствоство. Но на самом деле сэлфи с тренировок – это действенный мотиватор, который быстрее вернет вас в строй после перерыва в занятиях.

Внимание! Перед началом беговых тренировок проконсультируйтесь с врачом