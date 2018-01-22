Блогер Кирилл Терешин попал на операционный стол, где ему откачали синтол из рук и вставили импланты. Такую информацию в выходные распространил телеграм-канал Mash. В сеть попали также фотографии Терешина, лежащего на операционном столе. Сам «мистер Синтол» пока не комментирует эту информацию.

«Советский спорт» разбирался, что происходит с руками-базуками

Откуда стало известно об операции «рук-базук»

Фотографии блогера Кирилла Терешина, лежащего на операционном столе, попали в сеть на днях. На снимках видны его бицепсы и медики, которые готовятся к операции.

Тогда же телеграм-канал Mash заявил, что Терешину откачали масло-синтол из бицепсов, а взамен поставили импланты – чтобы мускулы не потеряли своего объема. Кроме того, автор канала утверждает, что подобные импланты Кирилл Терешин вставил в мышцы ног.

«Из рук-базук высосали синтол, вместо него вставили импланты, причем еще и в ноги (не шутка). За информацию агент Кирилла попросил у нас 30к рублей. Этими деньгами мы конечно распорядимся иначе», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Как Кирилл Терешин прокомментировал новость об операции

Пока никак. Вчера блогер выложил в своем аккаунте в социальной сети фотографии себя вместе с неизвестной девушкой. На снимках «руки-базуки» на месте, следов операции не видно. «Советский спорт» попытался связаться с блогером, но пока не получил от него комментариев.

Несмотря на отсутствие подтверждений, новость об операции Кирилла Терешина опубликовал ряд ведущих СМИ. Следует отметить, что в прошлом Кирилл Терешин сам инициировал информационные вбросы о том, что «руки-базуки» удалили. Так, в начале декабря он разместил снимок, где его бицепсы были забинтованы. «Хана базукам. Удалили вместе с инстаграмом», - подписал блогер свой пост.

Что предшествовало новости об операции на «руках-базуках»

Одна из последних фотографий Кирилла Терешина запечатлела его рядом с другим человеком, который тоже злоупотреблял синтолом (препарат, который вводят под кожу для увеличения объема мышц). Этим человеком стал бразилец Ромарио Дос Сантос Алвес – кумир Терешина. Он прилетел в Россию, чтобы сняться в одной телепрограмме вместе с ним.

Сантос встретился с обладателем рук-базук и убедил его во вреде инъекций синтола. Бразилец рассказал Терешину об имплантах, которые более безопасны и позволяют сохранять прежние объемы мышц. После этого российский блогер решился откачать синтол и заменить его имплантами – такова наиболее популярная версия, объясняющая, почему «руки-базуки» попали на операционный стол. Ее Терешин также пока не подтвердил.

Как менялся Кирилл Терешин в последние месяцы

В декабре Кирилл Терешин, который ранее заявлял, что хочет сделать из себя «культуриста-фрика», который отличался бы от обычных людей, постепенно воплощал свою мечту в жизнь.

Он удалил брови и сделал себе процедуру, известную как «татуаж губ» - в результате его губы приобрели цвет, близкий к черному. Он также экспериментировал с прической-ирокезом: пробовал разные цвета, и в итоге остановился на сочетании синего и желтого.

В своих видео в социальных сетях блогер из Пятигорска и обладатель 60-сантиметровых бицепсов неоднократно заявлял, что хочет продолжить инъекции синтола. Он планировал колоть масло в плечи, ноги и грудь.

Откуда появился Кирилл Терешин и его «руки-базуки» (если вы еще ничего не знаете)

Кирилл Терешин стал известен осенью 2017 года. Блогер опубликовал несколько видео, где показал свои бицепсы. В объеме они превышали 50 сантиметров, в то время как остальное тело блогера было вполне обычным.

Терешин заявил, что «накачал» руки исключительно подкожными инъекциями масла «синтол». Этот препарат известен в бодибилдинге с начала 90-х: масло проникает между пучками мышечной ткани, твердеет и визуально раздувает мышцу. Блогер назвал свои бицепсы «руки-базуки» - почти сразу же это название стало интернет-мемом. Он рассказал, что колол синтол в «базуки» около двух месяцев. После инъекций у него поднималась температура, а руки опухали. Терешин называл это временной реакцией, и утверждал что синтол безвреден.

Его версию опротестовали врачи. В эфире ТВ-программы Андрея Малахова врачи провели обследование «рук-базук». Выяснилось, что синтол спровоцировал возникновение абсцессов – воспалительных процессов внутри мышечной ткани. Также масло, отвердевая, затрудняло кровоснабжение. Наиболее радикальные эксперты предрекли рукам-базукам скорую операцию. Кирилл Терешин в ответ заявил, что чувствует себя хорошо и не верит медикам.