Хорошая новость: теперь он в капсулах, его вкус стал мягче

Рыбий жир – главная страшилка детства, вернулся. Его принимают бодибилдеры, кроссфитеры, бойцы ММА, а доктора утверждают, что он нужен всем – даже тем, кто далек от спорта. «Советский спорт» разбирался, почему это так.

Что такое рыбий жир

Рыбий жир – жир, который получают из некоторых видов рыб, преимущественно морских. Его много в скумбрии, сельди, треске. Рыбий жир богат витаминами А и D, йодом, фосфором, железом, цинком, но его главное достоинство – высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Эти кислоты нужно организму для нормальной жизнедеятельности и принимают участие в целом ряде обменных процессов. В то же время сам организм вырабатывать их неспособен: он может только получать их извне с пищей.

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Почему рыбий жиру нужен тем, кто не занимается спортом

В Советском Союзе рыбий жир применяли как общеукрепляющее средство, причем в детских учреждениях его ежедневное употребление было обязательным. Жирные кислоты Омега-3 прописывали ак средство для укрепления костей, улучшения имунной системы и способности организма противостоять вирусам, как восстановительное средство после болезней.

Доказано, что жирные кислоты Омега-3 положительно влияют на состояние кровеносных сосудов – делают их стенки более эластичными, препятствуют образованию тромбов, снижает риск сердечных заболеваний. Рыбий жир помогает при атеросклерозах, артритах, снижает уровень холестерина, участвует в восстановлении клеток, улучшает работу мозга.

Кроме того, рыбий жир помогает бороться с зимней хандрой и депрессией: за это отвечает витамин D, который находится в его составе.

Почему нужно принимать рыбий жир, если вы занимаетесь спортом

При тренировках рыбий жир выступает своего рода «ускорителем» трансформации, происходящей в организме. Кислоты Омега-3 повышают скорость метаболических процессов: вы быстрее потеряете лишний вес, если включите его в рацион. Кроме того, Омега-3 стимулирует выработку тестостерона, а этот гормон необходим для роста массы. Атлеты, которые принимают рыбий жир, отмечают, что он позволяет набрать больше сухой мышечной массы в короткие сроки.

Рыбий жир участвует также в восстановительных процессах. С ним вы будете быстрее приходить в себя после тяжелых тренировок, улучшится ваш сон, аппетит, состояние кожи и волос (что особенно важно, если вы принимаете другие добавки – например, протеин. Подсластители и иногда низкое качества белка способны вызывать проблемы с кожей).

Как выбирать рыбий жир правильно

При покупке капсул жирных кислот Омега-3 обратите внимание, из чего ни получены. Лучше выбирать рыбий жир, который изготовили из мяса, а не печени рыб – лучше, если это будут рыбы разных ценных пород (например, лосось). На баночках с Омега-3 из мяса рыб должно быть написано FISH OIL. Или, если это отечественный производитель - «Рыбный жир» (именно так, а не «рыбий жир»).

Печень трески, из которой традиционно добывали рыбий жир в СССР – самый дешевый вариант рыбьего жира, который лучше обходить стороной. Дело в том, что печень рыб имеет свойство накапливать токсические вещества и тяжелые металлы. Маркировка на банке, если кислоты добыли из печени, будет гласить Liver Oil (или «рыбий жир», если производитель русский).

Второе, на что обратить внимание – содержание ЭПК и ДГК жирных кислот (в английском варинате - EPA и DHA). Именно они отвечают за большую часть полезных свойств рыбьего жира. На упаковке указывают процентное соотношение этих кислот. Выбирайте продукт с наибольшим процентом.

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Как быть если вы не переносите рыбий жир из-за его вкуса

Современные технологии частично решили эту проблему. Часто Омега-3 кислоты выпускают сегодня не только в виде масла, но и в капсулах. Капсулы покрыты желатином – он сохраняет полезные свойства продукта и частично купирует его резкий рыбный вкус.

Если вы не переносите вкус рыбьего жира, ищите Омега-3 в капсулах. Или – выбирайте рафинированное (то есть с высокой степени очистки) масло: его вкус достаточно мягкий и не прогорклый.

Перед началом употребления рыбьего жира проконсультируйтесь с врачом для определения индивидуальных дозировок.