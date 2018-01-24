Что будет, если прийти на тренировку навеселе – выпив 3-5 бутылок пива или несколько рюмок крепких напитков. С помощью эксперта – врача-терапевта Дмитрия Петровского, разбирался «Советский спорт».

Что произойдет с силой

«Когда люди приняли некоторое количество алкоголя, у них создается ощущение, что их силы безграничны: как говорят, «готовы горы сдвинуть». К сожалению, реальность прямо обратна ожиданиям: силовые падают», - говорит эксперт «Советского спорта».

На самом деле чувство алкогольной эйфории – результат кислородного голодания нервных клеток и их отмирания. Кроме того, алкоголь усиливает работу тормозных нейромедиаторов мозга – условно говоря, мозг начинает хуже и медленнее передавать сигналы частям тела, сообщение между ними нарушается.

«Такой мозг похож на самолет, который летит без пилота: все функции управления потеряны. Поэтому человек, который навеселе чувствует, что может поднять штангу любого веса, по факту не справляется даже с меньшим весом, чем обычно. Мозг просто не успевает реагировать на сигналы, все тело раскоординировано», - говорит Петровский.

Что произойдет с техникой

«Еще одно следствие «алкогольного» расстройства работы ЦНС: потеря координации, нарушение техники выполнения упражнений», - говорит эксперт «Советского спорта».

«Непроходимость» сигналов из мозга частям тела приведет к изменению и потере контроля над центром тяжести, смещение балансов, работе суставов в непривычных углах. Приходить в зал навеселе – большая ошибка. Она может стать фатальной и привести к серьезным травмам позвоночника, локтевых, коленных, плечевых суставов, разрывам мышц.

Что произойдет с сердечно-сосудистой системой

«Алкоголь повышает кровяное давление, заставляет сердце биться сильнее и чаще. Если к этому добавить еще и физическую нагрузку, последствия могут быть самыми плачевными: инсульты, кровоизлияния в мозг, остановка сердца, - говорит эксперт «Советского спорта». – Представьте себе, что вы пытаетесь накачивать колесо велосипеда, при этом забыли раскрутить клапан на шине. Давление в проводе насоса очень большое. Он раздувается и вскоре либо соскочит с клапана либо разорвется. То же самое происходит с сердечно-сосудистой системой, если человек по собственной глупости выпил и пошел тренироваться в зал».

Что произойдет с печенью

«Печень расщепляет большую часть спирта. Из-за этого ее клетки могут накапливать жир, ухудшается кровообращение. Печень становится больше, но при этом ее функциональность падает. Совмещение приема алкоголя совместить и физической нагрузки – двойной удар по печени: она вынуждена не только перерабатывать алкоголь, но и справляться с продуктами мышечного распда, запускать усиленную фильтрацию крови. Все вместе это может вызвать воспаление клеток печени и вызвать серьезные заболевания: вплоть до цирроза. Конечно, это не произойдет сразу. Но первые симптомы того, что с печенью не все хорошо человек может почувствовать уже во время тренировки: в правом боку заноет, появится тянущее неприятное ощущение», - говорит Петровский.

Резюме

«Рекомендация, которую обычно дают все врачи, гласит: воздержитесь от интенсивных физических нагрузок хотя бы сутки после обильного приема алкоголя. Это даст время организму восстановиться и очиститься. Идти в зал, когда вы выпили – опасная ошибка. В лучшем случае, вы просто получите травму. В худшем, какая-то из систем организма не выдержит одновременно физической и алкогольной нагрузок и даст фатальный сбой», - резюмирует эксперт «Советского спорта».

Редакция «Советского спорта» выступает за разумный и натуральный тренинг. Данная статья написана для ознакомления с последствиями употребления алкоголя и одновременной физической нагрузки.