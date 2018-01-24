Пивной путч. Что будет, если прийти на тренировку навеселе
Спойлер: не делайте так никогда!
Что будет, если прийти на тренировку навеселе – выпив 3-5 бутылок пива или несколько рюмок крепких напитков. С помощью эксперта – врача-терапевта Дмитрия Петровского, разбирался «Советский спорт».
Что произойдет с силой
Долго бездействовать, а потом, в попытке вернуть форму и наладить здоровье, пуститься, так сказать, "во все тяжкие" и "как следует" заняться спортом. Каждый день, интенсивно, подолгу. Как это типично для всех нас! Но такой подход не просто не имеет смысла, он также может дать прямо противоположные результаты. Во-первых, физическую активность нужно повышать постепенно, а не резко. По-другому, стресс и травмы обеспечены. Во-вторых, восстановление для тела ровно столько же важно, сколько и активность. Именно в период отдыха между тренировками и происходят самые главные изменения. Если тело не успевает восстанавливаться, то снова же входит в состояние стресса, что ведет к значительному ослаблению иммунитета, плохому настроению и, как ни странно, к набору лишнего веса. Более опытные в спортивной части люди, как правило, уже хорошо чувствуют свое тело и знают, как правильно распределить нагрузки, что позволяет им заниматься спортом чаще. Плюс у них уже другие цели. Но и они довольно часто страдают от последствий избыточной активности. Таким образом, только соблюдая баланс, можно добиться положительных результатов!
«Когда люди приняли некоторое количество алкоголя, у них создается ощущение, что их силы безграничны: как говорят, «готовы горы сдвинуть». К сожалению, реальность прямо обратна ожиданиям: силовые падают», - говорит эксперт «Советского спорта».
На самом деле чувство алкогольной эйфории – результат кислородного голодания нервных клеток и их отмирания. Кроме того, алкоголь усиливает работу тормозных нейромедиаторов мозга – условно говоря, мозг начинает хуже и медленнее передавать сигналы частям тела, сообщение между ними нарушается.
«Такой мозг похож на самолет, который летит без пилота: все функции управления потеряны. Поэтому человек, который навеселе чувствует, что может поднять штангу любого веса, по факту не справляется даже с меньшим весом, чем обычно. Мозг просто не успевает реагировать на сигналы, все тело раскоординировано», - говорит Петровский.
Что произойдет с техникой
«Еще одно следствие «алкогольного» расстройства работы ЦНС: потеря координации, нарушение техники выполнения упражнений», - говорит эксперт «Советского спорта».
«Непроходимость» сигналов из мозга частям тела приведет к изменению и потере контроля над центром тяжести, смещение балансов, работе суставов в непривычных углах. Приходить в зал навеселе – большая ошибка. Она может стать фатальной и привести к серьезным травмам позвоночника, локтевых, коленных, плечевых суставов, разрывам мышц.
Что произойдет с сердечно-сосудистой системой
Перетренированность☹️☹️что это такое и с чем это едят - это физическое, поведенческое и эмоциональное состояние, которое возникает когда объем и интенсивность тренировочной программы превышает восстановительные способности. Перетренированность вызывает остановку прогресса, более того возможно снижение силовых показателей и массы. Прежде всего лечение перетренированности заключается в физическом покое и отдыхе: ❗️Перерыв в тренировках несколько дней ❗️Уменьшение объема тренировки ❗️Сон (не менее 10 часов в сутки) ❗️Полноценное питание ❗️Адаптогены и другие восстановители ❗️Глубокий мышечный или спортивный массаж ❗️Крио- и термотерапия Лечение перетренированности считается завершенным, если атлет, приступая к тренировкам, начинает вновь прогрессировать👆🏻🏊🏼🚴🏼🏃🏻🏆 #triteam161 #triathlon #triatleta #ironman #swimbikerun #bike #rostovondon #rostov #ростов #ростов161 #спорт #тренировки #усталость #переутомление #перетренированность
«Алкоголь повышает кровяное давление, заставляет сердце биться сильнее и чаще. Если к этому добавить еще и физическую нагрузку, последствия могут быть самыми плачевными: инсульты, кровоизлияния в мозг, остановка сердца, - говорит эксперт «Советского спорта». – Представьте себе, что вы пытаетесь накачивать колесо велосипеда, при этом забыли раскрутить клапан на шине. Давление в проводе насоса очень большое. Он раздувается и вскоре либо соскочит с клапана либо разорвется. То же самое происходит с сердечно-сосудистой системой, если человек по собственной глупости выпил и пошел тренироваться в зал».
Что произойдет с печенью
«Печень расщепляет большую часть спирта. Из-за этого ее клетки могут накапливать жир, ухудшается кровообращение. Печень становится больше, но при этом ее функциональность падает. Совмещение приема алкоголя совместить и физической нагрузки – двойной удар по печени: она вынуждена не только перерабатывать алкоголь, но и справляться с продуктами мышечного распда, запускать усиленную фильтрацию крови. Все вместе это может вызвать воспаление клеток печени и вызвать серьезные заболевания: вплоть до цирроза. Конечно, это не произойдет сразу. Но первые симптомы того, что с печенью не все хорошо человек может почувствовать уже во время тренировки: в правом боку заноет, появится тянущее неприятное ощущение», - говорит Петровский.
Резюме
«Рекомендация, которую обычно дают все врачи, гласит: воздержитесь от интенсивных физических нагрузок хотя бы сутки после обильного приема алкоголя. Это даст время организму восстановиться и очиститься. Идти в зал, когда вы выпили – опасная ошибка. В лучшем случае, вы просто получите травму. В худшем, какая-то из систем организма не выдержит одновременно физической и алкогольной нагрузок и даст фатальный сбой», - резюмирует эксперт «Советского спорта».
Редакция «Советского спорта» выступает за разумный и натуральный тренинг. Данная статья написана для ознакомления с последствиями употребления алкоголя и одновременной физической нагрузки.