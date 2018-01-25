Спортивную, да и что там, мировую общественность всколыхнули известия о свидании канадской теннисистки Эжени Бушар со своим болельщиком Джоном Герке.

Казалось бы, пари, заключенное между теннисисткой и азартным Герке, который имел наглость поспорить с бывшей пятой ракеткой, выглядит, как забава. Джон поспорил с Бушар, что «Нью-Ингленд Пэтриос», проигрывающие 3:28 в Супербоуле (самое важное событие в мире американского футбола), совершат самый громкий камбэк в истории турнира. А если это случится, то канадка будет должна ему свидание. Не знаю, каким богам молился этот наглый Герке, но «Пэтриотс» в итоге победил со счетом 34:28.

Букмекеры начали принимать ставки на будущую свадьбу пары после того, как одно свидание переросло в нечто большее. За первым свиданием на баскетбольном матче последовало и второе, а там и третье, которое не кажется таким обыденным. Фотографии на диване, прогулки по берегу океана...

Пресс-служба НФЛ раскручивает эту историю, и в своем твиттере уже пригласила Бушар и Герке на Супербол в 2018 году. Парочка согласилась.

Романы Бастиана Швайнштайгера и Аны Иванович, Марии Шараповой и Томаша Бердых, Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой не имеют под собой ничего удивительного. Спортсмены и звезды, крутящиеся в одной «тусовке», находят друг друга в общей среде. Однако романам спортсменов со своими фанатами удивляться сильно тоже не стоит. Бывает и такое…

Евгений Малкин и Анна Кастерова

Анна Кастерова была довольно известной личностью и до свадьбы с одним из лучших хоккеистов мира Евгением Малкиным. Работа на телевидении, яркая внешность и влюбленные фанаты.

Однако карьеру Кастеровой на телевидении перевернул чемпионат мира в Минске. Молодая журналистка ехала на первенство планеты с мечтой о поцелуе Малкина. Кастерова горячо болела за хоккеиста на трибуне. А в 2016 году родила ему сына Никиту…

С работой на телевидении Анне пришлось покончить. Малкин заявил: либо семья, либо работа. Кастерова, как жена декабриста, отправилась за Малкиным в Питсбург, где пара ведет размеренную, счастливую жизнь.

❤ Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova) Дек 28, 2017 at 7:39 PST

Икер Касильяс и Сара Карбонеро

Может журналистки и выбирают свою работу, влюбляясь в профессиональных спортсменов? Очередная история любви вратаря сборной Испании Икера Касильяса и спортивной журналистки Сары Карбонеро, которая становилась самой привлекательной женщиной-репортером в мире.

Снова большой турнир. Кубок Конфедераций в ЮАР. Он - в воротах сборной Испании. Она – в поисках эксклюзивного интервью. Под горячую руку Карбонеро Икер попал после неудачной игры испанской сборной. Журналистка набросилась на вратаря с обвинениями в плохой игре, после чего они обменялись колкостями и разошлись. Не очень романтичное первое свидание…

Касильяс, как настоящий джентльмен, в знак примирения отправил Карбонеро букет цветов. Но девушка оказалась неприступной. Тогда гордый Икер каждый день отправлял цветы Саре и все-таки растопил холодное сердце журналистки.

«Карбонильяс» - так прозвали эту самую обсуждаемую пару в футболе. В 2014 году пара стала родителями.

Сальваторе и Катерина Боккетти

О том, что русские девушки самые красивые спорить не приходится. Иностранцы, приезжающие играть в клубы РФПЛ в этом точно уверены. В голову сразу приходят романы Ари, Люка Уилкшира, Кристиана Нобоа и Фернандо Риксена с русскими девушками.

С будущей женой защитник «Спартака» Боккетти познакомился в подмосковной Тарасовке возле базы красно-белых. Караулила ли его там Екатерина или просто проходила мимо, неизвестно. Зато красавица заставила итальянца выучить русский язык и делает все возможное, чтобы Боккетти получил российское гражданство. Пара воспитывает сына Марио, названного в честь отца Сальваторе.