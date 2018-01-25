Популярность фильмов про зомби заставила фитнес-индустрию реагировать. Сразу несколько американских изданий выпустили свои варианты тренировок, которые помогут человеку спастись от зомби и выжить в пост-апокалиптическом мире.

Что нужно знать и уметь, чтобы убежать от живых мертвецов. Какие навыки пригодятся. Разбирался «Советский спорт».

Взрывное ускорение

В современных фильмах зомби становятся все быстрее. Они уже не просто передвигаются, раскачиваясь и нетвердо держась на ногах. Зомби способны бегать, прыгать и преодолевать препятствия. Поэтому важнейший навык, которые нужен человек, чтобы спастись от зомби – способность быстро «включаться» и развивать максимальное ускорения для отрыва от преследователей.

Как тренировать: лучший способ тренировки взрывного ускорения – спринты. Спринт – это быстрый бег на короткие дистанции. Тренировать спринт можно в отдельные дни от силовой тренировки или совмещать с ней. Делайте 10 спринтов на 60 метров. Старайтесь развивать максимальную скорость. Отдыхайте 45-60 секунд между ними.

Прыжки

В фильмах зомби врываются в дома, преследуют людей на улицах города, в метро, в высотных зданиях. Почти всегда это означает, что человеку мало уметь просто бегать. Ему нужно еще и преодолевать препятствия, чередовать бег с прыжками.

Как тренировать: в режиме круговой тренировки, совмещая с силовой работой. Сделайте 10 становых тяг (на штанге – вес собственного тела), 10 подъемов ног к перекладине, 12 прыжков на ящик или высокую тумбу. Повторите весь круг пять раз. Старайтесь не останавливаться. Становые тяги дадут силу корпуса и спины. Подъемы ног – крепкий пресс и хват. Прыжки – не дадут зомби схватить вас, если на пути к спасению окажется препятствие.

Подтягивания

Пост-апокалиптический город в фильмах про зомби часто показывают разрушенным. Это означает, что человеку нужно уметь забираться на высоту, цепляться за различные балки и подтягиваться – если он хочет спастись

Как тренировать: начинайте подтягиваться как можно выше – до груди и живота. Когда вам без труда даются высокие подтягивания, тренируйте выходы силой – в самом высоком положении подтягивания забрасывайте тело на турнике и отжимайтесь от него, выходя на прямые руки. Тренируйте силовые подтягивания с дополнительным весом – по 5-8 повторов в подходе.

Броски тяжелых предметов

Очень часто нейтрализовать зомби помогают точные броски тяжелых предметов. При этом невозможно кинуть предмет с достаточной силой, если вы не тренировали этот навык.

Как тренировать: делайте трастеры с медболлом (тяжелым мячом). Выполняйте их перед стеной, старайтесь выбрасывать мяч в стену как можно выше. Включите в свою программу рывки с гантелями с пола. Делайте толчковые швунги со штангой. Объедините все три упражнения в один комплекс: 10 трастеров – 10 рывков – 10 толчковых швунгов. Делайте комплекс кругами – 5-7 кругов, с паузой в 30 секунд между каждым.

Что еще нужно делать, чтобы спастись от зомби:

– делайте выпады и фронтальные приседания, чтобы увеличить силу ног. Сильные ноги, способные переносить значительные нагрузки долгое время, основа спасения;

– бегайте по пересеченной местности. Бег с горы и в гору – лучшее упражнение, которое научит вас чувствовать себя уверенно при беге на неровном городском ландшафте:

– развивайте силу хвата. Включите в ваш тренировочный рацион «прогулку фермера»: ходьбу с отягощениями в руках;

– бегайте кроссы. Зомби не чувствуют усталости, и вы не должны. Приучите себя к долгом равномерному бегу в среднем темпе, с небольшими отрезками ускорений.