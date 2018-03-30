Пять недель подряд «Советский спорт» писал о Crossfit Open – челлендже для любителей фитнеса, в рамках которого они должны были делать одну заданную тренировку в неделю. Уже сейчас известно, что участие в Open приняли более 300 тысяч человек по всему миру. Лучшие из них прошли отбор на региональный этап Crossfit Games, а все остальные – прокачали уровень силы и выносливости: стали чуть-чуть худее, чуть-чуть мускулистее и во много раз увереннее в себе.

Российский кроссфит-атлет Андрей Ганин показал один из лучших результатов Open 2018. Он стал третьим в рейтинге участников по региону «Северная Европа» и занял 27-е место в общемировом рейтинге атлетов-мужчин в возрасте 18-34 лет. «Советский спорт» спросил у него, какие ощущения остались от тренировок Open, что далось тяжелее всего и что дает этот челлендж ЗОЖникам-новичкам.

– «Опены» завершились. Можете коротко поделиться своими ощущениями от них?

– Ощущения позитивные, выступление на уровне. Были провалы в подготовке, так как параллельно мы открывали зал, а в самом тренинге – у меня была гипертрофия в сторону тяжелой атлетики. Но, несмотря на это, получилось остаться на лидирующих позициях в России Европе и мире.

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– Какие задания комплексов оказались для вас самыми неожиданным? Что «зашло» с трудом, а что показалось легким?

– Неожиданным среди заданий была ходьба на руках. В итоге я неплохо ее сделал, но, если бы на тренировках я уделял больше внимания этому движению, оно бы зашло лучше. Новостью стали и 8 раундов по 100 двойных прыжков на скакалке. В итоге три из пяти недель я делал каждый комплекс по три раза, стремясь улучшить результаты. Причем дважды по понедельникам я делал Опены по два раз за день. Это достаточно трудно: те, кто знает, что это такое, смогут оценить. (прим. авт. – по правилам Crossfit Open на выполнение каждого задания давалось пять дней. За это время можно было делать комплекс столько раз, сколько вы считаете нужным).

Легче всего дался первый комплекс, где одним из заданий была гребля. Я занимался греблей профессионально, в 2013 году стал чемпионом мира – поэтому в итоге оказался на 3-м месте в мировом зачете из 227 тысяч заявленных атлетов мужчин в категории 18-34.

Ожидал я гантели и рывок штанги и какой-тот типичный кроссфит-комплекс. Рывка не было, гантели были два раза очень мало и легко. Но зато в одном из заданий приседания с гантелями на плечах совместили с бурпи – и это, да, было непросто.

– Что, на ваш взгляд, стало наиболее трудным для новичков, которые впервые пробовали себя в Опенах?

– Опены тем и хороши, что у них есть два варианта выполнения – рекомендованный и масштабированный. Во втором варианте движения более простые: они под силу даже новичкам. К примеру, не можете делать выходы силой на турнике и кольцах, делаете высокие подтягивания до груди. Проблемы с подтягиваниями? Есть более легкий вариант масштабирования с прыжковыми подтягиваниями. И такие варианты существовали для каждого движения. Это делает Опены по-настоящему универсальными комплексами. Хотя, конечно, стандарты, заданные для профессиональных атлетов будет почти невозможно выполнить неподготовленным людям.

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– Какие выводы для себя вы сделали после всех комплексов? Что нужно подтянуть перед поездкой на региональный этап Crossfit Games?

– Выводы по итогам Опенов обычно одинаковы у всех: надо больше тренироваться. На самом деле нужно равнять свои физические качества и навыки. Оценка статистики выступления людей на Опенах показала, что у массы людей – колоссальный разброс мест в турнирной таблице от комплекса к комплексу. Это означает, что какие-то движения они делают отлично, а другие даются тяжело.

Лично я продолжу упор на тяжелую атлетику и попытаюсь, что объем кроссфит-тренировок не снижался. Акцент сделаю на свои слабые движения: двойные прыжки на скакалке, отжимания в стойке, ходьба на руках и любые сочетания штанги и гимнастики.