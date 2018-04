В первом случае перед судом предстал 46-летний культурист Бертил Фокс, которого обвинили в убийстве жены и тещи. Следствие установило, что Фокс совершил преступление, когда был в состоянии неконтролируемого гнева, вызванного приемом стероидов. Во втором случае на скамье подсудимых оказалсь жена бодибилдера Рэя Макнейла, которая выстрелила в супруга из дробовика. На суде женщина рассказала, что пыталась защититься от мужа, который, якобы, неоднократно избивал ее, находясь в состоянии «стероидной ярости».

По просьбе «Советского спорта» наш постоянный эксперт, специалист в области спортивной и лечебной медицины Александр Мудрецов рассказал, правда ли прием анаболических стероидов вызывает приступы неконтролируемого гнева, раздражительности и ярости:

- Долгое время у врачей бытовало мнение, что стероиды – в особенности те, которые связаны с повышением уровня тестостерона в организме - провоцируют гнев. Однако серьезных исследований на этот счет было мало, в основном одни домыслы.

И только несколько лет назал британское издание The New England Journal of Medicine (NEJM) опубликовало серьезное исследование на этот счет. Его целью – с привлечением большой группы испытуемых – было выяснить, действительно ли поведение потребителей стероидов изменяется в сторону неконтролируемых эмоций и вызывают приступы ярости, которую невозможно сдерживать.

Выяснилось, что использование анаболических стероидов не имеет отношения к умственной агрессии и не способно влиять на психические состояния человека – или способно, но в очень незначительных количествах. В любом случае, понятие «стероидной ярости» - это миф.

Участники исследования были здоровыми взрослыми мужчинами в возрасте 19-40 лет, всего в эксперименте приняли участие около 50 человек. Все они не страдали слабоумием, депрессиями, склонностями к агрессивному и неадекватному истерическому поведению. В течение десяти недель они принимали по 600 мг тестостерона в неделю. Это доза примерно равна дозе, которую принимают бодибилдеры для роста мышц – она в три-три с половиной раза превышает медицинские терапевтические дозировки тестостерона, которые применяют для лечения различных болезней. Интересно, что почти половина людей, вовлеченных в эксперимент, под видом тестостерона принимали плацебо.

Всех испытуемых тестировали по целой серии параметров. Их прогоняли через специальные вопросники, выявляя их отношение к родственникам, знакомым, коллегам по работе, и их реакцию на различные ситуации. Результаты эксперимента удивили многих.

Во-первых, в реакциях на опросные листы не обнаружили различий между группами, которые использовали стероиды, и группами, которые потребляли плацебо. Опросники имели критерии критических величин гнева – и ни один из опрашиваемых не достиг этих экстремальных отметок, отвечая на вопросы. Во-вторых, родственники мужчин, принимающих стероиды, не зафиксировали никаких изменений в их поведении в течение десяти недель эксперимента.

Все вместе это разрушило, пожалуй, главный миф в истории бодибилдинга: что анаболические стероиды ввергают человека в состояние неконтролируемого гнева. Это позволяет говорить о том, что бодибилдеры, страдающие экстремальными психическими состояниями, были подвержены им изначально, а не под влиянием стероидов.

Это, впрочем, не отменяет вреда стероидов как такогового: гормональная система человека хрупка и не изучена досконально. Примерно в восьми из десяти случаев приема стероидов культуристами она дает множественные побочные эффекты: в том числе подавляет мужскую функцию, влияет на деторождение, приводит к гинекомастии – увеличению молочных желез и появлению «женской» груди. Стероиды могут не влиять на настроение, но это, увы, не делает их полезнее для организма.

Внимание! Редакция «Советского спорта» выступает за натуральный тренинг без применения анаболических стероидов и фармакологических препаратов.