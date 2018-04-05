Масса курильщиков хочет начать бегать, но не знает как. Они считают, что бег усугубит вред от никотина, чрезмерно напряжет сердце и легкие, и в итоге принесет больше вреда, чем пользы.

Как начать бегать, если вы курите и пока не можете бросить – пошаговый гид «Советского спорта».

Шаг 1. Проходим медицинское обследование

Первичный осмотр у терапевта, ЭКГ, анализ крови и, возможно, обследование легких. Вот те процедуры, которые нужно пройти курильщику перед началом беговых тренировок.

Курение угнетает функцию легких: их способность совершать газообмен между воздухом и кровью. В результате у курильщика появляется одышка, чувство стесненного дыхания. Бронхи также находятся в воспаленном состоянии, их ткань теряет эластичность – это становится причиной кашля, «першения»в горле. Сильную нагрузку испытывает и сердечно-сосудистая система: повышается давление, быстрее с риском образования тромбов сворачивается кровь. Человек живет в состоянии постоянного кислородного голодания, его сердце всегда вынужденно работать в интенсивном режиме.

В этих условиях важно найти оптимальный уровень беговой нагрузки. Ее допустимые пределы должен определить врач.

Шаг 2. Начинаем с ходьбы

Лучше всего курильщику со стажем начать беговые тренировки с ходьбы. И затем – постепенно включать в свой тренинг легкий бег. Быстрая ходьба поможет организму «встроиться» в тренировочный режим: улучшит циркуляцию крови, работу легких – в том числе их способность к фильтрации. Подобный эффект курильщику в будущем будет давать и бег, если нагрузки подобраны правильно.

Для плавного перехода с ходьбы на бег лучше всего подойдет такая прогрессия. Первые три недели беговые тренировки длятся не больше 15-17 минут: во время тренинга мы чередуем 2-3 минуты ходьбы с 1.5-2 минутами бега (1 неделя), 2 минуты бега – 2 ходьбы (2 неделя), 3 минуты бега 1-1,5 минуты ходбы (3 неделя).

Четвертую и пятую недели тренировок увеличиваем время тренировок до 20 минут: 3 минуты бега – 1-1,5 минуты ходьбы (4 неделя), 4 минуты бега – 1-1.5 минуты ходьбы (5 неделя).

Каждые следующие две недели увеличиваем время тренировок в среднем на 5 минут, и на каждой добавляем по одной минуте к бегу и оставляем неизменными (или уменьшаем) отрезки ходьбы. В идеале на 10 неделе тренировок человек должен быть способен пробежать 25-30 минут без перерывов на ходьбу.

Шаг 3. Выбираем небольшую скорость бега

Скорость бега для человека, который не бросил курение, должна быть невысокой. Ориентируйтесь на такой показатель: беговые отрезки вашей тренировки нужно преодолевать с минимальной одышкой. Если вы можете разговаривать во время бега – это значит, скорость выбрана правильно.

Появление дискомфорта, нехватка воздуха, головокружение говорят о том, что вы бежите чересчур интенсивно. Скорость бега нужно снизить, перейти на ходьбу. По необходимости увеличивайте отрезки быстрой ходьбы и уменьшайте беговые интервалы, если чувствуете, что тренировка дается вам тяжело.

Шаг 4. Для пробежки выбираем парковые зоны

Курильщику следует избегать пробежек по городским улицам или беговым трассам по соседству с крупными транспортными развязками. Лучшее место для бега – городские парки: воздух здесь максимально насыщен озоном и очищен от вредных примесей города.

Шаг 5. Вместе с бегом делаем дыхательные упражнения

Завершать каждую беговую тренировку курильщику нужно своеобразной заминкой – серией дыхательных упражнений. 10 глубоких вдохов и выдохов после бега в положении стоя помогут работе легких и нормализуют пульс.

Шаг 6. «Бросаем» курить за полтора часа до пробежки

Курильщику следует ограничить себя в курении в дни бега. Последнюю сигарету лучше выкурить за 1,5-2 часа до тренировки, чтобы дать организму возможность оправиться от ее вредных последствий. Постарайтесь также максимально оттянуть время следующей сигареты после бега. Возьмите за правило каждый день увеличивать на 30 минут время воздержания от никотина в дни бега.

Шаг 7. Переходим на правильное питание

Считают, что работе легких помогают продукты, богатые витаминами и антиоксидантами: они помогают легким сопротивляться воздействию вредных веществ никотина, дают им питательные вещества, необходимые для нормальной работы.

Нормализуйте свой рацион: введите в него больше зелени, овощей и продуктов, богатых белками. Не переедайте, исключите острое и мучное. Обратитесь к врачу, чтобы бросить курить.