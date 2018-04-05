В столице российских субтропиков массово раздеваются девушки. Но делают это в горах при минусовой температуре.

Тут очередной номер ежедневной печатной версии вышел у нас, и все редакционные обитатели обратили внимание на два факта: 1) на последней полосе опубликованы сплошь полуобнаженные участницы фестиваля «Бугель-вугель», случившегося на прошлой неделе в Красной поляне (одной из фишек которого был массовый спуск в купальниках с горы), 2) главный редактор всю вторую половину недели провёл в Сочи и окрестностях.

Сопоставив эти два факта, редакция посмотрела на меня укоризненно: «Ну и?» Во взглядах этих читалось: что ж не рассказал, фотки не показал, где был-то вообще?

Поэтому исправляюсь и описываю все, что на деле видел.

Побывал я на форуме Sport Connect, где традиционно выступал с презентацией «Советского спорта» на одной из панелей. Самые интересные кейсы с форума выложу в ближайшие дни – там, поверьте, хватало интересных сюжетов, о которых стоит рассказать. Но начну с просьб коллег – что там у нас с массовой обнаженкой.

Да, она была, причем скатившись коллективно, люди потом не спешили одеваться и так и ходили в своих купальниках или плавках с горными лыжами и сноубордом.

Вдали видна еще порция девушек. Но на этом видео забавен, конечно, в первую очередь комментарий экскурсовода, сопровождавшего группу журналистов: «Снег у нас сочинский, коричневатый». Гмм…

Ну, а если хотите рассмотреть поподробнее… На самой вершине – на высоте более 2300 метров над уровнем моря, где нижние +15 превращались разом в -5 градусов – большинство красавиц устраивало специально фотосессию. Я и не уверен, что они реально катались…