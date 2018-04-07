7 апреля Джеки Чан празднует день рождения: ему исполняется 64 года. Несмотря на возраст, Чан продолжает активно сниматься. Всего на его счету около 120 картин, а в августе этого года на российские экраны выйдет диковинная лента «Вий 2. Тайна печати дракона», где Чан исполнил одну из главных ролей. Эту картину снимали совместно российская и китайская стороны. Режиссером выступил Сергей Степченко, известный по фильму «Вий» 2014 года, а в ролях вместе с Джеки Чаном заняты Арнольд Шварценеггер и Рутгер Хауэр.

Ко дню рождения великого китайца «Советский спорт» разбирался, какое влияние Джеки Чан оказал на культуру России. И пришел к выводу: влияние очень большое.

Как Джеки Чан познакомил Россию с кунг-фу

Именно с подачи ранних фильмов Джеки Чана Советский Союз увлекся экзотическими стилями кунг-фу. До Джеки был Брюс Ли – его влияние на распространение китайского боевого искусства, было огромным. Но именно Чан привнес в него колорит.

В конце 70-х Джеки Чан снялся в целой серии фильмов, сюжет которых был похож: молодой ученик находил старого мастера кунг-фу и перенимал у него мастерство. Так появились на свет картины «Змея в тени орла», «Пьяный мастер» (оба 1978), «Бесстрашная гиена» (1979) и другие.

В ответ на это в городах перестроечного СССР стали возникать секции ушу и «китайской борьбы». Русские тренера этих секций носили традиционные костюмы «под китай» и почти все заявляли, что научились смертоносным стилям, благодаря знакомству с китайскими студентами в университете. Особый ажиотаж вызывал стиль из фильма «Пьяный мастер»: в нем утверждалось, что истинной гибкости и реакции человек достигает только, когда он навеселе.

Интересно, что старого мастера в этих картинах всегда играл один и тот же актер – Юань Сяотань. Он прожил 66 лет, был специалистом по «китайской опере» (она же – постановочное кунг-фу) и имел 11 детей. Многие из них вслед за отцом стали актерами. Юань Сяотань скончался в 1979 году от сердечного приступа. На его счету около 300 картин о кунг-фу.

Как Джеки Чан познакомил Россию со скейтбордингом

Фильм «Закусочная на колесах» (1984) стал культовым для первых российских скейтбордистов. Дело в том, что в одной из сцен Джеки Чан показывает мастерство езды на скейтборде. По сюжету его герой, официант в закусочной, развозит на скейтборде заказы посетителям. В начале 90-х подростки от Калининграда до Владивостока пытались повторить трюки Джеки на роликовой доске. Для многих стало шоком, когда позже актер признался, что в сцене со скейтбордом вместо него трюки показывал каскадер из массовки.

Как Джеки Чан познакомил Россию с паркуром

Одним из первых фильмов с участием Джеки Чана, попавшим в прокат пост-перестроечных советских видеосалонов, стали «Доспехи Бога» (1987) и «Операция А» (1983). В этих картинах Чан показал россиянам невиданное искусство эквилибристики.

В «Доспехах Бога» его герой, искатель сокровищ, делал сальто и кульбиты в антуражах туземного города и спрятанного в горах монастыря. В «Операции А» герой Чана по прозвищу Дракон исполняет паркур на улицах Гонконга. Все трюки в фильмах актер исполнял сам. Интересно, что обе картины едва не стоили ему жизни.

В начальной сцене «Доспехов Бога» Чан сорвался с дерева, куда прыгал с высокой стены. При падении он ударился головой о камень и проломил череп. Актера удалось спасти, но его правое ухо из-за той травмы до сих пор слышит плохо.

В «Операции А» Джеки Чан сорвался с часовой башни. Он пролетел порядка 12 метров: падение смягчил тент, натянутый снизу, но оно все равно стоило ему повреждения позвоночника – после этого Чан месяц передвигался на инвалидной коляске.

Как Джеки Чан познакомил Россию с модой

Герои Чана в боевиках 80-х щеголяют в самых модных одеждах того времени. Через него в СССР узнавали о том, что должны носить по-настоящему крутые мужчины.

Популярны были фасоны пуловеров и олимпиек с объемными плечами, майки-алкоголички, и, наконец, штаны-бананы – узко снизу, широко сверху, карманы на бедрах. В 1989 году «бананы» стали абсолютным хитом у российской молодежи. В них танцевали брейкданс на Арбате и ходили на построения в пионерском Артеке. В «бананах» и кунг-фу не нужно учить: казалось, это знание придет само.

Что еще важно знать о Джеки Чане

– Джеки Чан – известный благотворитель: он помогал жертвам цунами в Индийском океане, ЮНИСЕФ, жертвам наводнений в Китае;

– Джеки Чан – популярный в Азии поп-певец. Его дискография насчитывает 20 дисков, а к большинству своих фильмов он сам пишет саундтреки. В 2008 году Чан выпустил свою версию официального саундтрека Олимпийских игр в Пекине;

– Джеки Чан принципиально не играет плохих персонажей. Он делал это только на заре своей карьеры (в том числе снялся в роли массовки, которую избивает Брюс Ли в картине «Кулак Ярости» 1972 года). В последующие годы Чан отказывался от ролей злодеев в фильмах «Черный дождь» с Майклом Дугласом и «Смертельное оружие 4» – несмотря на то, что эти картины могли помочь его карьере в США;

– все стулья, которые разлетаются в фильмах Чана от ударов, на самом деле подпилены и связаны тонкими нитями. В момент удара актер просто дергает за эти нити, и стул ломается. В этом Чан признался в документальном фильме «Мои трюки», где рассказывал о секретах кинопроизводства.