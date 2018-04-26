Как спастись от клещей на пробежке
Около четырех тысяч пострадавших от укусов клещей россиян обратились в больницы к концу апреля, сообщил Роспотребнадзор. Кроме того, впервые очаг клещевого энцефалита выявили в Москве: клещей-переносчиков энцефалита нашли в Крылатском парке. Пока есть только случаи заражения животных, которые обитали на этой территории. Однако столичные власти уже рекомендовали жителями Крылатского быть осторожнее и сделать прививки от энцефалита.
Как уберечься от клещей бегунам, которые тренируются в парке. Об этом «Советскому спорту» рассказал Дмитрий Аверьянов, легкоатлет и триатлонист.
Правило 1. Открытых участков тела должно быть меньше
«На пробежку нужно одеваться так, чтобы открытых участков кожи было как можно меньше, - говорит эксперт «Советского спорта». – В идеале открытыми должны остаться только лицо и ладони. Слабое место бегуна: лодыжка. Многие надевают на пробежку беговые леггинсы, которые как раз заканчиваются в этой области и короткие носки «под кроссовок». Область лодыжки оказывается «точкой входа» для клеща: через нее он может заползти под леггинсы и дальше куда угодно. Чтобы избежать этого лучше надевать длинный носок, не оставляя открытых пространств. На голову лучше надевать шапочку, особенно если у вас длинные волосы, в которых легко спрятаться клещу».
Правило 2. Руки, лицо и одежду обрабатываем спреем
«Перед пробежкой лучше обработать одежду специальным спреем против клещей. Это не даст 100% гарантии, что к вам не прицепится клещ, но существенно снизит эту вероятность. Если спрей позволяет, нанесите его также на руки и лицо. Избегайте попадания спрея в глаза!».
Правило 3. Бегайте по тропинкам, избегайте кустистых мест
«Клещи часто обитают в невысоких кустах, нередко – во влажных местах рядом с водоемами. Они, как утверждают медики, редко заползают на деревья и не могут оттуда «спрыгивать» на человека. Поэтому для бегуна очень важно избегать кустистых мест. Планировать тренировку нужно так, чтобы беговой маршрут пролегал по тропинкам, по возможности с минимальным количеством растительности. Не стоит углубляться в те места парков, где нет дорожек и есть заросшие места».
Правило 4. Переносите тренировки на школьный стадион
«Весна – период особенной активности клещей. Поэтому, чтобы обезопасить себя, лучше вообще в это время перенести тренировки из лесопарка в другое место. Хороший вариант – школьные стадионы рядом с домом: это удобнее в плане доступности и безопаснее в плане атаки клещей. Я бы рекомендовал временно избегать пробежек в Крылатском парке столицы, где выявили очаг клещевого энцефалита. Подвергать себя лишней опасности не нужно: лучше бегать в городе или найти легкоатлетический манеж».
Правило 5. После бега осматривайте себя и одежду
«Клещу нужно некоторое время, чтобы впиться в кожу человека. Как правило, это время от получаса и более: клещи любят мягкие места – подмышки, внутреннюю поверхность бедер. Насекомому сначала нужно найти их. Это повышает шансы бегуна обнаружить паразита до того, как он успеет вас укусить.
После пробежки обязательно осматривайте одежду и тело на предмет выявления клещей. Особое внимание уделите голове: в волосах насекомое трудно обнаружить, и клещи часто там прячутся. Стирайте одежду после каждой тренировки. Так вы обезопасите себя от того, что паразиты могут остаться незамеченными в складках вашей спортивной униформы».
Внимание! Страшно! Эпидемия! Очаг клещевого энцефалита впервые выявлен в Москве, и находится он в Крылатском По данным газеты «Известия», со ссылкой на доклад научных сотрудников Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, впервые за всю историю наблюдений, в Москве был выявлен очаг клещевого энцефалита. К сожалению для жителей Крылатского, а также ближайших к нему районов, очаг находится в Крылатском лесопарке, расположенном между Рублевским шоссе, Осенней и Крылатской улицей. Как пишет издание, в 2017 году уже был зафиксирован случай укуса человека энцефалитным клещом как раз в лесопарке у пересечения Рублевского шоссе и Осенней улицы. В этом году ситуация может повториться. Случай, произошедший в 2017 году, когда в результате укуса клеща в больницу попал житель района Крылатское, стал отправной точкой для проведения исследования, которым занялись специалисты ЦНИИ. С августа по октябрь 2017 года, сотрудники центра тщательным образом исследовали лестные массивы и парки Западного округа. В результате, в лесопарке в Крылатском были обнаружены не только энцефалитные клещи, но и инфицированные млекопитающие, например, лесные полевки. Чуть позже стало известно еще об одном случае укуса клещом человека, произошедшем годом ранее, в 2016 году. Тогда укус был зафиксирован в другом месте – на территории Центральной клинической больницы в Кунцево, непосредственно рядом с парком, что в принципе недалеко от того места, где был зафиксирован второй укус в 2017 году. Для профилактики можно сделать и прививку, тем более, как пишут «Известия» со ссылкой на и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области Кахабер Гвазава, жители эндемичных территорий проходят бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита. Как сообщает krylatskoye.ru от Вторник, 23 апреля 2018 13:01 #новости #news #новостикрылатского #крылатское #krilatskoe #krilatskoedistrict #детям #бесплатно #вакцинация #клещ #энцефалит #эпидемия #важно #происшествия
Что делать, если клещ уже укусил
- обратитесь в ближайший травмпункт для удаления клеща. Не удалять насекомое самостоятельно. Вы можете разорвать его на части. Это затруднит дальнейшее удаление и сделает проблематичным исследования клеща;
- не смазывайте клеща маслом. Велика вероятность, что насекомое может от этого умереть. Это затруднит его удаление и исследование;
- отнесите живого клеща на исследование. Подсказать, где принимают паразитов, вам смогут в поликлинике или травмпункте. Положите клеща в чистую тару;
- сдайте анализ крови. Укус клеща может привести к заболеванию энцефалитом и боррелиозом (он же – болезнь Лайма). Эти болезни поражают мозг, нервную систему, суставы, сердце. Анализ крови выявит заражение на ранних этапах и поможет начать своевременное лечение.