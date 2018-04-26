20 мая 2018 года в столице Татарстана пройдет традиционный Казанский марафон - один из красивейших стартов в Европе, который ежегодно собирает любителей бега со всего мира. Участникам будут доступны четыре разных дистанции - 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км. В соревновании примут участие около 10 тысяч спортсменов.

В этом году основным социальным партнером Казанского марафона стал Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда». Целью мероприятия будет сбор суммы в 3 000 000 рублей, которой должно хватить на два месяца работы «Дома Роналда Макдоналда» – бесплатной гостиницы для семей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице Министерства здравоохранения республики Татарстан.

Маленькому Айрату Ибрагимову 3 года. В прошлом году ему удалось победить страшную болезнь - лейкоз. На протяжении 7 месяцев он проходил лечение в ДРКБ в Казани. С заболеванием боролись всей семьей. Все это время папа, мама, Айрат и его маленькая сестренка жили в «Доме Роналда Макдоналда». Только благодаря Дому семья могла быть рядом с маленьким героем и поддерживать каждый его шаг на пути к выздоровлению.

«20 мая всей нашей дружной семьей мы готовимся принять участие в Казанском марафоне и поддержать «Дом Роналда Макдоналда». Наша цель - 3 километра. Для Амины и Айрата это первый забег. Поэтому нам очень нужна поддержка», - говорит мама Айрата Асия.

Каждый участник забега может сделать свой вклад в поддержку семьи Айрата и других семей «Дома Роналда Макдоналда» в Казани.

Помочь «Дому Роналда Макдоналда», приняв участие в марафоне, можно как индивидуально, так и в составе корпоративной команды. Для индивидуального участия следует зарегистрироваться в команде на страничке Казанского марафона https://timerman.org/events/kazan-marathon-2018 - кнопка «Команда Роналда Макдоналда». Ваш регистрационный взнос полностью пойдет на поддержку Дома.

Взнос за участие одного бегуна в зависимости от дистанции составляет от 800 до 2100 рублей.

Чтобы создать корпоративную команду для участия в забеге или поддержки проекта, нужно зайти на страницу благотворительного марафона и нажать на зеленую кнопку «Создать поступок». Затем зарегистрироваться или авторизоваться через социальные сети и создать свою кампанию в поддержку «Дома Роналда Макдоналда». Также вы можете поддержать семьи, которые примут участие в благотворительном забеге.

«Наша большая цель - вернуться домой к любимой маме и нашим двум младшеньким - Марии и Виктории, которые ждут нас и поддерживают каждую минуту. Уже целый год мы сражаемся с недугом, - я нахожусь рядом с сыном Егоркой все время, мы вместе с ним – «мужской» компанией - живем в «Доме Роналда Макдоналда», - говорит Андрей Кириллов из города Заинска, папа 4-летнего пациента ДРКБ Егора. -

С каждым днём мы все ближе к своей цели. Поддержите нас. И поддержите Домик, где мы сейчас находимся. Бегите, присоединяйтесь к команде «Дома Роналда Макдоналда» на сайте или примите участие в сборе средств на поддержание Дома».

Расскажите о вашей поддержке в соцсетях. Поставьте хэштеги #RunForRMHC, #казанскиймарафон, #домроналдамакдоналда, #помочьдому или #напутикдому.

Участники марафона получат уникальные майки, сувениры и незабываемые впечатления: тренировки от профессиональных спортсменов, развлечения в фан-зоне, концерт известных исполнителей и многое другое. Отличным бонусом для марафонцев-благотворителей станет созданная на платформе забега персональная страничка компании/команды и поддержка в социальных сетях Фонда.

Благотворительный забег в помощь Дому Роналда Макдоналда поддерживают звезды спорта, эстрады и кино, компании-партнеры и их сотрудники. Компания «Эрманн» является постоянным партнером Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда», вот и сейчас друзья Фонда поддержали проект, присоединившись к команде Дома в Казанском марафоне.

Спасибо друзьям, которые верят в то, что их участие и помощь в благотворительных проектах могут сделать окружающий мир немного лучше и доставить радость тем, кому она так необходима.

Присоединяйтесь к проекту и вы! На старт! Внимание! Марш! Бежим #напутикдому!

Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» был зарегистрирован в России в 1995 году. В его Попечительский Совет входят представители медицинских учреждений отечественных и международных предприятий и компании-инициатора — «Макдоналдс» в России. Основное направление деятельности фонда – помощь нуждающимся детям.

Основные проекты фонда: «Дом Роналда Макдоналда» в Казани, «Семейные комнаты» и Физкультурно - оздоровительная программа. Помимо реализации основных проектов, Фонд помогает различным детским медицинским и воспитательным учреждениям, приобретая оборудование, инвентарь или финансируя элементарные нужды этих организаций.

«Дом Роналда Макдоналда» в Казани:

28 августа 2012 года Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» начал строительство первого в России «Дома Роналда Макдоналда» в Казани, и уже 10 июля 2013 года он торжественно открыл свои двери для первых постояльцев.

«Дом Роналда Макдоналда» - настоящий «Дом вдали от дома» для семей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице МЗРТ. Проект призван создать наиболее комфортные условия для проживания родителей на территории больницы, чтобы дети могли не разлучаться со своими близкими на время лечения. Этот проект Фонда способен решить целый комплекс психологических и социальных проблем детей, проходящих длительное лечение в больницах.

Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан входит в первую пятерку крупнейших российских детских больниц и принимает маленьких пациентов со всего Приволжского федерального округа.

На строительство «Дома Роналда Макдоналда» было направлено более 120 млн. рублей.

Гостиница расположена на земельном участке площадью 2000 м2, выделенном под строительство на территории ДРКБ - в непосредственной близости от ее Центрального корпуса.

«Дом Роналда Макдоналда» состоит из 24 спален, гостиной, игровой комнаты для малышей, игровой комнаты для подростков/компьютерного класса, кухни, столовой и прачечной, санузлов, административных помещений, а также зоны приема и регистрации гостей.

Весь первый этаж гостиницы (в том числе 4 спальни) подготовлен для пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории «Дома Роналда Макдоналда» в Казани есть специально оборудованная детская площадка и терраса с выходом в сад.

С момента открытия более 7500 родителей и детей воспользовались гостеприимством «Дома Роналда Макдоналда».

«Дом Роналда Макдоналда» помогает семьям экономить 1,1 миллион рублей в месяц на питании и проживании.