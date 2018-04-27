Вчера во Всемирный день футбола и дружбы на всех континентах Планеты, более чем в 200 городах мира прошли торжественные мероприятия, посвященные продвижению дружбы, взаимного уважения и здорового образа жизни. Десятки тысяч детей и взрослых приняли участие в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах и спортивных праздниках. В этот день каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязал на руку сине-зеленый браслет дружбы – символ Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». Синяя нить браслета олицетворяет собой мирное небо, а зеленая – футбольное поле, доступное каждому. По всему миру участников поддержали известные футболисты, тренеры, телеведущие и артисты, а также представители государственных структур.В финальных мероприятиях программы, которые пройдут с 08 по 15 июня в Москве, примут участие 1 500 детей и взрослых со всего мира.

В России в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню футбола и дружбы,Юный тренер из Санкт-Петербурга Егор Савенок встретился с главным тренером футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини, а также поговорил о ключевых жизненных ценностях и отработал навыки по пенальти с легендой «Зенита»Анатолием Тимощуком. Знаменитым спортсменам были торжественно повязаны браслеты дружбы. В команду участников программы, представляющих Россию в 2018 году, вошли 11 Юных тренеров из городов-организаторов Чемпионата Мира по футболу.Это Захар Шматов из Волгограда, Илья Игнатьев из Екатеринбурга, Саид Шаипов из Казани, Георгий Шургая из Калининграда, Дмитрий Воробьев из Нижнего Новгорода, Богдан Рогочий из Ростова-на Дону, София Баженова из Самары, Владислав Поляков из Саранска, Давид Микадзе из Сочи, Даниил Коробков из Москвы и Егор Савенок из Санкт-Петербурга.

В этот же день юные участники с миссией дружбы посетили крупнейший российский медиа-центр МИА «Россия сегодня» и редакцию спортивного издания «Спорт-Экспресс», где с главными редакторами ребята смогли поговорить о важнейших жизненных ценностях и задачах, стоящих перед обществом, желающим изменить мир к лучшему.

Кроме того, в рамках Международного дня футбола и дружбы российская делегация «Футбола для дружбы», в которую вошли Юный журналист Денис Аладьев из Никольска (Пензенская область), Юный футболист Андрей Пономаренко из Саратова, а также Юный тренер из Москвы Даниил Коробков, в рамках дружеской встречи обменялась поздравлениями с Российским движением школьников (РДШ)в лице исполнительного директора Дениса Клебанова, в прошлом воспитанника московского «Спартака», игравшегоза столичный «Локомотив».А совместная тренировкас юношеской командой по футболу для лиц с заболеваниями детским церебральным параличом, завершившая насыщенную программу,показала, что у футбола и дружбы нет границ!

В Бразилии ко дню футбола и дружбы был приурочен приём в Посольстве России, на котором Юные участники программы вручили браслеты дружбы послам 27 государств Латинской Америки. Впервые в истории «Футбола для дружбы» все страны Латинской и Центральной Америки отправляют своих делегатов для участия в программе. Одновременно с этим Сенегал, впервые в этом году участвующий в программе, провел пресс-конференцию с участием легенды сенегальского футбола АмараТраоре, а также представителей Министерства спорта Сенегала. В Германии Юные после программы встретились со знаменитыми игроками футбольного клуба «Шальке 04» Амином Хэрити Вэстоном МакКинни, которые надели браслеты дружбы. В Казахстане празднование дня футбола и дружбы совпало с Днем казахстанского футбола, в рамках которого был проведен открытый матч команды легендарного ФК «Кайрат», знаменитым футболистам были повязаны браслеты дружбы. В Сербии дню футбола и дружбы было посвящено телешоу, на котором знаменитый актер и телеведущий Милан Калинич, большой поклонник ФК «CrvenaZvezda», представил юных сербских участников проекта.

«Как представитель организации, занимающейся воспитанием подрастающего поколения, я безусловно поддерживаю инициативу «Футбол для дружбы», эта программа даёт детям возможность проявить себя, раскрыть таланты, получить уникальный опыт, расширить кругозор и постоянно двигаться вперёд. Я считаю, что для взрослых людей в приоритете – создать все условия для благополучного развития детей. На мой взгляд, «Футбол для дружбы» успешно реализует задачи в рамках этой миссии. Ведь уже на примере прошлых лет можно видеть впечатляющиерезультаты, достигаемые юными участниками», - отметил исполнительный директор Российского движения школьников Денис Клебанов.

«Я очень горжусьучастием в программе «Футбол для дружбы» и тем, что мне довелось представлять Россию среди ребят со всех континентов! Для меня это замечательная возможность обрести новых друзей, попрактиковать свои навыки и узнать больше о профессиональном футболе у знаменитых спортсменов. Это действительно здорово – быть наравне с детьми из разных стран, чувствовать себя частью одной большой команды!», - поделился впечатлениями Юный футболист программы «Футбол для дружбы» Андрей Пономаренко.

«Мне не терпится принять участие в новом сезоне программы «Футбол для дружбы»! Я уверен, что смогу не только найти новых друзей, но и приобрести новые умения и сноровку, получить редкие знания в спортивной журналистике благодаря профессиональным экспертам и мастерам своего дела», - сказал Юный журналист программы Аладьев Денис.