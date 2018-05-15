Чуть меньше месяца остается до начала главного спортивного события в мире – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

И всего две недели остается до окончания акции, в которой любой клиент Альфа-Банка – официального банка турнира – может выиграть билеты на матчи ЧМ-2018.

Не секрет, что в продаже билетов почти не осталось, тем более на топовые матчи, включая финальный. Акция Альфа-Банка – реальная возможность получить свой билет. Она стартовала в конце февраля с призовым фондом в 3000 билетов и 5000 призов. 22 мая на кону останется ровно 1000 билетов. Шанс получить свой билет есть у каждого.

В акции могут участвовать как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка – для этого необходимо зарегистрироваться и выполнить одно из условий. Физическим лицам нужно совершить покупки по карте на 15 000 рублей в месяц, положить от 100 000 рублей на депозит или накопительный счет либо оформить кредит на сумму свыше 200 000 рублей. Условия для юридических лиц – поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн рублей в течение двух недель либо за месяц совершить покупки более чем на 100 000 рублей.

Лицом акции стал нападающий испанского клуба «Барселона» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который не смог скрыть радости от того, что благодаря Альфа-Банку стал значительно ближе российским болельщикам. Как отметили в банке, другие кандидаты на эту роль практически не рассматривались.

По словам председателя правления банка Андрея Соколова, договориться с легендарным игроком удалось достаточно быстро. «В итоге все получилось так, как мы задумали. Месси – футболист номер один в мире, а Альфа-Банк – частный банк номер один в России. Нам приятно, что крупнейший российский бренд будет ассоциироваться со звездой мирового уровня. Для нас также важно, что и за пределами футбольного поля Месси – идеальный пример для подражания, кумир молодежи», – пояснил Соколов.

Соглашение с Месси заключено в рамках спонсорского контракта Альфа-Банка с FIFA и предполагает использование образа футболиста во всех медийных каналах. Рекламные ролики с участием аргентинца, съемки которых проходили в Барселоне, вышли на экраны российских федеральных телеканалов в марте этого года.

Получить билет абсолютно реально

За 70 дней до начала ЧМ первый клиент Альфа-Банка получил билет на финальный матч. Им стала москвичка Анна Солодун, сертификат на билет которой лично вручил главный спортивный комментатор страны Виктор Гусев в одном из «футбольных» отделений Альфа-Банка. Виктор отметил: «Это самый ожидаемый матч турнира, на котором хотят побывать все. Но даже с учетом высоких цен на билеты приобрести их крайне сложно, ведь весь мир хочет увидеть главную спортивную схватку последних четырех лет».

«Я даже не думала, что получить билет так легко, спасибо Альфа-Банку за такую возможность, – поделилась впечатлениями Анна. – Когда Виктор позвонил, я сначала подумала, что это шутка. Но получив из его рук сертификат, была по-настоящему счастлива. Для человека, который никогда ничего не выигрывал, эта победа вдвойне желанна».

За 50 дней до ЧМ обладателем «юбилейного» тысячного билета стал 20-летний житель Краснодара Никита Черкасов, который поедет на матч четвертьфинала в Сочи 7 июля. «В детстве я занимался футболом в спортшколе «Кубани», а сегодня выступаю в команде любительской лиги и обожаю смотреть спортивные телетрансляции, – рассказал он. – Надеюсь, что в матче, на который я попаду, встретятся сборные Португалии и Аргентины, и тогда я вживую увижу Криштиану Роналду и Лионеля Месси».