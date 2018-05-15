Чернокожий атлет CT Fletcher, который вдохновлял своими роликами миллионы поклонников фитнеса по всему миру, пережил операцию по пересадке сердца.

О своем состоянии Флетчер рассказывает в Инстаграме. Он сильно похудел и пока не может ходить без специального аппарата. Но при этом не теряет оптимизма: «Я все еще с вами. И это всего лишь еще один тяжелый подход».

Операция

О том, что Флетчер стоит в листе ожидания на сложнейшую операцию по пересадке сердца, «Советский спорт» писал в феврале 2018 года. 6 мая атлет опубликовал обращение к фанатам, которое записал прямо на больничной койке: «Сегодня тот день! День операции. Я благословлен».

В следующий раз Флетчер вышел на связь спустя пять дней. На видео он лежит, подключенный к медицинскому аппарату. Атлет еще раз поблагодарил всех, кто поддерживал его и сказал, что операция прошла успешно: «Всем спасибо! Держитесь, motherf*ckers, я все еще с вами!».

11 мая в Инстагарме появилось новое видео. На нем Флетчер медленно передвигается в специальной кислородной маске, в переплетении проводов и аппаратуры. «Уже спустя четыре дня после пересадки сердца СиТи уже учится ходить сам», - гласила подпись к этому ролику. Впрочем, позже атлет признался, что восстановление идет тяжело и болезнененно. «Но по-настоящему хорошие вещи и не должны легко даваться», - добавил он.

Борода

СТ Флетчер получил известность в коцне нулевых. В русском интернете он известен под именем «Плюшевая Борода». Это имя дали атлету первые переводчики его роликов на русский язык – за окладистую черную бороду.

В роликах, самые популярные из которых посмотрели более 20 миллионов человек, СТ Флетчер пропагандировал бескомпромиссный силовой тренинг. Он призывал тренироваться до полной потери сил и мотивировал своих поклонников собственным примером и отборной руганью. Это породило массу мемов и пародий на Флетчера в интернете.

Уроженец Лос-Анжелеса Флетчер увлекся силовым тренингом в 80-е. Он ушел в профессиональный пауэрлифтинг. Его рекорд в жиме лежа - 295 кг. Хотя сам Флетчер утверждает, что однажды на тренировке без камер он пожал 330 кг. Ему принадлежало также звание чемпиона США по подъему штанги на бицепсы. Флетчер поднял штангу весом 120 кг.

Гамбургеры и сердце

Свои проблемы со здоровьем СТ Флетчер объясняет годами неправильного питания. На пике своей карьеры он весил почти 140 кг. По его словам, он ежедневно в течение нескольких лет питался одним фаст-фудом. «Там, где я вырос, не запаривались полезной едой. Гамбургеры считались нормой, и я закидывал их в себя в ужасающих количествах», - признавался атлет в интервью.

В 2005 году в возрасте 46 лет Флетчер пережил сердечный приступ. Ему сделали операцию на открытом сердце. После этого атлет пересмотрел свой режим: он сбросил вес и стал питаться правильно.

Летом 2017 года проблемы со здоровьем вернулись. 15 июня СТ Флетчер пережил остановку сердца. «Скорую помощь» вызывал его сын Самсон, который в этот момент был рядом. Атлета вновь прооперировали: в местной больнице ему установили в сердце электронное устройство для поддержки сердечного ритма. Тогда же медики заявили, что Флетчер не проживет долго без пересадки сердца. «Мое собственное сердце отработало свой ресурс, так они сказали. Оно работает на 20%, не более», - рассказал он.

Когда стало известно, что СиТи помещен в клинику и ждет очереди на пересадку, тысячи людей выразили ему слова поддержки в социальных сетях. Он также создал краундфандинговую платформу, где можно было оформить подписку на его видео-канал и помочь собрать деньги на лечение.

На последнем фото, опубликованном на сегодняшний день, СиТи Флетчер снят в больничной палате вместе со своим сыном. «Я ничего не мог бы сделать, если бы Бог не дал мне сил», - гласит подпись к снимку. Флетчер улыбается. Вместе с сыном он подняли указательные пальцы вверх.