Помните, как сильно 90-х годах в России была популярна серия американских комедий «Полицейская академия», насчитывающая семь фильмов? Это история о том, как сотрудники полиции в целях повышения популярности у населения привлекает в свои ряды рядовых граждан, и группа талантливых лузеров ставит город на уши. Заключительная часть даже снималась в Москве.

С тех пор прошло более 20 лет. Отечественные милиционеры также стали носить гордое звание полицейского и активно взаимодействовать с гражданами не только на экранах телевизора. В четверг, 17 мая, в Парке Горького по инициативе МВД России был дан старт всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к 300-летию российской полиции.

Это звучит забавно, поскольку переименована она была лишь в 2011 году бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Тем не менее, датой основания отечественной правоохранительной системы называется 5 июня (по новому стилю) 1718 года, когда Петром I была учреждена должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга – начальника главной полицмейстерской канцелярии. Тогда же была сформулирована программа деятельности полиции и определена ее роль в государственной системе.

В зарядке, проведенной профессиональными спортсменами-полицейскими, могли принять участие все желающие. Коих набралось около сотни. Это были студенты МФЮА (вуз также принимал активное участие в организации мероприятия), участницы конкурса «Мисс Русское Радио» и простые прохожие, кому жарким майским (а по ощущениям – просто-таки летним) днем захотелось размять свое тело.

Были и те, кто просто хотел познакомиться.

Конкретно этому парню это даже удалось.

Впрочем, сразу после импровизированной фото-сессии ребята удалились.

Сама зарядка оказалась не слишком энергозатратной и продлилась всего около 13 минут из заявленного часа. В остальное время красивые, молодые и спортивные юноши и девушки (последних было в несколько раз больше) танцевали под музыку исполнителей «Русского радио»: некоего певца Arsenium и поп-группы «Те100стерон», состоящей из двух братьев Андрея и Валери Бирбичадзе. Энергичная поп-музыка нашла отклик у молодой публики и сделала атмосферу праздничной.

А главными на этом празднике здорового образа жизни стали ведущие «Русского Радио» Алла Довлатова и Макс Орлов. Есть даже мнение, что обилие девушек объясняется именно участием в акции последнего.

Начавшуюся в Москве акцию поддержат во всех регионах страны. Ее организаторами помимо МВД России и МФЮА стал Союз Молодежи России.