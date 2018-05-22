Русские атлеты впервые прошли в финал Crossfit Games
Что это было и почему это важно.
Российский кроссфит-атлет Роман Хренников занял 1-е место на региональном этапе Crossfit Games в Европе. Его коллега и постоянный спикер «Советского спорта» Андрей Ганин стал 4-м. Это дает право россиянам участвовать в финале Crossfit Games – впервые в истории отечественного кроссфита.
Что такое Crossfit Games
Забавненько было ))) Не зря отжтмания точил )))) Ахахахахахах Regrann from @crossfitgames - At the start of Event 5, @andrey_ganin83 🇷🇺 was toward the back of the final heat. He was slow and controlled through the handstand push ups and toes to bar. But after Ganin got off the the @assaultairbike, the oldest man in the men’s field (34) put on a clinic and earned his second event win of the weekend (15:10.09). #EuropeRegional • #CrossFitRegionals #CrossFitGames #reebokrussia #crossfitrussia #nano8 #БК2018 #наберлин #ganin_yousteel 📷 @doooker - #regrann
Crossfit Games - крупнейшее соревнование в мире фитнеса, участие в котором может принять человек любого уровня подготовки. Условно, игры состоят из трех этапов: сначала участники должны выполнить пять тренировок-воркаутов, которые организаторы выкладывают в интернете. Атлеты записывают видео тренировок – по их результатам, лучшие попадают на региональный отбор. В этом году в начальном этапе игр приняли участие более 400 тысяч человек по всему миру.
Региональные этапы проходят в девяти регионах планеты – в том числе, в Европе, Северной и Южной Америках. От каждого региона в финал проходят по пять мужчин и пять женщин. Все они встречаются в финале Crossfit Games, который проводят летом в США.
Что было
Европейский региональный этап кроссфит-игр завершился в эти выходные в Берлине. Соревнования длились три дня. В них участвовало 40 атлетов-мужчин и 40 атлетов-женщин. У мужчин первым стал россиянин Роман Хренников, дебютант Игр. На 4-м месте – Андрей Ганин, для которого это была 5-я попытка преодолеть региональный этап. Таким образом, россияне впервые прошли в финал Crossfit Games в самом престижном индивидуальном зачете.
Что известно о наших атлетах
Роману Хренникову – 23 года. Он из Иркутска, сейчас живет в Санкт-Петербурге. Роман - дебютант регионального этапа Кроссфит Игр. На его счету победы в российском кроссфит-ивенте Siberian Showdown и серебро на соревнованиях на Кипре 2017 года.
Андрей Ганин – в прошлом чемпион мира по гребле. 34-летний спортсмен в пятый раз участвует в региональном этапе кроссфит-игр, но впервые смог выйти в финал.
Закончил бодрее, но не так как можно было, немного некомфортно с узкой штангой. Пистолеты просто надо поделать ещё, не так круто они идут на фоне маленьких и худых ребят ))) Вообще второй день был так же как и первый из двух комплексов: 1) для тех кто весь год тренил Кроссфит и 2) для тех кто просто спину качал А⠀Роман молодец, дал жару и сегодня! Regrann from @sever_crossfit - По итогам 2-х дней два российских атлета расположились в топ-5 лидерборда 💪 2 место - Рома Хренников @cf_khrennikov_roman 5 место - Андрей Ганин @andrey_ganin83 ⠀ #reebok #reebokrussia #reebok_russia #crossfitregionals #crossfitgames2018 #crossfitgames #crossfitregionals2018 📸 @ykhamutova @crossfitrussia #nano8 #БК2018 #наберлин #ganin_yousteel
Какие воркауты выполняли атлеты
Участникам регионального этапа предложили посоревноваться в шести воркаутах. Например, в первый день соревнований атлеты сначала должны были за минимальное время пройти 3000 метров на гребном тренажере, сделать 300 двойных прыжков на скакалке и пробежать 3 мили (4,8 км). Затем от участников потребовалась силовая подготовка: нужно было сделать от 10 до 1 повтора в становой тяге, жиме лежа и взятии в сед. Вес штанги на становой – 134 кг, на жиме – 88,5 кг, во взятии – 66 кг.
Другие задания включали, в числе прочего, ходьбу на руках, выходы силой, берпи и выбросы со штангой из приседа (трастеры).
Почему победа россиян – это круто
Кроссфиту в России более 10 лет. Однако впервые россияне смогли отобраться в финал Crossfit Games в основной категории индивидуалов. До этого российские спортсмены были представлены в финале игр лишь в подростковых категориях и «ветеранских» категориях, которые считают второстепенными.
То, что дебютант Роман Хренников стал первым и сумел обойти опытных атлетов (в том числе лидера двух прошлых региональных этапов исландца Карла Гудмундссона) подстегнет интерес к фитнесу и кроссфиту в частности – который, как считают эксперты, стал пропадать из-за отсутствия у россиян крупных побед на этом поприще.
Вот они пятерка геймс атлетов от нашего региона. Отдельный пост на геймс посвящен вновь, с красивыми фотками. Рома Адриан Лукас Я Бьёрвин А мы все, уже дома. Начинаем нормально тренироваться ))) #RoadtoGames #crossfit #crossfitgames #moscow #sport #mobility #goganin #ganina #reebok #reebokrussia #crossfitrussia #nano8 #БК2018 #ganin_yousteel