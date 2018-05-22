Что это было и почему это важно.

Российский кроссфит-атлет Роман Хренников занял 1-е место на региональном этапе Crossfit Games в Европе. Его коллега и постоянный спикер «Советского спорта» Андрей Ганин стал 4-м. Это дает право россиянам участвовать в финале Crossfit Games – впервые в истории отечественного кроссфита.

Что такое Crossfit Games

Crossfit Games - крупнейшее соревнование в мире фитнеса, участие в котором может принять человек любого уровня подготовки. Условно, игры состоят из трех этапов: сначала участники должны выполнить пять тренировок-воркаутов, которые организаторы выкладывают в интернете. Атлеты записывают видео тренировок – по их результатам, лучшие попадают на региональный отбор. В этом году в начальном этапе игр приняли участие более 400 тысяч человек по всему миру.

Региональные этапы проходят в девяти регионах планеты – в том числе, в Европе, Северной и Южной Америках. От каждого региона в финал проходят по пять мужчин и пять женщин. Все они встречаются в финале Crossfit Games, который проводят летом в США.

Что было

Европейский региональный этап кроссфит-игр завершился в эти выходные в Берлине. Соревнования длились три дня. В них участвовало 40 атлетов-мужчин и 40 атлетов-женщин. У мужчин первым стал россиянин Роман Хренников, дебютант Игр. На 4-м месте – Андрей Ганин, для которого это была 5-я попытка преодолеть региональный этап. Таким образом, россияне впервые прошли в финал Crossfit Games в самом престижном индивидуальном зачете.

Что известно о наших атлетах

Роману Хренникову – 23 года. Он из Иркутска, сейчас живет в Санкт-Петербурге. Роман - дебютант регионального этапа Кроссфит Игр. На его счету победы в российском кроссфит-ивенте Siberian Showdown и серебро на соревнованиях на Кипре 2017 года.

Андрей Ганин – в прошлом чемпион мира по гребле. 34-летний спортсмен в пятый раз участвует в региональном этапе кроссфит-игр, но впервые смог выйти в финал.

Какие воркауты выполняли атлеты

Участникам регионального этапа предложили посоревноваться в шести воркаутах. Например, в первый день соревнований атлеты сначала должны были за минимальное время пройти 3000 метров на гребном тренажере, сделать 300 двойных прыжков на скакалке и пробежать 3 мили (4,8 км). Затем от участников потребовалась силовая подготовка: нужно было сделать от 10 до 1 повтора в становой тяге, жиме лежа и взятии в сед. Вес штанги на становой – 134 кг, на жиме – 88,5 кг, во взятии – 66 кг.

Другие задания включали, в числе прочего, ходьбу на руках, выходы силой, берпи и выбросы со штангой из приседа (трастеры).

Почему победа россиян – это круто

Кроссфиту в России более 10 лет. Однако впервые россияне смогли отобраться в финал Crossfit Games в основной категории индивидуалов. До этого российские спортсмены были представлены в финале игр лишь в подростковых категориях и «ветеранских» категориях, которые считают второстепенными.

То, что дебютант Роман Хренников стал первым и сумел обойти опытных атлетов (в том числе лидера двух прошлых региональных этапов исландца Карла Гудмундссона) подстегнет интерес к фитнесу и кроссфиту в частности – который, как считают эксперты, стал пропадать из-за отсутствия у россиян крупных побед на этом поприще.