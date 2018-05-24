Масса людей искреннее ненавидит занятия спортом, но при этом хочет быть в форме. Возможно ли это и как оставаться здоровым и подтянутым без фитнеса, бега и тренажерных залов – «Советскому спорту» рассказал Дмитрий Аверьянов, легкоатлет и триатлонист.

– Отвечая сразу на вопрос: да, оставаться здоровым и подтянутым без посещения спортзала – можно. Но для этого все равно понадобятся некоторые усилия.

Убрать лишний вес, сохранить талию поможет коррекция питания. В принципе, питание – это 80% вашей формы. Если вы едите много и вредно, вы будете полным, даже посещая спортзал, занимаясь бегом, и так далее. И, наоборот, ограничения в еде помогут вам и без спорта не «расползаться».

В первую очередь вашу еду нужно дробить на более мелкие порции. Для начала уменьшите их размеры примерно на треть. Во-вторых, сделайте приемы пищи более частыми. Есть нужно 5-6 раз в день при двух-трех полноценных приемах пищи и двух-трех легких перекусах. Промежутки между едой – 2-2,5 часа. Это позволит держать ваш метаболизм на ровном уровне и не перегружать пищеварительную систему. Она будет подобна тому горшочку, который стоит на медленном огне и потихоньку варит – в результате все и сварится хорошо и не пригорит.

Частая ошибка современного человека – сначала долго не есть, а потом наедаться до отвала. От таких интервалов голода-обжорства организм начинает запасаться жиром. Он делает это, потому что не знает, когда в следующий раз получит еду и сколько ее будет. Кроме того, повышается уровень сахара в крови, напрягаются внутренние органы, вынужденные переваривать съеденное, нагрузку получает сердечно-сосудистая система. Постройте свой режим так, чтобы избегать подобных ситуаций: носите еду с собой на работу, заранее готовьте дома в пластиковых контейнерах обеды и перекусы.

Самое сложное – от большинства «вкусняшек» придется отказаться. Так, что если вы любите бургеры и пиццу, придется проявить силу духа. Оставьте себе один день на неделе, когда вы можете позволить есть «запрещенку». Но опять же – не переедайте! Один кусочек пиццы, небольшой кусочек торта или пирога – этого будет достаточно, чтобы снять тоску по сладостям.

Еще один сложный момент: по вечерам придется есть «облегченные» варианты ужина – без круп, макаронных изделий, хлеба. Идеальный вариант – кусок мяса на пару, овощи, творог на десерт. Но есть и плюс: такой ужин, в основе которого лежит белковая пища, а углеводов по-минимуму, можно есть и поздно вечером – после восьми, девяти вечера.

Режима питания, о котором мы говорим выше, придется держаться постоянно. К нему нужно добавить легкую физическую активность: если человек физически не переваривает тренажерные залы, бег и прочее, их можно заменить прогулками, бассейном, играми с детьми. Важно двигаться. А вопрос «как именно двигаться» – второстепенен. Можно просто ходить пешком ежедневно. Или гулять с собакой в парке. Или играть с детьми в бадминтон. Важно запомнить: подтянутые люди – это люди, которые не сидят на месте.

По собственному опыту могу сказать. Было время, когда я около полугода не занимался бегом и ездой на велосипеде. Но при этом старался не нарушать пищевой режим и по возможности много ходил. Конечно, от отсутствия физических тренировок выносливость стала хуже. Но при этом вес тела остался прежним, и в целом визуально тело практически не изменилось. Отсюда вывод: правильное питание и естественная физическая активность помогут держать форму даже без спортзала.