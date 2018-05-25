В мае на экраны вышла картина «Дэдпул-2», где номинант на «Оскар» Джош Бролин показывает невероятную форму для своих 50 лет. «Советский спорт» выяснял, как актер за короткое время набрал больше 10 кг сухой мышечной массы для роли мутанта Кейбла.

Трансформация

В одной из последних ролей – в фильме о команде пожарных «Дело храбрых», вышедшем в 2017 году – Бролин выглядел мускулисто, но н мог похвастаться сухой массой и хорошим рельефом. Было видно, что актер уже немолод. Да, и роль начальника пожарной бригады не располагала к идеальной форме: Бролину важнее было показать матерого, повидавшего многое на своем веку мужчину, а не атлета с подиума – как признавался он сам.

В фильме «Дэдпул-2» о приключениях супергероя-неврастеника в маске, Бролин предстал совсем в другом качестве. Он исполнил роль оппонента Дэдпула, мутанта-наемника по имени Кейбл, прилетевшего из будущего. Для роли Бролин избавился от лишнего веса, набрал около 10 кг сухой мышечной массы и показал тело, будто отлитое из камня.

«Я ходил в зал Golds Gym в Лос-Анджелесе. И там однажды встретил актера Дейва Батисту, который всегда был супер-качком. Так, в общем, Дейв не узнал меня. Он сказал: «Вау, Джош! Откуда у тебя взялись все эти мышцы?», – вспоминает Бролин.

Пончикам бой

Бролин начал готовиться к роли Кейбла в «Дэдпуле-2» за 4-5 месяцев до начала съемок. Все это время он интриговал своих поклонников через Инстаграм, где публиковал много фото и видео из спортзала.

«Никаких пончиков, никаких сладостей! И только чистая еда!», – подписал он один из снимков, где сфотографировал себя на фоне большой витрины с выпечкой.

Фактический отказ от углеводов, с акцентом на белковую пищу, витамины и клетчатку – таким было меню актера при подготовке к фильму «Дэдпул». Позже Бролин признался, что позволял себе один чит-милл в неделю – то есть, один день, когда можно было съесть строго дозированную порцию запрещенных «вкусняшек». За несколько недель до начала съемок актер отказался от чит-миллов совсем.

Тренинг

Бролин уделял тренировкам пять-шесть дней в неделю, по 2-3 часа каждый день. Подготовкой актера и составлением программы для него занимался голливудский тренер Джастин Ловато.

Он включил в тренинг много изолированных упражнений для рельфености мышц – Бролин делал их с гантелями небольших и средних весов и использовал тросовые тренажеры. Он делал упражнения в режиме 8-12 повторов в медленном темпе для лучшей накачки крови в мышцы. Кроме того, в его программе было много кардио-нагрузок – в том числе, прыжков на скакалке и бокса, и функционального тренинга, близкого к кроссфиту. Бролин выполнял упражнения из кроссфита, такие как трастеры, берпи, подносы ног к перекладине.

Нередко у актера было в день по две тренировки в день. Одну он посвящал работе со свободными весами, а другую кардио-работе, которая позволяла набирать мышечную массу без жира.

Результат превзошел все ожидания. В фильме «Дэдпул-2» 50-летний Джош Бролин действительно похож на супергероя.

После «Дэдпула»

Номинант на «Оскар» 2008 года за второстепенную роль в картине «Харви Милк», Джош Бролин неоднократно преображался в ходе своей карьеры. Вероятно, самое серьезное испытание ему пришлось пройти в американской версии фильма «Олдбой». Персонажа Бролина показывают здесь в прошлом и настоящем. В прошлом – он алкоголик с отвисшем животом, в настоящем – тренированный убийца. В интервью актер рассказывал, что съемки дались ему тяжело: он вынужден был постоянно то набирать много воды в организме, чтобы казаться полным, то «сушиться».

«Удержать форму тяжело, особенно в моем возрасте, – признавался Бролин после съемок «Дэдпула-2». – Вероятно, сейчас я возьму некоторое время для расслабона. Буду есть и пить что хочу. Я устал просто смотреть на пончики».