Чего нельзя делать в спортзале во время жары, каких упражнений и видов тренировок избегать, разбирался «Советский спорт».

Нельзя сидеть на программе по набору массы

Лето – время, когда организм сам собой избавляется от некоторого веса. Тело перестраивается вместе с температурой за окном: холодно – запасается жиром, тепло – «удаляет» его часть. И именно поэтому многие качки переходят весной на программу «рельеф» - понимая, что набрать массу летом будет практически невозможно.

Сидеть на программе «масса» в жару – ошибка. Максимум, чего вы добьетесь, это сохраните уже набранное. Но вероятнее другой сценарий: даже от тяжелых 8-повторных сетов «на массу» вы будете терять вес. Поэтому лучше переключиться на программу по шлифовке уже имеющихся мускулов;

Нельзя делать тяжелые сеты базовых упражнений на 5 – 8 повторов

Лето – хорошее время, чтобы отказаться от тяжелой базы, которой вы мучили себя весь год. В жару сильное давление испытывают сосуды, сердце: тяжелый сет становой тяги может закончиться ухудшением самочувствия, головокружением, обмороком и тошнотой.

Переходите на программу, где основой будут легкие веса, изоляция, тренажеры и супер-сеты. Заодно от тяжелых весов отдохнет и восстановится организм.

Нельзя делать интенсивный круговой тренинг

Кроссфитеры сейчас скажут: «Фи! Мы занимаемся по круговым программам целый год». Это так. Но правда и другое: в жару сверхинтенсивный круговой тренинг – особенно, с присутствием сложных многосуставных упражнений: приседов, рывков, становой тяги- может привести к скачкам кровяного давления, головокружению, обезвоживанию.

Медики рекомендуют снижать интенсивность тренинга на 20-30% в жаркую погоду. Это значит, что нужно больше внимания уделять паузам между упражнениями (хотя бы 10-20 секунд, чтобы сделать несколько глубоких медленных вдохов), по возможности сокращать количество «базы» в круговых тренировках на скорость и время, и заменять их гимнастикой и упражнениями с собственным телом.

Не можете отказаться от AMRAP – тренировок, где за отведенное время нужно сделать как можно больше раундов? Наполняйте их подтягиваниями, отжиманиями и прыжками на скакалке. Есть и хорошие новости. С «берпи», которые высасывали ваши силы без остатка, тоже нужно поосторожней.

Нельзя забывать про воду

Тренировка в жару без воды – смерти подобна. Организм в жаркую погоду и без того избавляется от большого количества жидкости. Тренинг ускорит эту «сгонку»: вместе с водой уйдут полезные соли и минералы, а тут уже недалеко и от обезвоживания.

Всегда берите с собой воду с запасом, если тренируетесь в жару. Не лишним будет растворить в воде шипучую витаминную таблетку, добавить в нее немного соли или лимонный сок.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!