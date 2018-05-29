«Кочевой» образ жизни – командировки, переезды и гибкий график работы – могут поставить крест на тренировках в спортзале. Как тренироваться в режиме постоянного рабочего аврала, разбирался «Советский спорт».

Правило 1. Нерегулярно лучше, чем никогда

Если нет времени на постоянные занятия, лучше тренироваться нерегулярно, чем вообще не тренироваться. Выберите для себя программу коротких тренировок, рассчитанную на 2 раза в неделю. Старайтесь ее придерживаться. Если и это чересчур, занимайтесь один раз в неделю: вы не поверите, но в силовом тренинге есть и такие программы. А их авторы уверены что именно такой тренинг лучше всего растит мышцы и дает телу восстанавливаться.

Правило 2. В коротких программах – акцент на «базу»

Если вы выбираете короткую программу, сделайте ее основой многосуставные упражнения, которые нагружают много мышц сразу. Исключите из тренинга изоляцию и тренажеры. При вашем режиме, на прокачку и придание пиковых форм отдельным мускулам нельзя тратить время

Одна часовая тренировка в неделю, в составе которой будет тяжелый сет приседаний, жима лежа, отжиманий на брусьях и подтягиваний с дополнительным весом потребует 3-4 дней отдыха. Если позволит время, во время этого периода восстановления можно будет покачать пресс и пробежаться.

Правило 3. Используйте для тренинга новые методики

21 век в фитнесе показал: не обязательно проводить часы в спортзале, чтобы иметь хорошую форму. Существуют стратегии быстрого тренинга, где одно занятие может занимать всего 15 минут.

Если вы большую часть своего времени проводите в командировках, занимайтесь по системам круговых тренировок, используйте протокол табата и кроссфит. В вашем распоряжении целый ряд быстрых методик. Даже в условиях постоянной смены мест из-за командировок можно выкроить 15-20 минут на тренинг.

Правило 4. Купите необходимое оборудование и возите его с собой

В командировочный чемодан легко поместятся скакалка, TRX-петли, роликовый тренажер для пресса. Они ничего не весят, занимают немного веса, но вместе – дадут фору тренажерному залу. С помощью TRX-петлей можно нагружать все мышцы тела, скакалка пригодится для жиросжигания и развития выносливости, а упражнения с роликом – возможно, лучшее, что придумали для накачки пресса и мышц низа спины. Заниматься можно в номере отеля, на уличных спортивных площадках и даже в офисе.

Правило 5. Тренируйтесь, когда выпадает свободная минута

Неизвестно, когда вы сможете потренироваться в следующий раз. Поэтому используйте для тренинга все свободные минуты. Нет времени на получасовую пробежку? Вместо нее пробегите 10 спринтов по 30 метров, а в конце каждого забега сделайте по 20 берпи – ваш метаболизм разовьет невероятную скорость. Есть всего 5 свободных минут? Используйте короткие интенсивные комплексы – чередуя приседания, берпи, бег на месте и упражнения на пресс. Возьмите за правило отжиматься по 15-20 повторов несколько раз в течение дня. Делайте подъемы коленей к животу, когда едете в поезде.

Фитнес – более доступен, чем может показаться. Частые командировки и переезды не должны стать помехой для него.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом