В Доме футбола состоялась пресс-конференция, посвященная презентации Кубка "Девяти ценностей" - главного приза Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".

В ней приняли участие Первый Вице-президент РФС Никита Симонян, заместитель гендиректора РФС Александр Зорков, исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан, заместитель гендиректора РФС по международным вопросам Екатерина Федышина, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков, а также юные участники программы "Футбола для дружбы" Денис Аладьев (Пенза) и Даниил Коробков (Москва).

ПОБЕДИТЕЛЯ УЗНАЕМ 13 ИЮНЯ

Журналистам рассказали об истории и значении Кубка "Девяти ценностей", обсудили с ними общечеловеческие ценности (дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь), являющиеся ключевой составляющей программы "Футбол для дружбы".

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ее участники — Юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью), а также Юные журналисты, освещающие события «Футбола для дружбы» в рамках Международного детского пресс-центра, тренеры и судьи. За прошедшие пять лет в программе приняли участие более 3,7 тысяч ребят.

Кубок "Девяти ценностей" - специальная награда проекта "Футбол для дружбы". Этот уникальный трофей изготовлен известным немецким скульптором Ахимом Риппергером и ежегодно вручается клубу или сборной за реализацию социальных инициатив, воплощающих в жизнь ценности проекта. Победителя выбирают Юные послы программы путем голосования, которое проходит во всех странах — участницах "Футбола для дружбы".

На эту премию обычно номинировались всемирно известные клубы, участвовавшие в благотворительной деятельности, социальных проектах, направленных на благо общества.

В Шестом сезоне «Футбола для дружбы» Кубок «Девяти ценностей» будет вручен одной из 32 национальных футбольных сборных, принимающих участие в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России. Обладатель награды определится путем голосования Юных послов из 211 стран и регионов мира. На первом этапе (с 9 по 11 июня) в рамках Международного лагеря дружбы юными участниками программы будет определен ТОП-3 национальных сборных. А итоги объявят 13 июня на Международном детском Форуме «Футбол для дружбы».

КЕРЖАКОВ: «ГОД НАЗАД Я УВИДЕЛ НА ПОЛЕ И ДРУЖБУ, И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

«Российский футбольный союз сотрудничает с программой «Футбол для дружбы» с самого начала. В 2013 году, когда проект только начинался, в нем участвовали дети из 8 стран. А в этом году - общее число участников – уже 211 стран и регионов! Бесконечно приятно, что мы становимся свидетелями растущей популярности программы по всему миру. Это говорит о том, что ценности, продвигаемые «Футболом для дружбы», действительно близки каждому, их разделяют дети и взрослые со всей планеты. Это однозначный успех! С нетерпением будем ждать результатов детского голосования, чтобы узнать, какой из национальных сборных ЧМ-2018 достанется эта уникальная награда», - сказал, начиная пресс-конференцию, Александр Зорков, заместитель Генерального директора Российского футбольного союза.

В этом году в программе «Футбол для дружбы» принимают участие 11 Юных тренеров из городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Первый вице-президент, председатель технического комитета Российского Футбольного Союза Никита Симонян напомнил, что связан с футболом 72 года и рассказал, как играл против короля футбола, легендарного бразильца Пеле. Он подчеркнул важность развития программы подготовки детско-юношеских команд, тренеров и отметил достижения программы «Футбол для дружбы» в данном направлении.

«Я желаю удачи Юным послам программы «Футбол для дружбы» в продвижении ключевых общечеловеческих ценностей, таких как победа, дружба и справедливость. Без понимания этих важных базовых принципов нельзя стать успешным футболистом, тренером, да и представителем любой другой профессии», - сказал заслуженный мастер спорта России, Посол программы «Футбол для дружбы» Александр Кержаков.

Год назад Александру посчастливилось воочию наблюдать Чемпионат «Футбола для дружбы» в Санкт-Петербурге, где играли дети из 64 стран. «Во время Чемпионата арбитры были нужны только чтобы следить за временем матча, на поле не было абсолютно никаких разногласий, это была настоящая дружба и справедливость, - вспоминает он. - Я счастлив, что 12-летние ребята продвигают такие замечательные ценности и показывают нам, взрослым, каким должен быть не только футбол, но и сама жизнь».

ЧЕБАН: «ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ - МАЛЕНЬКАЯ МОДЕЛЬ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ»

«Футбол - школа жизни, поскольку здесь вы переживаете весь спектр эмоций, и это душевное богатство останется с вами навсегда. Ценности футбола проносятся внутри каждого человека в течение жизни, а самая важная ценность – это общение. Недавно мы провели товарищеский матч юношеских сборных из разных стран в Волгограде. После игры русские и немецкие игроки стали общаться, они смеялись, отлично понимая друг друга, несмотря на разницу в языках. Может быть они и не встретятся в будущем, но эти эмоции и переживания они пронесут с собой через всю жизнь,» - поделилась Екатерина Федышина, заместитель генерального директора РФС по международным вопросам.

«Когда смотришь на футбольный мяч, то ловишь себя на мысли, что это маленькая модель нашей планеты. Футбол объединяет всех. Девять ценностей - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь - являются движущей силой не только в спорте, но и в обычной жизни. Здорово, что ребята обретают новых друзей, как на футбольном поле, так и за его пределами. А в нашей футбольной семье благодаря этой программе прибавилось еще три миллиона человек. Мы всегда ждем вас на матчах Российской футбольной Премьер-Лиги», - отметил Сергей Чебан, исполнительный директор Российской футбольной Премьер-Лиги.

АЛАДЬЕВ: «ДЕВЯТЬ ЦЕННОСТЕЙ ПРОГРАММЫ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА»

Юные послы программы «Футбол для дружбы» тоже выразили свое отношение к ней.

«Для меня девять ключевых ценностей программы – это ориентир в общении с другими людьми. Я считаю, что без следования ключевым общечеловеческим ценностям нельзя стать хорошим и успешным человеком. Я рад, что программа «Футбол для дружбы» позволяет мне вместе с ребятами со всего мира стать Послами дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиции и чести. Чем больше людей в мире будет говорить, обсуждать и привлекать внимание к этим ценностям, тем лучше станет наша жизнь. Мне кажется, такую награду, как Кубок «Девяти ценностей» нужно в будущем вручать не только лучшим футбольным клубам, но и людям, которые долгое время в своей жизни продвигают эти ценности в своей сфере – например, врачам, учителям или благотворительным организациям, которые спасают людей», – сказал Юный посол «Футбола для дружбы» Даниил Коробков. На программе он будет руководить одной из 32 команд.

«Очень здорово, что программа «Футбол для дружбы» даёт возможность юным участникам выбирать профессиональный футбольный клуб, который получает такую необычную и важную награду, как Кубок «Девяти ценностей». Это позволяет ощутить себя частью чего-то глобального и важного. Приятно, что организаторы программы готовы доверить такое решение нам, обычным детям, которые каждый день ходят в школу, играют во дворе в футбол, причём по всему миру. Кроме того, я считаю, что девять ценностей программы играют важную роль в жизни каждого человека, а тем более – футболиста. Поэтому на финальных мероприятиях программы я и мои друзья из разных стран с удовольствием расскажут миру об этих ценностях и о том, как футбол и дружба объединяют страны, культуры и народы», – считает 12-летний Денис Аладьев. Совсем скоро он будет работать в Международном детском пресс-центре и освещать все значимые события.

К слову, фавориты Дениса Кубка «Девяти ценностей» - Россия и Бельгия.

КСТАТИ

Ручная копия Кубка "Девяти ценностей" - главный приз Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы» уже в июне 2018 года войдет в число постоянных экспонатов Музея Российского футбольного союза.

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА «ДЕВЯТИ ЦЕННОСТЕЙ»

2015 год "Барселона" (Испания)

2016 год "Бавария" (Германия) и "Аль-Вахда" (Сирия)

2017 год "Реал Мадрид" (Испания).