В эти дни в Москве проходят мероприятия шестого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» Футбол для дружбы». В российскую столицу приехали юные футболисты, юные журналисты и юные тренеры из 211 стран и регионов мира. Здесь они познакомились, сыграли в чемпионате мира по «Футболу для Дружбы», поработали на Международном детском форуме, где определят нового обладателя Кубка «Девяти ценностей», который получит самая достойная, по мнению Послов программы сборная-участница ЧМ-2018, а также 14 июня посетят матч-открытие чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия.

История программы «Футбол для дружбы» началась пять лет назад, когда ПАО «Газпром» стал партнером Лиги чемпионов УЕФА. Было дано поручение сформировать делегацию детских футбольных клубов из разных регионов России для поездки на финальный матч ЛЧ в Лиссабон. Туда же пригласили мальчишек из Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Сербии и Словении. Так было положено начало широкомасштабной социальной программе, которая охватила разные страны мира и продвигает понятные общечеловеческие ценности. Ее назвали FOOTBALL FOR FRIENDSHIP или «Футбол для дружбы». Ежегодно сотни счастливых детей со всего мира получают возможность собраться в одном месте, поиграть в любимый футбол и посмотреть матч самого высокого уровня.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В этом году специально для программы «Футбол для дружбы» было разработано мобильное приложение для пользователей со всех континентов. Его каждый желающий может бесплатно скачать с Google Play и Apple Store. Приложение содержит подробную информацию не только об истории и новостях проекта, но и многочисленные разделы развлекательного характера.

Благодаря ему люди со всего мира смогут свободно общаться, совершенно не чувствуя языкового барьера. Для того, чтобы все участники и сторонники «Футбола для дружбы» беседовали на одном языке, мобильное приложение содержит сервис на 62 языках.

Кроме того, в мобильном приложении пользователи могут создавать фотографии с логотипами «Футбола для дружбы», узнавать интересные факты о странах-участницах программы и экологической миссии Программы, а также пройти тест на знание футбола и спортивных тем.

Уникальной особенностью мобильного приложения стала возможность загрузки эксклюзивных авторских рингтонов с национальными мотивами Европы, Африки, Азии, Южной и Северной Америки, а также Австралии и Океании.

Миссия «Футбола для дружбы» – объединять участников разных национальностей и культурного бэкграунда. Уверен, что и гости чемпионата мира-2018, прибывающие сейчас в Россию, оценят бесплатное приложение «Футбола для дружбы», позволяющее любому с легкостью преодолевать барьеры в общении», – сказал глобальный руководитель программы «Футбол для дружбы» Владимир Серов.

«Мобильное приложение – очень важный инструмент для всех участников программы. Благодаря ему можно больше узнать о программе, подготовить себя к тому, что будет происходить на финальных мероприятиях «Футбола для дружбы». Когда я вернусь домой, то смогу показать своим друзьям не только видео и фотографии со всех мероприятий, но и интереснейшие факты обо всех странах мира, которые так замечательно описаны в приложении», – сказал Юный посол Ноа Борг.

КОМУ ДОСТЕНЕТСЯ КУБОК «ДЕВЯТИ ЦЕННОСТЕЙ»?

Кубок «Девяти ценностей» – специальная награда Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», обладателем которой ежегодно становится футбольный клуб, наиболее полно отвечающий ценностям проекта: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Победителя путем голосования определяют Юные послы программы из всех стран-участниц.

Обладателями Кубка «Девяти ценностей» становились «Барселона» (Испания, 2015), «Бавария» (Германия, 2016), «Аль-Вахда» (Сирия, 2016) и «Реал» (Испания, 2017), а в нынешнем году, который ознаменован проведением в России чемпионата мира-2018 в России, организационный комитет «Футбола для дружбы» принял решение вручить трофей одной из 32 национальных сборных – участниц мирового футбольного турнира.

ЮНЫЕ РЕФЕРИ

Впервые в истории Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», к Юным послам: футболисту, журналисту и тренеру присоединится Юный рефери. Теперь еще большее количество талантливых мальчиков и девочек смогут стать частью глобального проекта, охватывающего 211 стран и регионов мира. Россию будет представлять 14-летний Богдан Баталин из Иркутска. «Я пошёл заниматься в школу арбитров, чтобы научиться судить. В будущем хочу стать профессиональным арбитром. Участие в программе «Футбол для дружбы» даст мне ещё больше опыта. Я могу быть строгим и даже удалить игрока, но судить обещаю справедливо», – сказал он.

На чемпионате мира по «Футболу для дружбы» Юным рефери предстоит в бригаде со взрослыми наставниками судить все матчи.

«Отбор Юного рефери – замечательная инициатива. Это закономерно для проекта, ведь одна из его главных целей – помочь детям быть услышанными. Уверен, что это будет полезно и интересно для всех участников», – отметил Герард Тиммерс, представитель программы «Футбол для дружбы» в Нидерландах, тренер футбольной команды «VV Alkmaar».

МАСТЕР-КЛАСС ИГОРЯ ЛОМАКИНА

Во второй день Международного лагеря дружбы тренировку Юных футболистов провел двукратный чемпион Европы по футболу среди ампутантов в составе сборной России, чемпион мира по следж-хоккею Игорь Ломакин. Он показал несколько приемов с мячом, а затем попросил детей повторить их – на костылях. Это оказалось непростой задачей. Тренировка наглядно показала принцип «Футбола для дружбы»: каждый, вне зависимости от пола, возраста, расы, национальности или физических возможностей, может играть в футбол.

«В футболе нет и не может быть каких-либо границ, – отметил Игорь Ломакин. – Неважно, какие у вас физические возможности или заболевания. Не имеет значения, насколько развит футбол в вашей стране. Если есть желание и стремление, то можно достичь самых больших высот».

Урок от чемпиона вызвал ажиотаж среди Юных футболистов, многие остались поиграть в футбол со спортсменом после окончания мастер-класса.

РЕПОРТЕРСКИЕ УРОКИ ОТ ДЕНИСА КАЗАНСКОГО

Третий день Международного лагеря дружбы открыл мастер-класс спортивного репортера и комментатора телеканала «Матч ТВ» Дениса Казанского. Он рассказал Юным журналистам о своей учебе, начале профессионального пути и становлении карьеры.

Дети с удовольствием слушали и задавали вопросы:

– Был ли у журналиста страх перед первым прямым эфиром?

– Случались ли экстренные ситуации и как он с ними справлялся?

– Как избавиться от волнения и дрожащего голоса во время эфира?

– Как избежать ошибок в работе?

«Ошибки случаются, но вы должны принимать их с уверенностью и работать на их скорейшее исправление», – сказал Денис Казанский.

ЗА ПОБЕДУ БОРОЛИСЬ «КОАЛА», «ЛЕВ, «КОРОЛЕВСКАЯ ЗЕБРА»… А ПОБЕДИЛА «ШИМПАНЗЕ»!

В этом году финальные мероприятия программы «Футбол для дружбы» приурочены к чемпионату мира-2018. 15 февраля в ходе открытой жеребьевки были сформированы 32 международные футбольные Сборные Дружбы, а также определены игровые амплуа для каждого юного футболиста из каждой страны – вратарь, защитник, полузащитник или нападающий. В одной команде выступали игроки разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей. Возраст футболистов – 12 лет.

Сборные назвали в честь редких и исчезающих видов животных планеты: «Комодский варан», «Лемур», «Императорский дятел». «Магелланов пингвин», «Мартышка кипунджи», «Медведь гризли», «Сайга», «Жираф Ротшильда», «Гигантская черепаха», «Китовая акула», «Белолобый капуцин», «Горбатый кит», «Сахарская газель», «Трёхпалый ленивец», «Коала», «Гиеновидная собака», «Гепард», «Королевская кобра», «Сибирский тигр», «Лев», «Носорог», «Шимпанзе», «Зебра Греви», «Бегемот», «Плоскотелая акула», «Гангский гавиал», «Орангутан», «Галапагосский морской лев», «Белый медведь», «Западная горилла», «Большая панда», «Африканский слон».

Тренировать сборные доверили юным наставникам из разных стран, которые чуть старше своих подопечных. Им по 14-16 лет.

Турнир прошел в День России на стадионе «Сансан Арена». Здесь было все по-взрослому – матчи в восьми группах, а затем – плей-офф. Можно сказать, получился чемпионат мира в миниатюре.

Можете представить занятость российских спортивных и футбольных функционеров менее, чем за двое суток до начала чемпионата мира? Ведь в Россию ежечасно прибывали высокопоставленные гости, проводились различные совещания на самых разных уровнях. Но несмотря на всю занятость посмотреть на футбольные баталии приехали министр спорта России Павел Колобков, исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев, лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков, известный в прошлом нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин и многие другие.

Победу в турнире одержала команда «Шимпанзе». В ней играли голкипер из Доминиканы, защитники из Малави и крошечного (население 50 000 человек) островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис, полузащитники из Колумбии и Бенина, а также форвард из ДР Конго. Последний и принес победу своей команде пушечным ударом в «девятку» на последних секундах встречи. Фамилию Мвензе желательно запомнить любителям футбола. Вполне возможно, увидим парня через восемь лет на ЧМ-2026. А готовил команду к турниру Юный тренер Владислав Поляков из Саранска.

КСТАТИ

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы – дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Ее участники – юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе с ограниченными возможностями), юные тренеры, юные журналисты, освещающие события «Футбола для дружбы» в рамках Международного детского пресс-центра, а также юные рефери, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по «Футболу для дружбы». Программа была отмечен 16 международными и российскими премиями в области социальной ответственности и коммуникаций.