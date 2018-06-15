В эти дни в Москве проходят мероприятия шестого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». В российскую столицу приехали юные футболисты, юные журналисты и юные тренеры из 211 стран и регионов мира. Здесь они познакомились, сыграли в Чемпионате мира по «Футболу для Дружбы», приняли участие в работе, где определили нового обладателя Кубка «Девяти ценностей», а 14 июня посетили матч открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия.История программы «Футбол для дружбы» началась пять лет назад, когда ПАО «Газпром» стал партнером Лиги чемпионов УЕФА. Было дано поручение сформировать делегацию детских футбольных клубов из разных регионов России для поездки на финальный матч ЛЧ в Лиссабон. Туда же пригласили мальчишек из Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Сербии и Словении. Так было положено начало широкомасштабной социальной программе, которая охватила разные страны мира и продвигает понятные общечеловеческие ценности. Ее назвали FOOTBALL FOR FRIENDSHIP, или «Футбол для дружбы». Ежегодно сотни счастливых детей со всего мира получают возможность собраться в одном месте, поиграть в любимый футбол и посмотреть матчи самого высокого уровня.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ЮНЫЕ РЕФЕРИ

В этом году специально для программы «Футбол для дружбы» было разработано мобильное приложение для пользователей со всех континентов. Его каждый желающий может бесплатно скачать с GooglePlay и AppleStore. Приложение содержит подробную информацию не только об истории и новостях проекта, но и многочисленные разделы развлекательного характера.

Благодаря ему люди со всего мира смогут свободно общаться, совершенно не чувствуя языкового барьера. Для того чтобы все участники и сторонники «Футбола для дружбы» беседовали на одном языке, мобильное приложение содержит сервис на 62 языках.

Впервые в истории Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» к Юным послам: футболисту, журналисту и тренеру – присоединился Юный рефери. Теперь еще большее количество талантливых мальчиков и девочек смогут стать частью глобального проекта, охватывающего 211 стран и регионов мира. Россию будет представлять 14-летний Богдан Баталин из Иркутска.

МАСТЕР-КЛАССЫ ИГОРЯ ЛОМАКИНА И ДЕНИСА КАЗАНСКОГО

Во второй день Международного лагеря дружбы тренировку Юных футболистов провел двукратный чемпион Европы по футболу среди ампутантов в составе сборной России, чемпион мира по следж-хоккею Игорь Ломакин. Он показал несколько приемов с мячом, а затем попросил детей повторить их – на костылях. Это оказалось непростой задачей.

«В футболе нет и не может быть каких-либо границ, – отметил Игорь Ломакин. – Неважно, какие у вас физические возможности или заболевания. Не имеет значения, насколько развит футбол в вашей стране. Если есть желание и стремление, то можно достичь самых больших высот».

Урок от чемпиона вызвал ажиотаж среди Юных футболистов, многие остались поиграть в футбол со спортсменом после окончания мастер-класса.

Третий день Международного лагеря дружбы открыл мастер-класс спортивного репортера и комментатора телеканала «Матч ТВ» Дениса Казанского. Он рассказал Юным журналистам о своей учебе, начале профессионального пути и становлении карьеры.

ЗА ПОБЕДУ БОРОЛИСЬ «КОАЛА», «ЛЕВ», «КОРОЛЕВСКАЯ ЗЕБРА»… А ПОБЕДИЛА «ШИМПАНЗЕ»!

В этом году финальные мероприятия программы «Футбол для дружбы» приурочены к Чемпионату мира-2018. 15 февраля в ходе открытой жеребьевки были сформированы 32 международные футбольные Сборные Дружбы, а также определены игровые амплуа для каждого юного футболиста из каждой страны – вратарь, защитник, полузащитник или нападающий. В одной команде выступали игроки разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей. Возраст футболистов – 12 лет.

Сборные назвали в честь редких и исчезающих видов животных планеты.

Тренировать сборные доверили юным наставникам из разных стран, которые чуть старше своих подопечных. Им по 14–16 лет.

Турнир прошел в День России на стадионе «Сапсан Арена». Здесь было все по-взрослому – матчи в восьми группах, а затем – плей-офф. Можно сказать, получился чемпионат мира в миниатюре.

Несмотря на занятость, посмотреть на футбольные баталии приехали исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев, лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков, известный в прошлом нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин и многие другие.

Победу в турнире одержала команда «Шимпанзе». В ней играли голкипер из Доминиканы, защитники из Малави и крошечного (население 50 000 человек) островного государства в Карибском море Сент-Китс и Невис, полузащитники из Колумбии и Бенина, а также форвард из ДР Конго. Последний и принес победу своей команде пушечным ударом в «девятку» на последних секундах встречи. Фамилию Мвензе желательно запомнить любителям футбола. Вполне возможно, увидим парня через восемь лет на ЧМ-2026. А готовил команду к турниру Юный тренер Владислав Поляков из Саранска.

КУБОК «ДЕВЯТИ ЦЕННОСТЕЙ» ПОЛУЧИТ СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ

В работе Международного детского форума «Футбол для дружбы», который 13 июня прошел в Москвариуме, приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, которая сейчас курирует спортивное направление, Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, звезда мирового футбола, испанский вратарь ИкерКасильяс, лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

Ольга Голодец приехала непосредственно к открытию Форума. Было видно, что ей интересно. Ольга Юрьевна даже поучаствовала в стихийном флешмобе, присоединившись к группе Послов программы. Они все дружно трижды прокричали «Футбол! Футбол! Футбол!». Довольными остались все.

Форум открыл Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

На Форуме был объявлен победитель детского голосования, получивший в этом году главную награду программы – Кубок «Девяти ценностей». Юные участники «Футбола для дружбы» выбрали из 32 национальных сборных, принимающих участие в Чемпионате мира по футболу, сборную Бразилии как команду, наиболее полно отвечающую ценностям программы. В тройку лидеров также вошли сборные России и Германии.