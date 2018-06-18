Все финальные мероприятия шестого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» освещали Юные журналисты Международного детского пресс-центра. Ребята готовили новости для ведущих мировых СМИ, выпускали ежедневные номера детской газеты, вели дневники, публиковали заметки в социальных сетях, вели прямые репортажи, перенимали опыт у профессиональных журналистов ведущих спортивных СМИ России. Материалы готовились на 62 языках. Представляем вам заметку Юного журналиста Дениса Аладьева, написанную в виде дневника.

ДЕНЬ 1. ЗНАКОМСТВА, МАСТЕР-КЛАССЫ И ТРЕНИНГИ

Мне посчастливилось стать частью Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». Я сразу познакомился со многими ребятами из разных частей света. Мы болтали, гоняли мяч и делились первыми впечатлениями о России, Москве, любимых командах. Эмоции переполняли всех, мы пребывали в ожидании новых незабываемых приключений.

… Все ребята, участники Международного лагеря дружбы, приняли участие в Церемонии открытия, несли флаги своих стран. Мы, вместе с вратарем из России и моим новым другом Андреем прошли с российским триколором. Впечатления - незабываемые, я представляю великую страну на этом празднике детей всего мира!

Все 32 команды готовятся к чемпионату по «Футболу для дружбы». Наша команда называется African Wild Dog. Все Сборные Дружбы получили названия редких исчезающих видов животных, ведь цель программы - бережное отношение к экологии.

ДЕНЬ 2. ДРУЗЬЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Игроки моей команды станут друзьями. Хочется верить, на долгие годы. Они из Австралии, Парагвая, Тайваня и Габона. Сегодня Юные футболисты приступили к тренировкам. Ну, а я вместе с Юными журналистами встречаюсь с великим британским художником Биллом Эспри. Это он придумал и нарисовал талисманы программы – пса Фредди (Freddy) и кошку Фриду (Freida).

Наш лагерь посетили паралимпийский чемпион Игорь Ломакин и вратарь ФК «Спартак» Сергей Николаев. Очень интересным было общение и с представителем Российского движения школьников (РДШ). Нам рассказали об экологическом форуме и поделились впечатлениями от экспедиции «Снежный леопард» на Алтае. Там дети из других стран играли в снежки и получили массу впечатлений о нашей зиме.

ДЕНЬ 3. МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

Продолжение тренировок, общения, обмена впечатлениями и, конечно же, интересные мастер-классы и встречи. Мы пообщались с Денисом Казанским, ведущим канала Матч ТВ. Он поделился с нами, Юными журналистами, своим опытом. Как профессионал, освещавший крупнейшие турниры, Денис рассказал нам о развитии своей карьеры и трудностях, с которыми он столкнулся на пути к успеху. День закончился тренировкой и подготовкой к нашему Чемпионату мира по «Футболу для дружбы».

ДЕНЬ 4. «ШИМПАНЗЕ»!

Сегодня, после трехдневных тренировок и интенсивного обучения в Международном лагере дружбы, участники выявят лучшую команду! Все 32 Сборные дружбы хотят выиграть и стать чемпионами.

Первый свисток, болельщики ликуют и даже визжат. С трибун раздаются различные кричалки. Мы с друзьями болеем за наших и кричим дружно: «Wild dog, wild dog».

В четвертьфинал вышли команды «Бегемот», «Шимпанзе», «Коала», «Сайга», «Горбатый кит», «Гигантская черепаха», «Комодский дракон» и «Белолобый капуцин». Все ждут развязки. Эмоции переполняют ребят, трибуны гудят. Гол, гол, еще один!

И вот в финале мы видим: «Комодский дракон» играет против «Шимпанзе». Это был фантастический матч, встречайте победителей – команду «Шимпанзе»!

ДЕНЬ 5. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА, ИНТЕРВЬЮ С ВИКТОРОМ ЗУБКОВЫМ, АВТОГРАФ ИКЕРА КАСИЛЬЯСА

Пора подводить итоги. Мы посетили крупнейший в Европе крытый океанариум - «Москвариум» и приняли участие в Международном детском форуме, где обсуждали Девять ценностей футбола. Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ зачитала обращение Президента России Владимира Путина. Мне посчастливилось взять интервью у Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова.

Здесь же мы встретились с легендами футбола: российским нападающим Александром Кержаковым и испанским вратарем Икером Касильясом. Я попросил у них автографы и сделал фото.

А больше всего всем участникам понравилось шоу морских животных. Вот как эти огромные киты выпрыгивают вверх на несколько метров?

ДЕНЬ 6. НАШИ ИГРАЮТ ПРЕВОСХОДНО!

Четверг, 14 июня. Москва, «Лужники». С дрожащей от волнения рукой протягиваю билет при входе на стадион. Матчем Россия - Саудовская Аравия стартует чемпионат мира по футболу-2018! Все уже знают, что в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 примут участие бразильский футболист Роналдо, российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский певец Робби Уильямс.

17:25 – «Лужники» – в ожидании церемонии открытия чемпионата.

17:30 – Ура! Началось. Выступает Робби Уильямс.

17:40 – Наши ребята, участники программы, выносят флаги своих стран – участников «Футбола для дружбы» в этом году!

17:50 – На поле выходят сборные России и Саудовской Аравии.

18:00 – Матч начался!

Наши футболисты играют превосходно. И вот вся трибуна вскакивает со своих мест - гооооол! А затем еще, еще и еще… На стадионе царит невероятная атмосфера. Наша команда порадовала болельщиков отличной игрой и разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0! Теперь мы верим, что Россия выйдет в плей-офф, мы будем еще сильнее болеть за наших!

P.S. Я мечтал попасть на чемпионат мира по футболу. И вот моя мечта сбылась. Я стал частью этого грандиозного праздника, получил незабываемые впечатления и завел новые знакомства. Теперь мечтаю встретиться с моими новыми друзьями лет через 10, когда мы станем взрослыми. Возможно, кто-то из нас станет великим футболистом или успешным журналистом.

Уверен, что наша встреча состоится, ведь мечты сбываются!