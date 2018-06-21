Ультрапрактичный электровелосипед от Polaris поможет добраться до работы без пробок в любую погоду.

Современный горожанин знает: самый практичный летний способ передвижения – это велосипед. Что может быть лучше? Только надёжный и мощный электробайк: именно за ними – будущее городского персонального транспорта. Компания POLARIS, – один из крупнейших в России поставщиков малой бытовой техники, представляет эксклюзивную дорожную модель, созданную специально для передвижения по асфальту и асфальтобетонным покрытиям – легкий складной велосипед-гаджет PBK 2001SL.

В полном сборе (вместе с батареей) стильная новинка весит всего 16 килограмм - против обычных для электробайка 20 килограмм. Такой легкий и компактный велосипед со складным рулём и рамой удобно хранить, перевозить в транспорте, в том числе в метрополитене и заносить в здания. Благодаря запатентованному замку рамы устройство складывается буквально нажатием одного пальца.

Шоссейные колёса диаметром в 20 дюймов, покрышки с пониженным сопротивлением качению и усиленные двухстенные ободья обеспечивают комфорт и легкость хода даже по неровному асфальту.

Контролировать движение и управлять электровелосипедом помогает расположенный на руле велокомпьютер с системой управления оснащенный ЖК дисплеем. Он представляет собой миниатюрный маршрутный компьютер, который отслеживает самые разные параметры поездки: на экране отображается информация о текущей, средней и максимальной скорости движения, уровень заряда батареи, пробег и другие данные.

Как и все электровелосипеды Polaris, эта модель оснащена режимом помощи в педалировании Pedalling Assist System (PAS). Система автоматически определяет, когда пользователь крутит педали, и запускает двигатель, помогая ехать столь же быстро, но с меньшими усилиями. Уровень поддержки PAS можно регулировать: LCD-пульт позволяет выбрать один из пяти режимов.

В режиме PAS электровелосипед Polar PBK 2001SL может проехать до 40 километров без подзарядки. Мощный литий-ионный аккумулятор Samsung общей энергоёмкостью 10500 мАч «спрятан» внутри рамы и находится под надежной защитой. При регулярной эксплуатации велосипеда батарея не требует обслуживания, она рассчитана не менее, чем на 800 циклов заряда/разряда. Двигатель устройства интегрирован в заднее колесо, мощность в 250 Вт позволяет разгоняться до 25 км/ч. Односкоростная трансмиссия не требует отдельной настройки, отличается

долговечностью и отлично подходит для городских прогулок.

Вся электронная начинка гаджета имеет степень защиты IP65, что позволяет кататься почти при любой погоде. Кстати, при желании электросистему можно отключить и воспользоваться устройством как обычным велосипедом.

Гарантия – 2 года.

Гироскутер Polaris PBS 1010L – технологичная и манёвренная новинка сезона

Компания POLARIS, один из крупнейших в России поставщиков малой бытовой техники, представляет современную новинку с высокими ходовыми характеристиками – гироскутер PBS 1010L с пневматическими колёсами из прочной резины диаметром 10 дюймов. Устройство легко преодолевает подъёмы в 15°, трещины на асфальте, тротуарную плитку и неровную дорогу, а также может ездить по гравию.

Пневматические шины смягчают вибрации от неровной поверхности и делают движение плавным. Они обеспечивают не только комфорт пользователя, но и сохранность устройства: электронная «начинка» не страдает от тряски. При этом гироскутер не теряет в манёвренности: он легко разворачивается на 360° и может ехать как назад, так и вперёд.

Гаджет оборудован двумя двигателями мощностью 300 Вт каждый, что позволяет быстро разгоняться до нужной скорости. Благодаря датчикам высокой чувствительности и современному микропроцессору гироскутер моментально реагирует на малейшее движение корпусом: немного тренировки – и управление станет интуитивным. Кстати, электронный «мозг» устройства надежно защищен от мусора и влаги: показатель IP65 говорит о том, что гаджет полностью защищён от проникновения пыли и от струй воды со всех направлений.

Гироскутер PBS 1010L оснащён современным литий-ионным аккумулятором ёмкостью 4400 мАч. Такие батареи долго держат заряд и не требуют специального обслуживания. Для полного восстановления сил гаджету требуется всего два часа – и можно снова отправляться в путь. С собой всегда можно взять запасной аккумулятор (поставляется отдельно) и кататься целый день. О том, что батарею пора подзарядить или заменить, подскажут световые индикаторы на корпусе устройства.

Прибор выдерживает вес в 120 килограммов и работает в двух режимах – учебном и пользовательском. В учебном гаджет двигается на сниженной скорости и плавно входит в повороты, в пользовательском – способен разгоняться до 15 километров в час. Максимальное время работы гаджета на одной зарядке составляет четыре часа, а длительность пробега – 20 километров.

В комплекте представлена удобная сумка-чехол для переноски. Корпус гироскутера сделан из прочного матового пластика, устойчивого к царапинам и сколам. Платформа устройства имеет рельефную поверхность, которая препятствует соскальзыванию во время движения.

Гарантия – 2 года.

Справка о компании:

Компания POLARIS – международный производитель бытовой техники, работает на российском рынке с 1995 года по следующим направлениям:

малая бытовая техника;

тепловое оборудование;

водонагреватели;

кондиционеры и климатическая техника;

посуда.

На сегодняшний день ассортимент компании включает более 1000 наименований и постоянно расширяется.

Производства POLARIS расположены на территории 5-ти стран – Италии, Израиля, России, Кореи и Китая. Продукцию под торговым знаком POLARIS можно купить в странах Европы и Южной Америки, в Израиле, России и СНГ.

Высокий уровень сервиса обеспечивается развитой сетью сервисных центров, только в России их более 250!

Лауреат Премии «Права потребителей и качество обслуживания-2017» в номинациях «Техника для кухни и посуда» и «Техника для красоты».