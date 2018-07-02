Медалист игр в Пхенчхане – о концовке олимпийского сезона, подготовке в межсезонье, чемпионате мира по футболу и любимых машинах.

О молодом 21-летнем лыжнике Денисе Спицове болельщики, не слишком глубоко погруженные в этот вид спорта, узнали 11 февраля после мужского скиатлона. Невысокий россиянин стал четвертым, уступив лишь трем норвежским монстрам – Крюгеру, Сундбю и Холунну. Интересно, что на старте Спицов и Крюгер оказались в завале, но сумели догнать лидирующую группу и побороться за награды.

Ну а знаменитым Спицов проснулся пятью днями позже, когда стал третьим на дистанции 15 километров. Причем известность пришла не только к нему. Вернулась она и к небольшому поселку Вожега Вологодской области, откуда родом не только Денис, но и двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

– Изначально, мы приехали сюда, чтобы достойно выступить. Этой цели уже добились. Теперь постараемся добиться чего-то большего, -- сказал Спицов после финиша и слово сдержал. В командном спринте он стал вторым вместе с Александром Большуновым, а в эстафете 4x10 км россияне едва не стали олимпийскими чемпионами, но все же уступили золото вездесущим норвежцам.

На днях мы связались со Спицовым, чтобы узнать как идет подготовка к новому сезону, в котором придется отстаивать завоеванные позиции и высокое реноме в мире лыж.

«БОЛЬШУНОВ РВЕТСЯ В БОЙ»

- Денис, на Играх в Пхенчхане вы в одночасье стали знаменитым. Как прошла концовка сезона после Олимпиады?

- Концовку сезона я провел сильнее, чем его начало, но, разумеется, хотелось бы еще лучше.

- Это ваш первый сезон в Кубке мира. Как его оцениваете?

- Если рассматривать только Кубок мира, то на четыре с минусом.

- Почему?

- Все-таки не такой высокий результат, без подиума. Есть к чему стремиться.

- У России – по три человека в топ-5 молодежного зачета Кубка мира и у мужчин, и у женщин. Это прорыв российских лыж?

- В этом сезоне в связи со скандалами у нашей команды была возможность попробовать молодых спортсменов, поэтому в молодежном рейтинге так много наших. У тех же норвежцев – более возрастные спортсмены в команде, так же – у шведов.

- Чего ждать от наших лыжников в следующем сезоне после такого феерического прошлого?

- Не люблю загадывать. Про себя не буду говорить, могу сказать про Сашу Большунова: он рвется в бой, тренируется, но не будем возлагать сверхнадежд. Я надеюсь, он будет плотно бороться в следующем сезоне.

- Как готовитесь к сезону?

- Мы остаемся в том же составе в группе Юрия Викторовича Бородавко, с нами все те же ребята: Саша Большунов, Леша Чертвоткин, наши молодые спортсмены, которые смогли дебютировать в этом году на этапе Кубка мира – Влад Вечканов, Егор Казаринов, девушки: Наташа Непряева, Аня Жеребятьева. В нашей команде 11 человек, остались все те же, кто и был в прошлом году.

По поводу подготовки: у нас всегда в разных местах проходят сборы, первый сбор был в Крыму в поселке Морской, там у нас проходили в основном силовые тренировки, сейчас два сбора подряд у нас будут в Эстонии, затем мы поедем в Среднегорье в Сочи, затем летнее первенство России, оно будет проходить в Малиновке в Архангельской области, потом снова Среднегорье, Австрия, после начинается «вкатываение», мы проведем его как и в прошлом году в Финляндии в Муонио, затем первый этап Кубка мира в Рукке.

«ЧЕМПИОНАТ МИРА НЕПРЕДСКАЗУЕМ»

- Собираетесь ли посетить матчи чемпионата мира по футболу?

- Еще не посещал, и, наверное, не будет возможности. Мы смотрим матчи нашей сборной, игры с участием топ-команд. За обычными футбольными встречами редко следим, только если это чемпионат мира или Лига чемпионов. На матчи ходить возможности нет, у нас в межсборье всего пять дней, хочется побыть дома с родными и отдохнуть.

- Каков ваш прогноз на турнир: как выступят россияне, кто победит?

- Посмотрев уже много игр, видно, что на чемпионате может произойти все, что угодно: Мексика обыграла Германию, Хорватия разгромила Аргентину. Я даже не могу спрогнозировать, если честно. Думаю, будет очень интересно.

- За какими видами спорта следите кроме лыж?

- Больше всего слежу за биатлоном, потому что очень много друзей в сборной команде. Иногда бывает интересно посмотреть чемпионат мира по волейболу, наши всегда там хорошо играют, как мужчины, так и женщины.

- Вы являетесь членом Team Toyota Russia. Расскажите, что это за команда и кто в нее входит. Как вы в нее попали?

- Меня порекомендовал Егор Сорин (тренер одной из групп сборной России. – Прим. ред.), мне предложили стать членом команды. В Team Toyota Russia входит 17 атлетов, это как олимпийские спортсмены, так и представители экстремальных видов спорта. Все они – крутые ребята и профессионалы своего дела, которые способны на многое и своим примером показывают, что невозможное возонжно.

- Вы ездите на Toyota Fortuner. Почему выбрали такую машину? Любите большие автомобили?

- Я стал победителем Toyota Challenge cup и в подарок получил это внедорожник. Мне нравятся большие автомобили. Как вы знаете, у меня была еще одна машина, которая досталась мне после олимпиады, но я все равно предпочел Toyota Fortuner, потому что это настоящий внедорожник, у него короткие свесы, блокировка заднего дифференциала, приятный салон. Я уверен, что на этом автомобиле можно с комфортом доехать до пункта назначения. А еще на нем так и хочется погонять по бездорожью.