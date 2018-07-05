Борьбу в четвертьфинале впервые за 32 года продолжает сборная России, сенсационно обыграв Испанию в 1/8 финала в серии пенальти. Билеты на ключевые этапы чемпионата мира по футболу FIFA™ достать непросто. Но их стало возможным выиграть в акции при заправке автомобиля на АЗС «Газпромнефть» по всей России.

Шанс выиграть билет на футбол получили все участники акции «Заправляйся с Visa и попади на матчи FIFA™», заправляя свой автомобиль от 25 литров топлива, расплачиваясь банковской картой Visa и регистрируя чеки на сайте акции: www.gpn-promo.com.

Билеты на четвертьфиналы уже разыграны. Победителями стали 13 автомобилистов из разных регионов страны.

Иван Кузенцов, Москва

Игорь Преображенский, Москва

Гульнур Хасанова, Москва

Алейниченков Владимир, Подольск

Сергей Кузнецов, Владимир

Олег Измалков, Санкт-Петербург

Иван Гарбузов, Краснодар

Иван Шальнев, Краснодарский край

Денис Роганов, Новосибирск

Алексей Есипов, Барнаул

Денис Новиков, Барнаул

Сергей Дорохов, Челябинск

Елена Черная, Ханты-Мансийск

Помимо самих билетов на матчи, выигравшие получили оплаченные поездки на двоих и проживание в городах чемпионата. Большинство возьмут на игру своих супругов и детей.

Билеты на игру 6 июля в Казани выиграла москвичка Гульнур Хасанова. В акции Гульнур приняла участие ради сына: они вместе ходят на стадионы, чтобы смотреть игры «Локомотива» и «Зенита». Свой приз победительница получила из рук чемпиона мира по гонкам на выносливость, пилота команды G-Drive Racing Романа Русинова.

«Совсем недавно гимн России звучал на подиуме легендарного марафона «24 часа Ле-Мана» во Франции, где наша команда была самой быстрой. Будет здорово, если гимн нашей страны будет как можно чаще звучать и на других спортивных соревнованиях. И, конечно, мы все мечтаем, о победах россиян на международных футбольных турнирах», – сказал гонщик.



Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

«Мы очень любим футбол. Поэтому, узнав об акции, сразу же захотела участвовать. Сыну говорить не стала – до последнего не верила в свою удачу. А теперь, когда билеты в руках, чувствую себя счастливчиком и с нетерпением жду предстоящий матч. Кто победит в финале сказать сложно, но мы болеем за нашу команду», – поделилась Гульнур.



Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

Победитель из Барнаула Денис Новиков поедет на четвертьфинал 7 июля в Самару. Футболом Денис болеет с детства, его любимая команда – московский «Спартак».

«Я сам восемь лет играл в «Динамо» (Барнаул), но из-за травмы пришлось выбрать другой вид деятельности, не связанный со спортом. Работа у меня отдаленная, заправляться приходится часто, так что необходимые для участия в акции 25 литров топлива залить в бак не составило труда. Когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, эмоций было очень много! Ни разу за свою жизнь я ничего не выигрывал, было сложно поверить в победу. Я поеду на матч с товарищем, мы уже подготовились – заготовили флаги Барнаула», – говорит Денис.

Бухгалтер из Ханты-Мансийска Елена Черная выиграла билеты на четвертьфинал 6 июля в Нижнем Новгороде. В поездку она решила взять своего отца – большого болельщика футбола.

«Папа на пенсии и активно следит за чемпионатом, не пропускает ни одного матча. А я ярый болельщик спорта в целом. Мне кажется, у нас сейчас вся страна активно следит за всеми спортивными событиями. Как мы поддерживали наших олимпийцев! В Нижнем Новгороде буду впервые, кроме спортивного праздника хочется еще и с городом познакомиться, уже по картам составила маршрут», – рассказала Елена.



Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

А вот новосибирец Денис Роганов с женой Анной фанатами себя не считают: мундиаль смотрят дома. Но ни один экран не передаст столько эмоций, сколько можно получить на стадионе в нескольких метрах от поля! Теперь супруги увидят одну из игр четвертьфинала из первых рядов – с трибун стадиона в Самаре.

«Пока не понял, как так получилось. Три чека всего зарегистрировал, третий оказался выигрышным, – говорит Денис. – Само собой, смотрим самые интересные матчи по телевизору, когда время есть – играю на приставке, порой даже удается погонять мяч с друзьями. Но о таком даже и не мечтал. Если бы не выиграл, наверное, никогда и не съездил бы».



Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

Заехав заправить машину по пути на дачу, петербуржцу Олегу Измалкову повезло выиграть билеты на четвертьфинал 7 июля в Сочи. По счастливому совпадению, именно здесь сборная России сыграет свой следующий матч с Хорватией. На станции «Газпромнефти» билеты ему передал легенда футбольного клуба «Зенит», главный тренер молодежной команды Константин Зырянов.

«Это невероятная возможность – увидеть лучший в мире футбол прямо с трибун стадиона! Эту игру я люблю с детства, мы с друзьями часто гоняли мяч во дворе. А теперь лечу на четвертьфинал чемпионата мира в Сочи с супругой», – рассказал Олег.

Вместе с петербуржцем на трибунах стадиона в Сочи окажутся Иван Гарбузов и Иван Шальнев из Краснодарского края.

Розыгрыш билетов на двоих на чемпионат мира по футболу FIFA™ продолжается. Ставки повысились: сейчас определяются обладатели 13 билетов на полуфиналы и финальный матч. Нынешний турнир уже повторил рекорд мировых первенств по количеству назначенных 11-метровых, а это значит, что ключевые этапы точно будут жаркими.

Также среди участников акции до 15 июля 2018 года будут разыграны уникальные сувениры с автографами футболистов прямо со стадионов.