Секреты болельщиков: как выиграть билет на главное футбольное событие мира
Борьбу в четвертьфинале впервые за 32 года продолжает сборная России, сенсационно обыграв Испанию в 1/8 финала в серии пенальти. Билеты на ключевые этапы чемпионата мира по футболу FIFA™ достать непросто. Но их стало возможным выиграть в акции при заправке автомобиля на АЗС «Газпромнефть» по всей России.
Шанс выиграть билет на футбол получили все участники акции «Заправляйся с Visa и попади на матчи FIFA™», заправляя свой автомобиль от 25 литров топлива, расплачиваясь банковской картой Visa и регистрируя чеки на сайте акции: www.gpn-promo.com.
Билеты на четвертьфиналы уже разыграны. Победителями стали 13 автомобилистов из разных регионов страны.
- Иван Кузенцов, Москва
- Игорь Преображенский, Москва
- Гульнур Хасанова, Москва
- Алейниченков Владимир, Подольск
- Сергей Кузнецов, Владимир
- Олег Измалков, Санкт-Петербург
- Иван Гарбузов, Краснодар
- Иван Шальнев, Краснодарский край
- Денис Роганов, Новосибирск
- Алексей Есипов, Барнаул
- Денис Новиков, Барнаул
- Сергей Дорохов, Челябинск
- Елена Черная, Ханты-Мансийск
Помимо самих билетов на матчи, выигравшие получили оплаченные поездки на двоих и проживание в городах чемпионата. Большинство возьмут на игру своих супругов и детей.
Билеты на игру 6 июля в Казани выиграла москвичка Гульнур Хасанова. В акции Гульнур приняла участие ради сына: они вместе ходят на стадионы, чтобы смотреть игры «Локомотива» и «Зенита». Свой приз победительница получила из рук чемпиона мира по гонкам на выносливость, пилота команды G-Drive Racing Романа Русинова.
«Совсем недавно гимн России звучал на подиуме легендарного марафона «24 часа Ле-Мана» во Франции, где наша команда была самой быстрой. Будет здорово, если гимн нашей страны будет как можно чаще звучать и на других спортивных соревнованиях. И, конечно, мы все мечтаем, о победах россиян на международных футбольных турнирах», – сказал гонщик.
Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»
«Мы очень любим футбол. Поэтому, узнав об акции, сразу же захотела участвовать. Сыну говорить не стала – до последнего не верила в свою удачу. А теперь, когда билеты в руках, чувствую себя счастливчиком и с нетерпением жду предстоящий матч. Кто победит в финале сказать сложно, но мы болеем за нашу команду», – поделилась Гульнур.
Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»
Победитель из Барнаула Денис Новиков поедет на четвертьфинал 7 июля в Самару. Футболом Денис болеет с детства, его любимая команда – московский «Спартак».
«Я сам восемь лет играл в «Динамо» (Барнаул), но из-за травмы пришлось выбрать другой вид деятельности, не связанный со спортом. Работа у меня отдаленная, заправляться приходится часто, так что необходимые для участия в акции 25 литров топлива залить в бак не составило труда. Когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, эмоций было очень много! Ни разу за свою жизнь я ничего не выигрывал, было сложно поверить в победу. Я поеду на матч с товарищем, мы уже подготовились – заготовили флаги Барнаула», – говорит Денис.
Бухгалтер из Ханты-Мансийска Елена Черная выиграла билеты на четвертьфинал 6 июля в Нижнем Новгороде. В поездку она решила взять своего отца – большого болельщика футбола.
«Папа на пенсии и активно следит за чемпионатом, не пропускает ни одного матча. А я ярый болельщик спорта в целом. Мне кажется, у нас сейчас вся страна активно следит за всеми спортивными событиями. Как мы поддерживали наших олимпийцев! В Нижнем Новгороде буду впервые, кроме спортивного праздника хочется еще и с городом познакомиться, уже по картам составила маршрут», – рассказала Елена.
Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»
А вот новосибирец Денис Роганов с женой Анной фанатами себя не считают: мундиаль смотрят дома. Но ни один экран не передаст столько эмоций, сколько можно получить на стадионе в нескольких метрах от поля! Теперь супруги увидят одну из игр четвертьфинала из первых рядов – с трибун стадиона в Самаре.
«Пока не понял, как так получилось. Три чека всего зарегистрировал, третий оказался выигрышным, – говорит Денис. – Само собой, смотрим самые интересные матчи по телевизору, когда время есть – играю на приставке, порой даже удается погонять мяч с друзьями. Но о таком даже и не мечтал. Если бы не выиграл, наверное, никогда и не съездил бы».
Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»
Заехав заправить машину по пути на дачу, петербуржцу Олегу Измалкову повезло выиграть билеты на четвертьфинал 7 июля в Сочи. По счастливому совпадению, именно здесь сборная России сыграет свой следующий матч с Хорватией. На станции «Газпромнефти» билеты ему передал легенда футбольного клуба «Зенит», главный тренер молодежной команды Константин Зырянов.
«Это невероятная возможность – увидеть лучший в мире футбол прямо с трибун стадиона! Эту игру я люблю с детства, мы с друзьями часто гоняли мяч во дворе. А теперь лечу на четвертьфинал чемпионата мира в Сочи с супругой», – рассказал Олег.
Вместе с петербуржцем на трибунах стадиона в Сочи окажутся Иван Гарбузов и Иван Шальнев из Краснодарского края.
Розыгрыш билетов на двоих на чемпионат мира по футболу FIFA™ продолжается. Ставки повысились: сейчас определяются обладатели 13 билетов на полуфиналы и финальный матч. Нынешний турнир уже повторил рекорд мировых первенств по количеству назначенных 11-метровых, а это значит, что ключевые этапы точно будут жаркими.
Также среди участников акции до 15 июля 2018 года будут разыграны уникальные сувениры с автографами футболистов прямо со стадионов.