В финале ЧМ-2018 Франция победила Хорватию и выиграла мундиаль во второй раз в своей истории. Заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев сообщил, что матч стал рекордным по убыткам для букмекеров.

«Мы зафиксировали рекорд по убытку — в 3,5 раза больше, чем на финале Лиги чемпионов. Сыграли все исходы, на которые преимущественно ставили клиенты: победа Франции, фора (-1,5) на французов, обе забьют, голы в обоих таймах, ну и, конечно, все мыслимые и немыслимые тоталы», — заявил г-н Афанасьев.

Он также отметил, что вчерашний матч, вероятно, стал самым рекордным по выплатам во всей букмекерской индустрии.

«Убыток по российскому рынку от одного финального матча, по моим оценкам, — порядка $100 млн», — полагает эксперт.

В финальном матче ЧМ-2018 Франция победила Хорватию со счетом 4:2.