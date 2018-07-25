Как я, спортивный журналист, отреагировал на задание провести тест-драйв автомобиля-автобуса Volkswagen Multivan? С огромной радостью.Я просто обожаю эту машину с тех пор, как впервые пришел в журналистику.

Было это в 2008 году, когда сборная России по футболу как раз отправлялась на чемпионат Европы в Австрию и Швейцарию, который, в итоге стал самым успешным в истории нашей национальной команды. Тогда я работал в другом издании, которое отправило бригаду в составе журналиста, фотографа и водителя на автомобиле путешествовать по Европе вслед за отечественными футболистами. Автомобилем был как раз Volkswagen Multivan, в котором мы буквально жили, вплоть до ночевок во время длительных переездов между городами и странами

Тогда мы катались на авто поколения Т5. В 2015 году на свет появилось новое поколение топовых микроавтобусов – Т6. Нам в руки попал агрегат в одной из топовых комплектаций – Highline: с дизельным двухлитровым мотором мощностью в 188 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Тест-драйв будет разделен на две части: впечатления от управления автомобилем и опыт в качестве пассажира в его уютном салоне.

Водитель или шофер?

Начнем, пожалуй, с заметок «шофера». Да, за баранкой этого мини-автобуса чувствуешь себя именно шофером. Машина, хоть и удобна в управлении и вполне себе адекватно выглядит в городских условиях, все же предназначена в первую очередь не для семейного использования, а для корпоративных нужд: гостей редакции перевезти на пресс-конференцию, делегацию в аэропорту встретить, журналистов на крупное событие вывезти… Вот ты и чувствуешь за рулем себя шофером, а не автолюбителем.

Несмотря на «шоферское» предназначение места водителя, для управляющего автомобилем создан максимальный комфорт. Высокая посадка позволяет не только видеть все происходящее вокруг на трассе, но и чувствовать небольшое превосходство даже над соседями из городских внедорожников. Огромные зеркала предоставляют полный обзор, а удобное кресло не дает телу устать даже в поездках на дальние расстояния, такие, как дорога из Москвы в Питер на Петербургский международный экономический форум, куда мы и отправились.

На трассе авто чувствует себя уверенно, входит повороты с проворностью и податливостью легковушки. К габаритам достаточно быстро привыкаешь. Процесс парковки облегчают камеры и парктроники, которые не позволят задеть ни стены, ни соседние автомобили. Единственный момент, когда ты начинаешь ощущать, что управляешь маленьким, но все же автобусом, – набор скорости. В стандартном режиме Drive разгон происходит уж слишком плавно. Но из этой ситуации есть выход – режим Sport, включив который ты перестаешь бояться идти в обгон на двухполосной дороге, когда где-то впереди начинает маячить встречная машина.

Радует и расход топлива. Полного бака хватило не только на путь от Москвы до Санкт-Петербурга, но и на три дня в северной столице с ее пробками. Заправляться пришлось лишь на обратном пути – меньше 10 литров на 100 километров. Правда, стоит учесть, что эти цифры актуальны для смешанного цикла. По городу, особенно такому крупному, как Санкт-Петербург или Москва, стоит рассчитывать на расход в районе 12-15 литров на 100 километров.

Передняя панель без изысков, но удобная, что вообще свойственно утилитарному «народному» немецкому автомобилю. Проблемы возникли лишь с контролем кондиционера – до конца тест-драйва нам так и не удалось найти оптимальное сочетание, чтобы было комфортно и пассажирам салона и водителю. К минусам автомобиля вряд ли это отнесешь, просто времени на подробное изучение климат-контроля на три зоны не было, да и пассажиры подобрались – каждый со своими предпочтениями по температуре и силе обдува – вот и жаловались.

Последнее – подвеска. У нее – три разных режима. Любителям погонять и активно атаковать крутые виражи – режим Sport. В обычной жизни он будет неудобен – уж слишком остро будут ощущать пассажиры каждый изъян дороги. Comfort – мягкий и плавный режим для спокойной езды, который у нас был включен чаще всего. Normal – компромисс между спортом и комфортом.

И поспать, и поработать

В страховку при старте тест-драйва было внесено сразу несколько водителей, поэтому уже в Санкт-Петербурге у меня появилась возможность почувствовать все преимущества пассажира Volkswagen Multivan.

Первое,что пассажир проверил при загрузке – достаточно просторный багажник, объем которого можно регулировать, подвигая задний трехместный диван вперед. При максимальном объеме багажника места для ног, конечно, остается немного, но, если больше негде перевезти несколько стоек для журналов и пару-тройку пачек печатной продукции, то с неудобствами можно и ужиться.

В самом салоне есть место для пятерых пассажиров, не считая переднего пассажирского кресла: вместительный диван на три персоны со спинкой среднего сиденья, которую можно превратить в комфортный и многофункциональный подлокотник. Передний ряд оборудован двумя персональными креслами, разделенными выдвижным раскладным столиком. В классической расстановке кресла расположены спиной по направлению движения, но их можно подвинуть на специальных рельсах и развернуть, если есть желание смотреть вперед. Столик, кстати, тоже двигается. При желании он может быть и обеденным, и рабочим – для пары ноутбуков, как это было в нашем случае.

Есть, правда, у салона и пара минусов. Во многом удобство индивидуальных кресел, когда они развернуты спиной к водителю, зависит от того, насколько далеко пожелали откинуть свои спинки сам водитель и его сосед-пассажир. Если спинки откинуты достаточно сильно, то в салоне придется сидеть в вертикальном положении, что крайне неудобно. Поэтому каждый раз придется искать компромисс. Второй минус – сложность с проходом на «задний ряд», если передние кресла развернуты по направлению движения: между их спинками и краем двери остается не так много места.

В остальном кожаный салон с огромным количеством «потайных» шкафчиков, выдвижных полочек и подстаканников с «прикуривателями» в самых неожиданных местах – порадовал. При подвеске в режиме Comfort пребывать в нем вполне удобно. Резкие повороты, конечно, слегка выбивают из колеи, но к минусам машины это не отнесешь, скорее уж – погрешности в технике водителя. Зато даже «лежачие полицейские» неплохо сглаживаются прощающими многое амортизаторами.

Отельный плюс – выдвижные двери по обе стороны кузова – не приходится всей толпой ломиться в одну дверь. Их легко открывать, даже если от соседней машины или от стены водитель оставил не так много места. Приятно, что двери автоматические. Правда, по-началу это немного сбивало – все пытались закрыть двери силой, как в менее дорогих минивэнах.

Что в итоге? Автомобиль со своей задачей справился полностью. Volkswagen Multivan – идеальный вариант для передвижения небольших групп людей в достаточно комфортных условиях, как на короткие расстояния, так и между городами, даже в российских реалиях, когда на дороге встречаются кочки, а путь из точки А в точку Б редко оказывается ближе 500 километров.

Нам этот автомобиль, конечно, не покупать, но и про цену не упомянуть было бы неверно. Стоимость VW Multivan в комплектации Highline стартует от 3,6 млн рублей. Для семейного авто, наверное, все же дороговато, но для солидной компании, которая покупает автомобиль в коммерческих целях – вполне удобоваримо.