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С 17 по 19 августа в «Москоу Кантри Клаб» состоится международный профессиональный турнир по гольфу VTB Russian Open Golf Championships (Senior), который является одним из этапов Европейского тура.

На поле «Москоу Кантри Клаб» выйдут 55 лучших гольфиста из 20 стран Европы. В этом году соревнования пройдут при поддержке банка ВТБ (ПАО), который выступает титульным спонсором. VTB Russian Open Golf Championships (Senior) – единственныйого международныйого турнир по гольфу, который состоится в России в этом году.

«Москоу Кантри Клаб», принимающий эти соревнования, является крупнейшим гольф-клубом России, где было построено первое в стране профессиональное поле на 18 лунок. Площадь поля – 7174 ярда, оно создано по эксклюзивному проекту и считается одним из лучших в Европе.

Этап Европейского тура среди игроков категории Senior пройдет здесь уже в третий раз, ранее турнир проводился в 2013 и 2014 годах.

– «Москоу Кантри Клаб» – первоклассный гольф-курорт и хорошо известная турнирная площадка, которая без сомнений, предстанет во всем своем великолепии. Мы рады вернуться в Россию впервые с 2014 года, поскольку мы стремимся расширять игровые возможности и организовывать для первоклассных игроков в гольф захватывающие поездки. Выражаю благодарность ГлавУпДК и «Москоу Кантри Клаб» за предоставленную спортсменам возможность посетить не только гольф-курорт мирового класса, но и исторический город – Москву. Наконец, хотел бы выразить благодарность банку ВТБ (ПАО), титульному спонсору турнира, который бы не состоялся без его поддержки, – отметил глава Stausure Tour Дэвид МакЛарен в своем приветствии.

Призовой фонд VTB Russian Open Golf Championships – один из крупнейших в Европейском туре (500 000 долларов США), что позволяет приглашать на турнир настоящих звезд мирового гольфа, выступавших в турах США, Европы, а также в Ryder Cup. Благодаря этому турнир традиционно привлекает большое внимание российских любителей гольфа.

«Гольф является очень популярным видом спорта среди клиентов private banking. Сегодня в России уже появились гольф-клубы международного класса, которые открыты как для игры, так и для обучения. Думаю, проведение международных турниров в России будет способствовать повышению интереса к гольфу в нашей стране», – отметил руководитель департамента по работе с премиальными клиентами – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Впрочем, на VTB Russian Open Golf Championships могут прекрасно провести время и люди, не посвященные во все премудрости этой игры. В «Москоу Кантри Клаб» они смогут найти курортную зону с пляжем, территорию для прогулки на лошадях, рестораны, бары, зоопарк и большой спортивный комплекс, включающий в себя крытый бассейн, тренажерные залы, теннисные корты, солярий и сауны, в общем, все для того, чтобы прекрасно провести свой уикенд.

16 августа состоялась торжественная церемония открытия соревнований, а также прошел 23-й международный благотворительный турнир по гольфу, в котором любители сыграли в командах с профессионалами. Все вырученные средства были направлены в фонды помощи детям.

В этот же день участник Ryder Cup – ирландский гольфист Рохан Рафферти – провел мастер-класс для юниоров. Награждение победителей состоится в последний день соревнований – 19 августа.