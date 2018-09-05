Компания Datsun запустила новый масштабный конкурс по уличной атлетике, главная цель которого – выявить самый сильный и спортивный город страны.

DATSUN И ВОРКАУТ

Уличный спорт – это не столько отдельная дисциплина. Это своя философия. И главная ее идея – использовать обычные, доступные любому площадки для того, чтобы заниматься физической культурой и развивать себя. Не только, как атлета. Но и как личность. Неудивительно, что воркаут набирает популярность семимильными шагами. Причем речь не только о количестве профессионалов, которые изучают сложные упражнения и трюки, участвуют в официальных турнирах, зарабатывают на них какие-то деньги и завоевывают ценные призы. Речь именно об обычной, любительской уличной атлетике. Когда ни деньги, ни кубки особо не волнуют. А люди просто хотят развивать свое тело, быть в хорошей физической форме и подавать пример детям, увлеченно наблюдающими за любителями воркаута из расположенных по соседству песочниц и детских площадок.

Компания Datsun в прошлом году уже провела масштабный проект, посвященный этому виду спорта. Так, в 10 городах России прошли спортивные праздники «Datsun Пикник», главной идеей которых было заразить простых людей стремлением изменить жизнь к лучшему и всерьез заняться физической культурой. Также был организован конкурс #БериВыше #ЗаОднуМинуту, в котором приняли участие 74 спортсмена из самых разных регионов страны. Победил в итоге Тимофей Ерохин из г. Сосновый Бор в Ленинградской области – и благодаря его успеху с подачи Datsun в этом городе появилась современная воркаут-площадка, доступная всем желающим заняться уличным спортом.

А желающих – много!

Теперь настала очередь второго столь же масштабного конкурса.

«В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?»

«Столица Cилы» – новый всероссийский проект, стартовавший 10 августа и который продлится до 22 ноября. Смысл в том, чтобы помочь своему городу набрать больше всего баллов и получить заветный статус, указанный в названии конкурса. Солидный и почетный статус! Правила предельно просты – надо зарегистрироваться на сайте workout.datsun.ru, выбрать свой город (или ближайший к вам, если именно вашего нет в списке участников), выполнять задания организаторов, снимать их на видео, загружать на официальную интернет-страницу проекта и делиться контентом в социальных сетях.

Город, который наберет больше баллов, и будет признан «Столицей Силы» (В этом городе в 2019 году и пройдет спортивный праздник Datsun по уличной атлетике – это главный приз конкурса). В режиме онлайн обновляется рейтинг, и прямо сейчас, спустя несколько недель после начала проекта, уже определились фавориты. Как оказалось, прямой зависимости между количеством жителей в городе и жителей, увлеченных воркаутом, нет. Так, лидирует Санкт-Петербург, но на втором месте с небольшим отставанием расположился Ярославль, тройку лучших замыкает Омск, а дальше идут Ростов-на-Дону и Казань. Москва – лишь на 9-м месте! Ау, москвичи, вы почему такие неактивные?

Хотя сам конкурс считается командным (в нем же определяют лучший город!), но предусмотрены и индивидуальные призы – смартфон, экшн-камера, портативные переносные колонки и многие другие полезные девайсы. Они достанутся атлетам, которые так же наберут необходимое количество баллов (Главные призы для лидеров в единичном экземпляре, поэтому множественное число убрали. И победители среди лидеров определяются именно количеством баллов у их команды (командный зачет). Но при этом каждый участник может накопить баллы и обменять их на личный приз).

Всего организаторы предусмотрели 108 заданий, которые еженедельно по частям публикуются на сайте конкурса. Не обязательно быть профессиональным атлетом, поклонником кроссфита или воркаута со стажем. Есть задания для всех возможных участников – безотносительно уровня их подготовки. Конечно, хочешь больше баллов – будь готов подтянуться за минуту 25 раз! Но можешь сделать всего 5 подтягиваний – и тоже заработаешь очки для своей команды и города.

Сам конкурс подразумевает не только задания на личное мастерство, силу и технику. Но и на работу в команде. И даже на смелость. И, если хотите, на «эстетику». Заработать баллы можно синхронными подтягиваниями или приседаниями. Либо выполнением заданий в необычных, публичных локациях.

Сделаешь упражнение «планка» в людном месте – получишь 6 очков. Исполнишь 10 берпи на фоне дилерского центра Datsun (их, кстати, целых 64 штуки по всей стране) – заработаешь сразу 12. А соберетесь с друзьями компанией в 6 человек и запишите видео, как вы отжимаетесь от земли за минуту 25 раз – принесете в копилку своего города целых 14! А как вам такое красивое упражнение, как «Флаг дракона от Брюса Ли»? Тоже, кстати, отнюдь недешевое – на 12 очков! Но и, конечно, не простое.

В общем, скучать не придется. Тем более, задания обновляются каждую неделю. И кто знает, какие еще интересные упражнения предложат организаторы для участников? А главное – какой город в итоге будет назван «Столицей Силы», когда в конце ноября подведут итоги проекта?