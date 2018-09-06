7-8 сентября в Московском городском Гольф Клубе состоится спортивное событие, которого всегда ждут московские любители гольфа, - турнир на Кубок Мэра Москвы по гольфу.

Турнир на Кубок Мэра Москвы по гольфу проводится Региональной общественной организацией «Федерация гольфа в городе Москве» при поддержке Москомспорта с целью повышения престижа гольфа среди москвичей, привлечения внимания к этому Олимпийскому виду спорта и укрепления международных спортивных связей. С каждым годом турнир завоевывает всё больший авторитет, приобретает новый масштаб и популярность. В турнире с удовольствием участвуют как сильнейшие российские гольфисты - Чемпионы Москвы и России по гольфу, победители Кубка России, так и гольфисты-любители из разных стран.

О том, что выделяет турнир на Кубок Мэра Москвы из целого ряда московских соревнований по гольфу, рассказывает Президент РОО «Федерация гольфа в городе Москве», Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин:

«Во-первых, это самый престижный официальный гольф-турнир, и в Едином календарном плане Москомспорта он находится в списке значимых спортивных мероприятий. Традиционно в нем участвуют государственные деятели, руководители российских и иностранных компаний, дипломаты, представители политической и культурной элиты нашей страны.

Во-вторых, это единственный турнир Федерации, в котором принимают участие исключительно взрослые игроки старше 19 лет. В отличие от других официальных гольф-турниров его формат и атмосфера ближе к клубному гольфу, чем к спортивному. Это наш единственный турнир, который проходит в формате стейблфорд с учетом гандикапа.

В-третьих, он всегда проводится в лучшем гольф-клубе, расположенном в пределах МКАД на улице Довженко, - Московском городском Гольф Клубе. Отличная транспортная доступность делает его весьма привлекательным для участников.

В-четвертых, Кубок Мэра Москвы по гольфу завершает сезон официальных московских турниров, и поэтому гольфисты стараются воспользоваться возможностью еще раз поиграть на первом российском гольф-поле, столь любимом многими взрослыми игроками, и подвести итоги гольф-сезона в кругу людей, объединенных любовью к гольфу».

Турнир по гольфу на Кубок Мэра Москвы имеет относительно давнюю историю. Впервые он состоялся в 2005 году. А в обновленном формате проводится с 2015 года.

В этом году победителей ждут кубки в 5 номинациях:

Мужчины с гандикапом 16.0 и ниже

Женщины с гандикапом 16.0 и ниже

Мужчины с гандикапом 16.1-36.0

Женщины с гандикапом 16.1-36.0

Лучший гросс-счет.

Формат стейблфорд с учетом гандикапа - это самый демократичный из гольф-форматов, который дает шанс на победу в своей зачетной категории не только сильнейшим спортсменам, но и менее опытным любителям гольфа.

Турнир на Кубок Мэра Москвы по гольфу проходит в 2 игровых дня. В турнире принимают участие до 120 человек. В этом году половина участников сыграет раунд 18 лунок 7 сентября, вторая половина участников – 8 сентября.

Традиционное место проведения турнира на Кубок Мэра Москвы по гольфу – Московский городской Гольф Клуб. Московский городской Гольф Клуб (ранее « Тумба гольф клуб») был основан в 1987 году благодаря настойчивости и целеустремленности шведского хоккеиста, Чемпиона мира Свена Тумба Йоханссона. В том же году была создана первая в стране Детская школа гольфа, из которой вышли практически все гольф-профессионалы России, включая рекордсменку Олимпиады 2016 года Марию Верчёнову. Вот уже 30 лет МГГК остается лучшим столичным гольф-клубом с отличным 9-луночным гольф-полем, зимним гольф-центром и превосходным сервисом.

Турнир поддерживают самые известные бренды. Для компаний-лидеров партнерство с Кубком Мэра Москвы по гольфу - это возможность подчеркнуть свою уникальность и эксклюзивность и продемонстрировать взыскательной аудитории высочайшее качество своей продукции и последние новинки.

Спонсоры и партнеры турнира на Кубок Мэра Москвы по гольфу 2018 года - EVIAN, RENAULT, РАСВЭРО, ЦИТОЛАЙФ, ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

Генеральный информационный партнер турнира – Интернет-портал golf.ru. Информационные партнеры турнира – газета «Советский спорт» и портал «SPORT24».

Турнир состоится по адресу: г. Москва, ул. Довженко, 1.

Организатор турнира на Кубок Мэра Москвы

Региональная общественная организация «Федерация гольфа в городе Москве» создана в 2013 году для развития и поддержки гольфа в столице. Миссия Федерации – способствовать воспитанию будущих российских чемпионов, поддерживать развитие массового гольфа среди детей и взрослого населения города, представлять столичный гольф, в том числе и на международной арене.

Цели РОО «Федерация гольфа в городе Москве»:

популяризация гольфа в Москве как массового общедоступного вида спорта;

содействие дальнейшему развитию гольфа и привлечение москвичей к систематическим занятиям гольфом;

содействие повышению спортивного мастерства гольфистов-любителей и профессионалов;

подготовка членов сборной команды города Москвы по гольфу с целью достижения высоких спортивных результатов;

создание условий для выполнения спортсменами нормативных требований Единой Всероссийской Спортивной Классификации (ЕВСК);

выявление сильнейших спортсменов города Москвы.

Контакты: federation.moscow.golf@gmail.com

Контакты для СМИ – 8 925 5457453.