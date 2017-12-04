Самое доброе мероприятие этого декабря пройдет в это воскресенье на ГУМ-катке.

Благотворительный фонд «Линия жизни» приглашает вас всей семьёй с удовольствием и пользой провести время на главном катке страны. В этот день у гостей будет возможность не только провести выходной на свежем воздухе, но и поддержать подопечных фонда.

В праздничной программе: показательные выступления юных победителей проекта «Дети на льду. Звезды», веселые конкурсы и поздравления от самого настоящего Деда Мороза! А в самом конце праздника ведущий Дмитрий Михеев и президент фонда Фаина Захарова зажгут новогоднюю ёлку.

Участие в Зимнем празднике жизни – это заряд новогоднего настроения и возможность сделать доброе дело. Все деньги будут направлены на лечение детей со сложными заболеваниями.

-На нашем любимом зимнем празднике всегда тепло. Ведь сотни людей приходят в этот день кататься на коньках и делиться позитивной энергией с подопечными фонда, которым очень нужна поддержка. Приглашаем вас на ГУМ-Каток помогать детям с радостью!» - говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.