Секс, спорт, страдания – три составляющих больших достижений

Удивительно, но в нашей стране признание бывшей советской гимнастки Ольги Коваленко не получило практически никакого резонанса. Спортсменка в интервью каналу РТЛ, вещающему на Германию и Люксембург, поведала свою историю завоевания олимпийских медалей. Тему быстро развил еженедельник «Спорт Иллюстрейтед». В 1968 году Ольга Коваленко завоевала командное золото для СССР. Издание «Спорт Иллюстрейтед» рассказывало, что чиновники из Госкомспорта заставили ее забеременеть в 18-летнем возрасте, а спустя 10 недель потребовали сделать аборт. Ольга Коваленко рассказала, что была не единственной, кто подвергся такому отношению, но только она больше не могла молчать: «Мой случай – не из числа экстраординарных. Я была лишь одной из многих спортсменок, которым секс (как и тренировки) предписывался в обязательном порядке. Девушки, противившиеся выполнению указаний начальства, подлежали отчислению из команды. Тех же, у кого не было постоянных мальчиков-приятелей, заставляли сожительствовать с тренерами».



Вдали от родителей на сборах именно тренер становился для спортсменок самым близким человеком, с которым они делились абсолютно всем. Бывшая гимнастка и кандидат в мастера спорта на условиях анонимности рассказала о своем опыте своеобразной подготовки к соревнованиям: «Тренер пользовался тем, что все свои интимные проблемы мы, 15–16-летние девушки, обсуждали только с ним. Каждая вторая гимнастка была в него влюблена, а он понимал: перевозбуждение спортсменки перед соревнованием можно снять легко, не прибегая к алкоголю или таблеткам, – сексом. Это сейчас я могу оценить ситуацию более-менее объективно. А тогда просто бесилась от обиды. Ведь нас было несколько молодых смазливых девчонок. А перед большим турниром ставку делали на одну. И когда фаворитка вечером отправлялась на очередную «беседу» с нашим тренером, я дико завидовала и ревновала. Не думала ни о будущем, ни о нравственной стороне дела, мне хотелось оказаться там, на месте фаворитки».

