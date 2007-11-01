Секс, спорт, страдания – три составляющих больших достижений
Текст: Вадим Анисимов
Последнее время в мире шоу-бизнеса не утихают разговоры о домогательствах и изнасилованиях. Признаются все подряд, обвиняя в сексуальном насилии также всех подряд. Такая волна не могла не докатиться до спорта, в частности российского. Немудрено, ведь сексуальные скандалы в спортивном мире – дело повседневное. С пугающей периодичностью всплывают истории, например, о тренерах-педофилах. Последний пример – обвинения со стороны спортсменок, входивших в состав сборной США по гимнастике, в адрес врача команды. Кому-то суд выносит обвинительный приговор, кто-то выходит сухим из воды. Похожая ситуация и со спонсорами. Когда на кону стоят большие успехи и немалые деньги, вопросы «высокой морали» могут уходить на второй план. Спортсмены, тренеры и их покровители идут на все, чтобы достичь небывалых высот.
Секс поставлен на поток
Еще в 60-х годах в СССР и ГДР тренеры пришли к общему выводу – влюбленность позволяет повысить спортивные показатели. Девушек, которых раньше строго держали взаперти, начали отпускать на свидания как можно чаще. Результаты действительно превзошли все ожидания. С того момента наличие любовного романа у спортсменки перед соревнованиями было просто обязательным условием. Насильно мил не будешь, но тренерам удавалось успешно сводничать. Иногда даже селить на сборах, к примеру, гимнасток с футболистами.

Очень скоро специалисты обнаружили, что настоящий эффект дают вовсе не романтические отношения, а именно секс. После ночи любви пловчихи проходили дистанцию гораздо быстрее, а гимнастки выполняли программу четко и без ошибок. Секрет в том, что секс положительно влияет на работу гипофиза, расслабляет напряженные мышцы, повышает уровень тестостерона. Да это же самый легальный допинг из всех возможных! Стоит заметить, что пару подобрать было возможно далеко не всегда. Но кто остановится, обладая такими уникальными знаниями в области повышения результатов? Тренеры решили брать «пульт управления» в свои руки. Стал популярен «фаворитизм», когда наставник своими силами формировал необходимый энергетический заряд у своей подопечной. На такое отношение никто особенно не жаловался, да и куда было бежать? Тем более что 24/7 ты проводишь со своим тренером, а он уже волей-неволей становится для тебя близким человеком. Интересно, что даже в 1997 году по обвинению в развращении 11 несовершеннолетних спортсменок в Англии осудили тренера по плаванию Пола Хиксона. В суде он сказал: «Я всего лишь желал побед для своих девочек». Известно, каким способом. Но на самом деле это был еще не самый сомнительный путь достижения успехов.
Формула успеха:
«беременность – аборт»
Спортивные боссы и тренеры продолжали искать уникальную формулу успеха и наконец нашли – беременность. Оказывается, на ранних стадиях в женском организме вырабатывается особое вещество хорионический гонадотропин человека. Оно значительно улучшает физическое состояние женщины. То есть действует как гормон роста. Это ли не тот необходимый допинг, столь желанный в различных видах спорта, зависящих от аэробной выносливости. В анонимных донесениях, попадавших в прессу в 1970-х годах, сообщалось, что тренеры заставляли беременеть чуть ли не 13-летних девочек. Естественно, после делался аборт. Кстати, аборт – неотъемлемая часть этой своеобразной формулы успеха. После прерывания беременности в женском организме происходит реабсорбция выработанных гормонов, а это влияет на увеличение мышечной массы. Здесь далекому от медицины человеку не разобраться без мнения эксперта, врача – акушера-гинеколога З.К. Забкова.

– Правда ли то, что говорили врачи сборных (о беременности ради результата)?

– Да, на ранних стадиях беременности плацента действительно выбрасывает в организм гормоны, способные активно стимулировать физическую силу. Особенно если плод – мальчик. Пик выброса – девять-десять недель. Это и максимальный срок, при котором можно сделать аборт. На этом и был, очевидно, построен тренерский метод. Но после введения строгого допинг-контроля такая «рационализация» оказалась связана с большим риском. Любая спортсменка, допущенная к крупному турниру, в обязательном порядке проходит тест на гормоны. Если будет зафиксировано превышение нормы мужских гормонов – андрогенов, ее могут снять с соревнований.
Не секрет, что в некоторых видах спорта ранняя сексуальная жизнь даже поощряется. В художественной гимнастике, фигурном катании, синхронном плавании важны не только рекорды, но и внешние средства выразительности. Спортсменка должна быть эмоциональной, пластичной, женственной. А сексуальная жизнь стимулирует работу гипофиза, положительно влияя на женскую эмоциональность. Ведь мужская сперма – та дополнительная энергия, которая спортсменкам необходима. Поэтому часто юным гимнасткам, фигуристкам, пловчихам, претендующим на успех в большом спорте, приходится расставаться со своей невинностью. Пара фигуристов или танцоров бальных танцев выступает, как правило, успешнее, если между партнерами налаживаются интимные отношения. Тренер тут нередко выступает в роли сводни.
— поддержал мнение своего коллеги спортивный врач Н. Мальцев.
Она больше не могла молчать
Удивительно, но в нашей стране признание бывшей советской гимнастки Ольги Коваленко не получило практически никакого резонанса. Спортсменка в интервью каналу РТЛ, вещающему на Германию и Люксембург, поведала свою историю завоевания олимпийских медалей. Тему быстро развил еженедельник «Спорт Иллюстрейтед». В 1968 году Ольга Коваленко завоевала командное золото для СССР. Издание «Спорт Иллюстрейтед» рассказывало, что чиновники из Госкомспорта заставили ее забеременеть в 18-летнем возрасте, а спустя 10 недель потребовали сделать аборт. Ольга Коваленко рассказала, что была не единственной, кто подвергся такому отношению, но только она больше не могла молчать: «Мой случай – не из числа экстраординарных. Я была лишь одной из многих спортсменок, которым секс (как и тренировки) предписывался в обязательном порядке. Девушки, противившиеся выполнению указаний начальства, подлежали отчислению из команды. Тех же, у кого не было постоянных мальчиков-приятелей, заставляли сожительствовать с тренерами».

Вдали от родителей на сборах именно тренер становился для спортсменок самым близким человеком, с которым они делились абсолютно всем. Бывшая гимнастка и кандидат в мастера спорта на условиях анонимности рассказала о своем опыте своеобразной подготовки к соревнованиям: «Тренер пользовался тем, что все свои интимные проблемы мы, 15–16-летние девушки, обсуждали только с ним. Каждая вторая гимнастка была в него влюблена, а он понимал: перевозбуждение спортсменки перед соревнованием можно снять легко, не прибегая к алкоголю или таблеткам, – сексом. Это сейчас я могу оценить ситуацию более-менее объективно. А тогда просто бесилась от обиды. Ведь нас было несколько молодых смазливых девчонок. А перед большим турниром ставку делали на одну. И когда фаворитка вечером отправлялась на очередную «беседу» с нашим тренером, я дико завидовала и ревновала. Не думала ни о будущем, ни о нравственной стороне дела, мне хотелось оказаться там, на месте фаворитки».
Прописан «постельный режим»
В 1988 году в Оттаве прошла конференция, на которой обсуждалась проблема формулы успеха и сексуального насилия над спортсменками в рамках подготовки к соревнованиям. В нашей стране мода на принудительную беременность прошла, но на смену ей пришла другая. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова совсем недавно раскрыла завесу тайны над тем, что происходило в отечественном спорте в 90-е годы. В интервью журналу «Андрей» она заявила: «Появились деньги. Большая коммерция. Купи-продай. Странная политика приглашать иностранных тренеров на колоссальные зарплаты – несмотря на языковый барьер, разность культур, извечную конкурентность. Непонятно: зачем? Чем наши хуже? Ведь совершенно ясно, что иностранцам невыгодно, если мы побеждаем! Все стало противно. Как будто кто-то специально взялся разрушать наши достижения, пробуждать в людях темное».
Анфиса Резцова
Но гораздо больший резонанс вызвало заявление Резцовой о своеобразном «постельном режиме» в сборной по биатлону: «Плохое началось уже в мою бытность, в переходные 90-е. Пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились тренерам, и в команды брали… Не по спортивным способностям, а по постельным! Стали скатываться».

Затем Светлана Резцова еще раз подтвердила, что слухи о том, что попасть в сборную можно только через постель, – правда. Оказывается, и ей самой поступали подобные пикантные предложения в 90-е: «Предложения были. Вернуться в свою команду в 90-е было сложно – кому-то деньги нужно было заплатить, кому-то что-то другое. Но это было интересно! Это было, когда брали в команду за красивые глаза или за «постельный режим», образно говоря. Такой неправильный, грязный подход был. И не хочется, чтобы так было сейчас,– у меня девочки в команде».

Имена тренеров прославленная спортсменка называть не сочла нужным. Такое заявление должно было породить волну признаний, как секс-скандал в шоу-бизнесе. Но у нас все типично тихонько промолчали. Разве что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на своем сайте выступил с резкой критикой Резцовой.

«Был шокирован ее очередной глупостью. Такие высказывания оставляют больше вопросов не к людям, которые работали тогда в сборной, а к самой великой спортсменке. Я хорошо знаю тренеров тех лет и могу сказать, что это вранье чистой воды», – написал Тихонов. Что ж, оставим это на совести бывших знаменитых спортсменов.
Бывает добровольно, бывает принудительно
Ольга Корбут
Отношения между тренерами и спортсменками – явление, похоже, повсеместное. Очень долго та же Ольга Корбут молчала о сексуальном насилии со стороны своего тренера Рональда Кныша. На страницах американского журнала «Нэшнл инкуайрер» она рассказала о том, как тренер вламывался к ней ночью, заставлял пить коньяк и «заставлял длительное время исполнять все его сексуальные фантазии». Если она не подчинялась, то тренер ее избивал.

Сам Рональд Кныш отверг все обвинения в свой адрес. Но муж спортсменки рассказал журналистам, что Ольга Корбут лишь недавно смогла избавиться от ночных кошмаров, связанных с пережитым сексуальным насилием. По его словам, именно для этого она и поделилась своей трагичной историей с миром.

Правда это или нет – мы уже не узнаем никогда. Так же как останется тайной история Станислава Жука и его звездных учениц Елены Водорезовой и Анны Кондрашовой. Спортсменки заявляли об «аморальном поведении» своего наставника. Многие даже думали, что Жука посадили в тюрьму. Но он отделался лишь негласным выдворением из ЦСКА на пенсию в 52 года.
Станислав Жук и Елена Водорезова
По рассказам участников соревнований зачастую сексуальные отношения были не только в интересах тренеров, но и самих спортсменов. Это вопрос сугубо индивидуальный. В командных видах спорта нередки были союзы тренерского и спортивного персонала с игроками, а клуб на всякий случай курировал эти отношения.

П.А. Жоров, профессор, спортивный психолог, не сомневается, что и сами спортсмены иногда испытывают недостаток сексуальных отношений во время карьеры.
– Спорт, как и некоторые другие виды деятельности, вообще представляет собой, на наш взгляд, сублимацию сексуальной энергии. Разумеется, сексуальный контакт ведет к расслаблению, релаксации. Но порой, когда спортсмен находится в состоянии сверхнапряженности, секс необходим, чтобы снять ее. Впрочем, рассматривать это как метод можно строго индивидуально.
Но этот метод применяется в повседневной практике?
– Конечно. Между прочим, явление гиперсексуальности среди спортсменов далеко не редкость. Я знавал одну нашу великую легкоатлетку, которая перед стартом буквально нуждалась в мужчине. И в состав спортивных делегаций на олимпиадах всегда приходилось включать ее бойфренда.
При чем тут таинственные спонсоры
Недавно СМИ стало известно имя богатого покровителя российской фигуристки Юлии Липницкой. После Олимпиады 2014 года он начал вкладывать деньги в спортсменку. Как, зачем и для чего, сам предприниматель комментировать отказался. «Если я что-то и делал, то я не буду вам об этом рассказывать». Вокруг этой истории начали распространяться разные слухи, в том числе и сексуального характера.

На самом деле вопрос отношений спонсоров и спортсменов лежит примерно в той же плоскости, что и тренерский. Большие деньги обеспечивают большие достижения. Конечно, скандалов с покровителями куда меньше, чем с тренерами, но и в той капле, просочившейся в прессу, можно услышать любовную или сексуальную ноту.

Так было, например, с Анной Курниковой. По информации газеты «Ньюс оф зе уорлд» богатым покровителем знаменитой теннисистки был ныне покойный мафиози Яков Гофман. Его группировка занималась в Москве рэкетом и заказными убийствами. Газета приводит слова близкого друга убитого мафиози – 55-летнего теннисного тренера Игоря Татеосова:
«Если бы не Гофман, никто бы никогда не услышал об Анне Курниковой. Когда она была маленькой, он платил за все. Он купил ей первую ракетку и оплачивал ее теннисную учебу. Включая поездку в Америку».

Гофман, по-видимому, очень любил Анну, но еще больше он любил ее маму – Аллу Курникову. Они даже подавали заявление в загс согласно документам, которыми располагало издание. Но влюбленным не суждено было быть вместе. Курниковы с помощью Гофмана переехали в США, а сам мафиози был в дальнейшем похищен и убит.
Анна и Алла Курниковы
Елена Янкович
Большой теннис всегда был связан с огромными деньгами и секс-скандалами. Были в нем даже внезапно всплывшие эротические фотографии Мыскиной. Но настоящим откровением стал рассказ корреспондента газеты «Аргументы недели» в 2007 году. Ему «посчастливилось» стать свидетелем того, как знаменитых теннисисток «подкладывают» под богатых спонсоров.

«Возвращаясь после очередной презентации, устроенной известным производителем бытовой техники с участием Дементьевой и Чакветадзе, ваш корреспондент столкнулся в лифте мадридского «Вестин Отеля» с лысым толстяком. Тот энергично лапал молодую спутницу, не встречая никакого сопротивления с ее стороны. Велико же было мое удивление, когда, присмотревшись, я узнал в похотливом толстячке вице-президента компании – генерального спонсора чемпионата. А в доступной девице… одну из участниц турнира, занимавшую на тот момент пятое место в мировом рейтинге, – Елену Янкович. Продолжая миловаться, парочка доехала до третьего этажа и спустя минуту укрылась за звуконепроницаемыми дверьми апартаментов под номером 333.
Так совершенно случайно довелось узнать о существовании «специальных» номеров, в которых некоторым участницам турнира приходилось развлекать богатых спонсоров и потенциальных рекламодателей», – писал корреспондент в статье «Паранджа для Шараповой».
Неудивительно, если и дальше будут продолжать появляться заявления спортсменок, связанные с сексуальными скандалами, в том числе и в России. Секс, как и деньги, – одна из составляющих большого спорта. Будь то научная точка зрения, финансовая или же исключительно соревновательная. Говорить о прошлом гораздо легче, чем о настоящем. А учитывая необъятное количество странных историй вокруг советского и российского спорта, можно быть уверенными – часть из них обязательно окажется правдой.
В начало