Наряду со спонсорами немаловажную роль для популярности играет и благотворительность. Видеть звезду, делающую доброе дело, не только полезно, но и приятно. На такого спортсмена хочется равняться, ему говорят спасибо нуждающиеся, а имеющие стоя аплодируют его щедрости и благородству. Плюс несколько очков в «карму» популярности.

О своем фонде помощи рассказывала Елена Исинбаева в одном из интервью.



– Почему вы стали заниматься благотворительностью?



– Когда я начала зарабатывать первые серьезные деньги, то ощутила острую необходимость помогать людям, прежде всего детям. Я выбирала детские дома Волгоградской области, куда редко приезжают гости. Связывалась с директорами, встречалась и разговаривала с детьми. Мне нравилась роль доброй феи, поэтому я просила их: «Называйте свое заветное желание, и я его исполню». Эти дети были не избалованы вниманием, им много чего обещали, но мало кто делал, поэтому поначалу и моим обещаниям слабо верили. Но через несколько дней я возвращалась с теми подарками, которые они просили. И, конечно, восторгу не было предела. Таким образом я ездила в детдома несколько лет до открытия своего благотворительного фонда. Я увидела, как можно ещё более эффективно помогать детям, попавшим в непростую жизненную ситуацию, оказавшимся без попечения родителей. Да и поняла, что одна я не всемогущая, одной сложно, долго так не протяну и деньги закончатся.



– И тогда вы решили открыть свой собственный фонд?



– Фонд стал для меня социальным инструментом, где я смогла аккумулировать свой опыт в благотворительности, чтобы лучше помогать. Теперь у нас есть возможность помогать не 20–30 детям в детском доме, а нескольким сотням детей. Фонд – социально важный проект для нашего города и области, да уже и страны. Мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни, занятий спортом и, главное, созданием для этого всех условий. У меня есть возможность привлекать спонсоров, меценатов, благотворителей, которые финансово помогают гораздо больше, чем я когда-то. Глобальная идея, которая вдохновила меня открыть фонд, – это поддержка детей, попавших в трудную ситуацию, детей-сирот или детей, оказавшихся без попечения родителей, посредством спорта. На своем опыте я знаю, что именно спорт может вдохновить, поддержать и изменить жизнь к лучшему.

