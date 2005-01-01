ПОБЕД БУДЕТ НЕМНОГО?

В данный момент куда интереснее то, какой вообще будет система управления российским спортом, останется ли как таковое Минспорта, какой будет зона его ответственности, не будет ли оно разделено на две составные части, как во многих странах, когда курирование, к примеру, детско-юношеского спорта целиком уходит к образовательному ведомству, а спортом высших достижений занимается отдельное агентство. Ну, или никто вообще не занимается на федеральном уровне. Как в Америке, где вообще нет спортивного министерства. Но здесь вам, как говорится, не Америка, поэтому всерьез о таком варианте рассуждать невозможно. Победы в спорте – это продолжение побед государства, поэтому ответственный чиновник – это необходимость.
Впрочем, и тут возможны варианты. Довольно много было в течение марта – апреля разговоров о том, что некое агентство, курирующее спорт высших достижений, появится в том или ином виде рядом с ОКР. Заменить ОКР нельзя. Формально – это общественная организация, часть международной олимпийской семьи. Но де факто подобное слияние может быть. За оставленное Александром Жуковым непростое наследство идет в последние дни напряженная борьба. И здесь останется наблюдать, кто выйдет победителем в борьбе за этот немаленький ресурс – какой-либо политический отставник с серьезным административным ресурсом (например, Аркадий Дворкович) или экс-спортсмен, за которым стоят серьезные олигархи (допустим, нынешний вице-президент ОКР Станислав Поздняков, которого поддерживает Алишер Усманов).