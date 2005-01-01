ПОБЕД БУДЕТ НЕМНОГО?

«Санкт-Петербург уже принял ЧМ по хоккею 2016 года, Кубок конфедераций 2017 года, получившие высокую оценку как со стороны международных спортивных федераций, так и со стороны правительства РФ. В скором времени у нас состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. И важнейшим результатом данных событий является создание в Санкт-Петербурге современной городской инфраструктуры», - говорил чиновник.



Теперь же, если ничего не поменяется, чемпионата мира по хоккею нам не видать.



Кстати, под те же санкции может попасть и Новосибирск. Город должен был стать местом проведения двух крупных хоккейных турниров среди молодежи: в 2023 и 2031 годах. Про далекую перспективу говорить пока сложно, но скорее всего с 2023 годом мы «пролетим». На февраль Новосибирск еще оставался официально одним из претендентов на проведение турнира. Мало того, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель говорил: «Я подтверждаю, что молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске. Остальной список в порядке, мне нужно уточнить по турниру 2031 года».



Но позднее в правительстве Новосибирской области почему-то дали не такой уж уверенный комментарий: «Решение, быть чемпионату в нашем городе или нет, будет окончательно принято на конгрессе Международной федерации хоккея в мае 2018 года».



Дополнительной информации пока нет. А ведь в Новосибирске планировали уже в 2020 году начать строительство новой арены. Но если отнимут чемпионат, будут ли строить?

