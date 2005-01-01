Текст: Вадим Анисимов, Николай Яременко
ПОБЕД БУДЕТ НЕМНОГО?
Каким будет спорт в России в ближайшие шесть лет
«Советский спорт» подводил уже итоги последнего спортивного шестилетия. Пояснять, почему временными отсечками являются именно 6-летние периоды, наверное, в нашей стране никому не нужно. Очень многое
в спорте зависит от политических решений и от политической воли.
За последние шесть лет Россия каждый год принимала у себя большие международные спортивные турниры. Не стал исключением и нынешний 2018-й. Уже в июне – июле в 11 городах страны, на 12 стадионах пройдет чемпионат мира по футболу. О том, как Россия готовилась к этому мегасобытию, «Советский спорт» подробно рассказывал начиная практически с первого дня - со 2 декабря 2010 года, даты, когда в Цюрихе тогда еще всесильный президент ФИФА Зепп Блаттер вскрыл конверт,
в котором значилось «RUSSIA».

На протяжении всей подготовки к чемпионату мира вокруг строительства объектов вспыхивали многочисленные скандалы, по большей части связанные со срывом сроков, с изменением первоначального проекта
(в сторону упрощения в большинстве случаев, в сторону усложнения –
в Санкт-Петербурге) и практически везде – с резким удорожанием стоимости. Коррупционных скандалов хватало, случались и посадки.

Впрочем, ниже речь пойдет не о том, в каком состоянии был спорт
до 2018-го, а о том, каким будет дальше. Какие из наметившихся трендов сохранятся дальше, а что изменится – покажет время. Но ряд прогнозов можно сделать уже сейчас.
За последние шесть лет Россия каждый год принимала у себя большие международные спортивные турниры. Не стал исключением и нынешний 2018-й. Уже в июне – июле в 11 городах страны, на 12 стадионах пройдет чемпионат мира по футболу. О том, как Россия готовилась к этому мегасобытию, «Советский спорт» подробно рассказывал начиная практически с первого дня - со 2 декабря 2010 года, даты, когда в Цюрихе тогда еще всесильный президент ФИФА Зепп Блаттер вскрыл конверт,
в котором значилось «RUSSIA».

На протяжении всей подготовки к чемпионату мира вокруг строительства объектов вспыхивали многочисленные скандалы, по большей части связанные со срывом сроков, с изменением первоначального проекта
(в сторону упрощения в большинстве случаев, в сторону усложнения –
в Санкт-Петербурге) и практически везде – с резким удорожанием стоимости. Коррупционных скандалов хватало, случались и посадки.

Впрочем, ниже речь пойдет не о том, в каком состоянии был спорт
до 2018-го, а о том, каким будет дальше. Какие из наметившихся трендов сохранятся дальше, а что изменится – покажет время. Но ряд прогнозов можно сделать уже сейчас.
За последние шесть лет Россия каждый год принимала у себя большие международные спортивные турниры. Не стал исключением и нынешний 2018-й. Уже в июне – июле в 11 городах страны, на 12 стадионах пройдет чемпионат мира по футболу. О том, как Россия готовилась к этому мегасобытию, «Советский спорт» подробно рассказывал начиная практически с первого дня - со 2 декабря 2010 года, даты, когда в Цюрихе тогда еще всесильный президент ФИФА Зепп Блаттер вскрыл конверт, в котором значилось «RUSSIA».
На протяжении всей подготовки к чемпионату мира вокруг строительства объектов вспыхивали многочисленные скандалы, по большей части связанные со срывом сроков, с изменением первоначального проекта (в сторону упрощения в большинстве случаев, в сторону усложнения – в Санкт-Петербурге) и практически везде – с резким удорожанием стоимости. Коррупционных скандалов хватало, случались и посадки.

Впрочем, ниже речь пойдет не о том, в каком состоянии был спорт до 2018-го, а о том, каким будет дальше. Какие из наметившихся трендов сохранятся дальше, а что изменится – покажет время. Но ряд прогнозов можно сделать уже сейчас.
Международное спортивное сообщество: очередной удар в спину?
Менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд Дюранд.
Пока россияне готовились превратить более 600 млрд рублей (озвученная смета чемпионата мира) в красивое футбольное шоу, не дремала WADA. На фоне допингового скандала, полыхающего уже несколько лет, она внесла определенные, весьма неприятные для нас коррективы в свои регламентные документы. Если не пересказывать все казенные формулировки, то суть сводится к одному тезису: с 1 апреля 2018 года Россия фактически потеряла любую легальную возможность подавать заявки на проведение международных турниров. А это – серьезный удар по имиджу страны, ради которого, собственно, заявки на проведение всех этих крупных турниров и подаются. Теоретически международные федерации могут не прислушиваться к рекомендациям WADA (борцы уже заявили, что с высокой степенью вероятности так и будут поступать), но в большинстве своем никто не ослушается.

«В соответствии с поправками в кодекс, утвержденными советом учредителей WADA, которые вступили в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу», — заявила тогда менеджер WADA по связям с общественностью Мэгги Дюранд Дюранд.
Ясно, что введение любых запретов и ограничений предполагает набор условий, при которых эти ограничения снимут. Они есть. Собственно, условие одно: запрет на подачу заявок может быть отменен в случае, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). А для этого Россия должна признать справедливость выводов, которые содержатся в докладе Ричарда Макларена от 2016 года.

Ситуация довольно неоднозначная: с одной стороны, Россия фактически сделала это признание - упоминавшиеся в докладе чиновники отстранены от выполнения своих обязанностей. Замминистра спорта Юрий Нагорных был в 2016 году сначала «временно отстранен», потом уволен.
Ясно, что введение любых запретов и ограничений предполагает набор условий, при которых эти ограничения снимут. Они есть. Собственно, условие одно: запрет на подачу заявок может быть отменен в случае, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). А для этого Россия должна признать справедливость выводов, которые содержатся в докладе Ричарда Макларена от 2016 года.

Ситуация довольно неоднозначная: с одной стороны, Россия фактически сделала это признание - упоминавшиеся в докладе чиновники отстранены от выполнения своих обязанностей. Замминистра спорта Юрий Нагорных был в 2016 году сначала «временно отстранен», потом уволен.
Юрий Нагорных
Ясно, что введение любых запретов и ограничений предполагает набор условий, при которых эти ограничения снимут. Они есть. Собственно, условие одно: запрет на подачу заявок может быть отменен в случае, если WADA восстановит в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). А для этого Россия должна признать справедливость выводов, которые содержатся в докладе Ричарда Макларена от 2016 года.

Ситуация довольно неоднозначная: с одной стороны, Россия фактически сделала это признание - упоминавшиеся в докладе чиновники отстранены от выполнения своих обязанностей. Замминистра спорта Юрий Нагорных был в 2016 году сначала «временно отстранен», потом уволен.
Виталий Мутко
Министр Виталий Мутко в 2016-м министром быть перестал. Правда, с поста главы Минспорта он ушел через повышение: стал вице-премьером, курирующим спортивную сферу.

7 мая 2018-го стало известно, что Мутко «передвинули» в новом составе правительства со спорта на строительство. Однако четко и ясно произнести это признание: «Мы не правы, и мы признаем выводы комиссии Макларена» - на это у нас пока сил не хватает. Те, кто мог бы это сделать, наверное ждут отмашки сверху. А отмашки, скорее всего, тоже не будет: премьер Дмитрий Медведев, объясняя депутатам, зачем Мутко нужен в строительной сфере, не привел никаких аргументов, кроме одного: «Мы не привыкли прогибаться под внешние обстоятельства». То есть можно было бы рассказать, какого основательного опыта в строительстве набрался Мутко, пока готовился к Сочи-2014 или к чемпионату мира, какой он работоспособный, но сказано было ровно одно: мы не прогибаемся, мы назначаем Мутко назло. Назло внешним врагам.

В итоге еще неопределенное время будет продолжаться эта патовая ситуация. И здесь сложно спрогнозировать сроки, когда Россия сделает шаг навстречу и сделает ли этот шаг вообще.
Евро и Универсиада избежали санкций
Конечно, чемпионата мира по футболу-2018 этот запрет от WADA не коснется. Сразу же было оговорено, что этот запрет от WADA не касается тех турниров, договоры на проведение которых уже подписаны. В число таких турниров вошли еще футбольный Евро-2020 (четыре матча примет Санкт-Петербург) и зимняя Универсиада-2019 в Красноярске.

Универсиада пройдет со 2 по 19 марта 2019 года. Интересно, что ранее ни разу ни в СССР, ни в России Зимняя Универсиада не проводилась. Так что, вполне себе историческое событие, хотя напрямую к спорту высших достижений универсиады отношения не имеют. Это спорт студенческий. Правда, на летней Универсиаде-2013 в Казани российская сторона так была настроена на победы, что выставила против студентов-иностранцев чуть ли не первую сборную по многим видам спорта. Одному из авторов этого материала крупный региональный спортивный чиновник тогда подробно рассказывал «не под запись» о том, какую спецоперацию проводил по выдаче студенческих билетов всем своим спортсменам.

Пока что вовсю идет строительство 34 спортивных объектов в Красноярске. Общая заявленная стоимость - более 50 млрд рублей. Уложатся ли в озвученные цифры – станет ясно ближе к концу года. Пока информация об этом не фигурирует в открытых источниках.

К настоящему моменту уже сдана одна из главных арен турнира – «Платинум Арена Красноярск». Ледово-спортивный комплекс вмещает 7000 зрителей. Не поскупились и на мост до стадиона, чтобы добираться до него без пробок. Обошелся мост в 12 млрд рублей.
Футбольный Евро-2020 будет необычным. С одной стороны, его финальная часть будет напоминать формат «финала четырех» - так, как разыгрывали континентальный титул с момента его появления в 1960 году (когда обладателем Кубка Европы стала сборная СССР) вплоть до 1976 года: четыре лучшие сборные съедутся в один город, где в полуфиналах и финале разыграют звание сильнейшего. На сей раз турнир пройдет в Лондоне, на «Уэмбли». А вот предварительные этапы пройдут экспериментально – по 4 матча в 12 странах. В том числе – в Санкт-Петербурге, на новом стадионе «Крестовский». Рабочими его названиями были «Газпром – Арена», «Зенит – Арена», но никто не хотел ассоциироваться со скандальным долгостроем, стоимость которого за 10 лет выросла на порядок, поэтому и «Зенит», и «Газпром» избегали созвучного себе имени стадиона (что, конечно же, является маркетинговым нонсенсом).

В данный момент стадион называется «Арена Санкт-Петербург». На проведение четырех матчей и адаптацию стадиона к требованиям УЕФА уже готовятся выделить внушительную сумму. Как писал телеграм-канал «Мутко против», из бюджета будет потрачено 3 млрд 650 млн рублей.
Пояснений, в чем именно требования УЕФА отличаются от требований ФИФА (обычно у УЕФА требования не такие жесткие, как у международной федерации), никем дано не было. Но требуемые суммы вне всякого сомнения будут выписаны.
«Газпром-Арена»
Отвечать за организацию матчей на Евро-2020 будет нынешний глава «Оргкомитета Россия-2018» Алексей Сорокин. Многие эксперты оценивают это как серьезное понижение в статусе для самого Сорокина. Из гендиректора оргкомитета чемпионата мира-2018, который готовит мегатурнир с 64 матчами, он превратится фактически в главу куда менее значимой структуры – одного из дюжины небольших оргкомитетов.
А что касается описанного бюджета, то телеграм-канал «Спорт и сплетни» пояснял, за счет чего и как и будет функционировать новая структура для чемпионата Европы-2020:
Хоккей здесь больше не живет?
Санкт-Петербург входит в «Большую четверку» городов, где традиционно проводились большие турниры за последние шесть лет. В числе спортивных мегаполисов также Москва, Сочи и Казань. Но еще до апрельского запрета от WADA, в конце января этого года, Санкт-Петербург отправил в Международную федерацию хоккея заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году. Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Кириллов отмечал, что город сейчас уже полностью готов к проведению ЧМ по хоккею.
Хоккей здесь больше не живет?
Санкт-Петербург входит в «Большую четверку» городов, где традиционно проводились большие турниры за последние шесть лет. В числе спортивных мегаполисов также Москва, Сочи и Казань. Но еще до апрельского запрета от WADA, в конце января этого года, Санкт-Петербург отправил в Международную федерацию хоккея заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году. Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Кириллов отмечал, что город сейчас уже полностью готов к проведению ЧМ по хоккею.
Хоккей здесь больше не живет?
Санкт-Петербург входит в «Большую четверку» городов, где традиционно проводились большие турниры за последние шесть лет. В числе спортивных мегаполисов также Москва, Сочи и Казань. Но еще до апрельского запрета от WADA, в конце января этого года, Санкт-Петербург отправил в Международную федерацию хоккея заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году. Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Кириллов отмечал, что город сейчас уже полностью готов к проведению ЧМ по хоккею.
Владимир Кириллов
«Санкт-Петербург уже принял ЧМ по хоккею 2016 года, Кубок конфедераций 2017 года, получившие высокую оценку как со стороны международных спортивных федераций, так и со стороны правительства РФ. В скором времени у нас состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. И важнейшим результатом данных событий является создание в Санкт-Петербурге современной городской инфраструктуры», - говорил чиновник.

Теперь же, если ничего не поменяется, чемпионата мира по хоккею нам не видать.

Кстати, под те же санкции может попасть и Новосибирск. Город должен был стать местом проведения двух крупных хоккейных турниров среди молодежи: в 2023 и 2031 годах. Про далекую перспективу говорить пока сложно, но скорее всего с 2023 годом мы «пролетим». На февраль Новосибирск еще оставался официально одним из претендентов на проведение турнира. Мало того, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель говорил: «Я подтверждаю, что молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске. Остальной список в порядке, мне нужно уточнить по турниру 2031 года».

Но позднее в правительстве Новосибирской области почему-то дали не такой уж уверенный комментарий: «Решение, быть чемпионату в нашем городе или нет, будет окончательно принято на конгрессе Международной федерации хоккея в мае 2018 года».

Дополнительной информации пока нет. А ведь в Новосибирске планировали уже в 2020 году начать строительство новой арены. Но если отнимут чемпионат, будут ли строить?
Казань: пока тоже мимо
Еще летом прошлого года глава комитета по спорту Госдумы РФ Михаил Дегтярев живо обсуждал с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым возможность проведения в Казани юношеских Олимпийских Игр 2022 года.
Михаил Дягтерев
«Такие заявки без решения президента страны не делаются, но здесь, посмотрев инфраструктуру, поговорив с президентом республики Татарстан, мы, как комитет, высказались в поддержку этой идеи. Все говорит о том, что мы можем провести летние юношеские Олимпийские игры, которые проходят под эгидой МОК, на высоком уровне с не такими большими капитальными затратами. В Казани уже многое построено. Были на гребной базе сегодня - великолепно! Таких баз нигде в мире нет», - рассказывал журналистам Дегтярев.

Никто не мог ответить на вопрос «Советского спорта», оформлена уже официальная заявка или нет. В официальных документах Казань упоминают в числе «планируемых заявок».
Томас Бах
После успешного проведения в Казани летней Универсиады-2013 были разговоры о том, что город вполне мог бы выдвинуть свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр. Уже – взрослых. Но потом эти радужные планы были дезавуированы и самой российской стороной.

А президент МОК Томас Бах четко дал понять, что нет шансов у Казани и на юношеские игры - они состоятся в Африке. Томас Бах громко заявил: «Пришло время Африки!»

Можно предположить, что допинговая история сильно занизила шансы Казани на борьбу
с Сенегалом.
Биатлонный кризис
Еще одним ударом по имиджу России оказалось расследование в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. WADA обвинила его в получении взяток и «других услуг», оплачиваемых российской стороной. Под этими «услугами» подразумеваются «девушки с низкой социальной ответственностью», которых щедро предоставляла российская делегация. Собственно, возможно именно это и заставило Бессеберга настоять на проведении чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени. Несмотря на все допинговые скандалы в России.
Продолжая тему биатлона, стоит упомянуть и об этапе Куба мира, который в сезоне-2018/2019 должен был принять Ханты-Мансийск. Традиционный мартовский этап в российском городе не состоится. Мало того, в следующем сезоне, согласно официальному календарю Международного союза биатлонистов, в России не запланировано вообще ни одного этапа.
Календарь Международного союза биатлонистов
Еще в 2017 году IBU попросил Россию добровольно отказаться от проведения этапа в Ханты-Мансийске в связи с допинговым скандалом. Российская сторона не пошла на это, и в итоге мы получили банальную отмену: Ханты-Мансийск попросту исключили из предварительного плана календаря на сезон-2018/2019. Вместе с этим из календаря исчезли и этапы Кубка IBU, которые ранее проходили в Ханты-Мансийске и Увате.
На что нам останется смотреть?
На самом деле, список не так велик. Помимо уже упомянутых Универсиады и двух футбольных турниров, мы будем проводить турниры, по которым тоже есть действующие договоры. В частности, Формулу-1 Сочи будет принимать вплоть до 2025 года. Сохраним за собой пока и этапы Гран-при по фигурному катанию.

Кроме того, останется за Россией и проведений соревнований по ММА, матчи баскетбольной Евролиги и турниров под эгидой УЕФА.

Но взятые высокие темпы – когда год за годом Россия принимала серьезные спортивные турниры – точно выдержать в ближайшие годы не удастся.
Деньги – ничто, имидж - все
Проведение крупных спортивных турниров в стране – это вопрос больше имиджевый. Экономическая целесообразность присутствует только в теории. Серьезные доходы декларируются, но ни выручка ни от Олимпиады-2014, ни от ЧИ-2018 не покрывает всех расходов. Олимпийский туризм – это нечто иллюзорное, а вот на футбольные чемпионаты туристы ездят. Правда, пока ожидания не такие уж радужные.

«Мы ждем полмиллиона иностранных болельщиков», - говорит Алексей Сорокин. Вряд ли можно предполагать, что власти цифры занижают. Но названные данные значительно отстают от цифр, которые были на предыдущем турнире – в 2014-м. Тогда Бразилию, переживавшую серьезный кризис, посетили 1,3 млн туристов, и эти итоги были признаны не самыми утешительными.

Повторимся: вместо тех «неутешительных» 1,3 млн туристов мы ждем 0,5 млн.
Уровень спортивных результатов: без комментариев
Посыпать голову пеплом и сеять панические настроения по поводу уровня спортивных результатов российских спортсменов мы не будем, но общая тенденция такова, что слишком радужных ожиданий нет сегодня ни у кого.

В хоккее спустя 26 лет Россия взяла в этом году олимпийское золото, но самообманываться не стоит: без сильнейших спортсменов из НХЛ это была самая слабая Олимпиада в истории последних десятилетий. Повторить этот успех на Зимних играх в Пекине-2022 будет практически невозможно, так как НХЛ готов уже к следующей Олимпиаде вернуть хоккеистов на игры: китайский рынок Канаде и США интересен, корейский – нет.
Что происходит в футболе, хорошо известно болельщикам. Победы в еврокубках были одержаны в 2005 и 2008 годах и с тех пор российские клубы близко не подбирались не то чтобы к победам - к финалам. Единственный за последние 30 лет выход в плей-офф у сборной случился на Евро-2008. Как говорится, шли годы…

Надеяться, что на домашних турнирах – ЧМ-2018 и Евро-2020 – ситуация изменится, не приходится.

Невыстроенная система подготовки детско-юношеского резерва, отсутствие квалифицированных тренерских кадров – это только часть (хоть и гигантская часть) проблемы. Отсутствие сколько-нибудь последовательных шагов в спорте высших достижений тоже не вселяет уверенности в светлом будущем.
В том же футболе до сих пор царит пресловутый лимит на легионеров, который никак не стимулирует рост российских футбольных талантов. Введенный в 2005 году, он неоднократно видоизменялся, но суть его оставалась неизменной: на поле обязаны выходить минимум 4 или 5 (в разные годы формула менялась) россиян. В итоге это приводит к тому, что часть футболистов в каждом из клубов, по сути, получает «доплату за паспорт».

Нет смысла ехать развиваться за границу – «нас и здесь неплохо кормят». Нет необходимости конкурировать на равных с талантливыми иностранцами за место в составе. В итоге все победы 2005 и 2008 годов были достигнуты тем поколением, которое не было «детьми лимита» - они сформировались раньше. Сейчас же футболистов не подпирают ни снизу, ни сбоку (то есть с ними не конкурируют ни подрастающие молодые таланты, ни более дешевые иностранцы, стремящиеся завоевать место в составе). И если в 2012-м, в 2014-м не раз заявлялось, что лимит – дело временное, что надо достойно встретить в 2018-м чемпионат мира, а потом вопрос встанет и о возвращении к прежней системе, то 2018-й давно наступил, а разговоры так и остались разговорами. Разговоры об отмене лимита сменились разговорами о том, какую новую формулу для лимита изобрести. Не более.
Бизнес или социальная функция?
До настоящего момента российский спорт так и не мог определиться, по какому пути он идет: пытается стать полноценным бизнесом или все-таки вечно остается пресловутой «социальной функцией». Попытка усидеть на двух стульях ни к чему хорошему привести, разумеется, не может.

Эта история самым наглядным образом проявляется в вопросе о платном ТВ. В мире давным-давно выработана формула: хочешь смотреть футбол – плати. Либо небольшую сумму за один матч, либо фиксированную за месяц, сезон и т.п. Бесплатного футбола быть не может.

В России год от года обсуждается, сколько матчей может быть на общедоступном ТВ.

Появление «Матч-ТВ» во многом убило платный спорт на ТВ не потому, что упала конкуренция, а в первую очередь потому, что из восьми матчей тура стали порой показывать бесплатно шесть (!), и сама идея «подписки на футбол», которая уже несколько лет жила в виде спутникового канала «Наш футбол», оказалась полностью уничтожена. Зачем платить, если мне все равно и так покажут футбольные матчи бесплатно?

Виталий Мутко заявил 10 мая:
«Даже я плачу 75 рублей и, если в дороге, смотрю по интернету «Локомотив» - «Зенит». Конечно, это ненормально».

Тут можно поиронизировать и по поводу «даже я». Но мало кто задает справедливый вопрос: а что, собственно, в этом ненормального? Возможность увидеть футбольный матч в хорошем качестве за символическую сумму в один евро? Все разговоры о необходимости бесплатных матчей на общедоступном ТВ - это как попытка ввести плановую экономику спустя три десятка лет после введения рынка.

Невозможно каждый раз ссылаться на зарубежные цифры доходов от телевизионных трансляций и при этом сохранять футбол на бесплатном ТВ. Потому и цифры доходов расти не будут. Сейчас РФПЛ ведет торг с «Матч-ТВ» о стоимости прав на сезон-2018/2019: лига просит 3 млрд рублей, телеканал готов платить 1,8 млрд. И сомнений нет в том, что все равно договорятся. Ни для тех, ни для других это не системообразующие деньги.
Кадровый вопрос
Впрочем, Виталий Леонтьевич все эти заявления (подобные приведенному чуть выше) пока делает, скажем так, по старой памяти. От спорта он, похоже, уже отодвинут окончательно. И вряд ли в спортивных лигах, федерациях, клубах будут улавливать дуновение ветра, исходящее от бывшего министра спорта, чтобы следовать в фарватере.

Но улавливать и быть чутким к политическим ветрам все равно будет нужно. Ибо у нас спорт опирается все-таки не на бизнес-технологии, а на чиновничьи решения.

И в связи с этим встает кадровый вопрос: кто и как будет рулить российским спортом дальше?

После ухода правительства в отставку (это, по Конституции, происходит автоматически при вступлении президента в должность) началось формирование нового кабинета. О судьбе Мутко, переброшенного на стройки родины, мы уже упомянули.

Новым вице-премьером, курирующим спорт (а заодно и культуру), станет Ольга Голодец.
Ольга Голодец
Думать, что она – человек, абсолютно чуждый спорту, неправильно. Хотя бы потому, что в ее семье были люди, работавшие в сфере спорта. Родной дядя Адамас Соломонович Голодец, в частности, тренировал московское «Динамо» в 80-е годы. Руководителем ее аппарата трудится 56-летний Михаил Воронцов. После работы в структурах областного правительства он успел в «нулевые» годы поработать и генеральным директором, и президентом подмосковного футбольного клуба «Сатурн». Говорить об аппаратном весе Михаила Яковлевича не будем, но кто знает – не будет ли именно он давать советы о назначении тех или иных футбольных функционеров?

Впрочем, ясно, что ключевыми фигурами для судеб отечественного спорта являются главы Минспорта, Олимпийского комитета России и федераций – в частности, РФС.

Конкретные имена появятся в ближайшее время. Глава Минспорта – уже на этой неделе, когда закончится формирование правительства. Руководители ОКР и РФС – скорее всего летом.
В данный момент куда интереснее то, какой вообще будет система управления российским спортом, останется ли как таковое Минспорта, какой будет зона его ответственности, не будет ли оно разделено на две составные части, как во многих странах, когда курирование, к примеру, детско-юношеского спорта целиком уходит к образовательному ведомству, а спортом высших достижений занимается отдельное агентство. Ну, или никто вообще не занимается на федеральном уровне. Как в Америке, где вообще нет спортивного министерства. Но здесь вам, как говорится, не Америка, поэтому всерьез о таком варианте рассуждать невозможно. Победы в спорте – это продолжение побед государства, поэтому ответственный чиновник – это необходимость.

Впрочем, и тут возможны варианты. Довольно много было в течение марта – апреля разговоров о том, что некое агентство, курирующее спорт высших достижений, появится в том или ином виде рядом с ОКР. Заменить ОКР нельзя. Формально – это общественная организация, часть международной олимпийской семьи. Но де факто подобное слияние может быть. За оставленное Александром Жуковым непростое наследство идет в последние дни напряженная борьба. И здесь останется наблюдать, кто выйдет победителем в борьбе за этот немаленький ресурс – какой-либо политический отставник с серьезным административным ресурсом (например, Аркадий Дворкович) или экс-спортсмен, за которым стоят серьезные олигархи (допустим, нынешний вице-президент ОКР Станислав Поздняков, которого поддерживает Алишер Усманов).
В любом случае о конкретных контурах этой конфигурации мы узнаем уже в ближайшее время. Чуть позже – уже после чемпионата мира по футболу – встанет вопрос о главе Российского футбольного союза. Формально здесь президентом является до сих пор Виталий Мутко, но его уход из глобальных кураторов спорта совсем в иную сферу означает несколько интересных следствий.

Напомним, в декабре он говорил об уходе максимум на полгода с поста президента РФС ради суда и возвращения себе честного имени. Про суд ничего за эти полгода мы так и не услышали, поэтому про возвращение в июне (когда указанные полгода истекут) никто не заикается. Перевод «на другую работу» осуществлен максимально комфортно и максимально растянуто во времени.

Такова логика действий власти: когда нам выкручивают руки и принуждают к очевидным, но вынужденным решениям - мы сделаем по-другому (вспомним про цитировавшиеся выше слова Медведева).

В любом случае теперь Мутко не «на спорте». Сейчас интересно другое - совмещать позицию вице-премьера по строительству и региональной политике с должностью главы РФС вряд ли получится. Это будет против всякой логики. Ясно, что на сайте РФС Мутко числится еще президентом, но такова наша политическая культура - пока не спустят на РФС новую кандидатуру, на сайте ничего не поменяют.
Кто может прийти в РФС? Многие ждали Алексея Сорокина, но выше мы уже рассказали, что ему очень жестко обозначили позицию по его будущему: из Оргкомитета ЧМ-2018 - в Оргкомитет Евро-2020. Это серьезное понижение. Иные ресурсы, иной статус.
Кто может прийти в РФС? Многие ждали Алексея Сорокина, но выше мы уже рассказали, что ему очень жестко обозначили позицию по его будущему: из Оргкомитета ЧМ-2018 - в Оргкомитет Евро-2020. Это серьезное понижение. Иные ресурсы, иной статус.
Мог бы из РФПЛ перейти Сергей Прядкин, тем более что именно такая попытка делалась уже в 2012 году, но Прядкин и тогда упирался активно, и сейчас вроде как
не горит желанием переезжать с Трубной на Таганку. Тогда ему сказали «надо» - послушался. Закончилось это полным фиаско и болезненным поражением на выборах от Николая Толстых.
Сергей Прядкин
Может теоретически возникнуть и Сергей Фурсенко, но его работа в РФС в 2010-2012 годах не оставила о нем приятных воспоминаний обитателям дома футбола.

Может снова появиться работавший в РФС до 2009 года Сергей Капков. Не забыл о своих амбициях давно завязавший с тренерской работой Валерий Газзаев. И аутсайдером он точно не будет. Имидж человека, связанного с реальным футболом больше, чем другие кандидаты, в любом случае Валерию Георгиевичу будет в плюс.

Нельзя сбрасывать со счетов и исполняющего обязанности главы РФС сегодня Александра Алаева.

В любом случае список кандидатур сформируется не сейчас, а чуть позже.
Сергей Фурсенко
Сергей Капков
Валерий Газзаев
Александр Алаев
Главной же интригой предстоящего шестилетия в любом случае станет не набор фамилий на красивых табличках возле дверей высоких кабинетов, не количество золотых медалей у отечественных спортсменов на турнирах серьезного уровня. Главная интрига – сколько останется государства в спорте высших достижений? Наметится ли уход из спорта, отход в сторону или же, напротив, кроме государства в спорте не останется ничего?

Во многом именно от того, как будет решен это вопрос – главный вопрос – и будет зависеть развитие всей спортивной сферы.

А пока лучшим ответом на многие вопросы являются ответы подавляющего большинства спортивных функционеров, кого мы просили прокомментировать наши спортивные перспективы на период 2018-2024 годы: «Вот дождемся правительства, узнаем имена, тогда что-то скажем»…
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