Можно сколь угодно долго рассуждать о положении дел в федерациях, сравнивать количество допинг-скандалов и прочих неприглядных результатов в спорте, но ведь не это, по сути, является, самым главным итогом.



В мире ведь есть только две принципиально различающиеся системы поддержки спорта. Одна сводится к тому, что государство вкладывает в эту отрасль бюджетные средства, строит большие арены для мегасоревнований и маленькие – для массового спорта. В этой схеме государство не ждет от спорта немедленных доходов, а вкладывает миллиарды в строительство спортивной «пирамиды», где в основании – миллионы детей в бесплатных секциях, а на вершине – профессионалы на гособеспечении, которые куют олимпийские медали и повышают престиж державы. Именно таким был спорт в соцлагере в годы «холодной войны», но сегодня эффект от многомиллиардных вложений неочевиден.



Есть и другая модель развития спорта - когда государство устраняется от непосредственного вмешательства в спортивную сферу. Оно только устанавливает правила, способствующие тому, чтобы в спорт приходили деньги из бизнеса – с помощью налогов, грантов и разного рода преференций. В странах, где спорт устроен так, нет многотысячной армии спортсменов-профессионалов, которые десятилетиями занимаются каким-нибудь непопулярным (но олимпийским) видом спорта и получают государственные стипендии. Большинству атлетов приходится полностью или частично обеспечивать себя самостоятельно – самим искать себе спонсоров, оплачивать тренировочные сборы, экипировку, страховку и так далее. Но если спортсмену удалось достичь вершины и прославиться, то у него есть шанс стать настоящей звездой и кумиром миллионов, а потом и конвертировать свою известность в немалое состояние. А государство, которому удалось переложить расходы на профессиональный спорт на плечи своих граждан, может потратить сэкономленное на другие нужды.



Российские спортивные руководители любят рассуждать о том, как вот-вот внедрят на нашу почву вторую описанную модель поддержки спорта. Но воплощают они свои обещания в реальность весьма причудливым способом.

Рассуждения о том, что нужно заинтересовать бизнес поддержкой профессионального спорта свелись к тому, что крупнейшие корпорации в административном порядке обязали выделить средства на поддержку отдельных федераций и сборных.



Попытки освободить федеральный бюджет от непрофильных расходов на содержание тысяч профессиональных мастеров лыж, коньков, биатлона, санок, ручного мяча и стрельбы из лука завершились тем, что теперь все эти профессионалы стоят на довольствии не в федеральном министерстве, а в региональных. Подсчитать, сколько теперь средств налогоплательщиков уходит на содержание потенциальных олимпийцев, стало почти невозможно.

К чему все это приводит? Что мы имеем на выходе? Серьезных программ развития детско-юношеского спорта как не было так и нет. Масштабных мегапрограмм, которые, используя успешные маркетинговые технологии, позволяли бы зарабатывать на спорте, нет вовсе. Потенциальные спонсоры, рекламодатели по своей воле в спортивную сферу не идут. Потому что присутствие государства в спорте сейчас максимальное за все последние десятилетия! И вот это и есть главный итог этих шести лет.

