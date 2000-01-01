Текст: Вадим Анисимов
Отбыли срок:
что принесла отечественному спорту работа уходящего правительства
Майская инаугурация президента по традиции сопровождается не только торжественным приемом, но и отставкой всего действующего правительства. «Советский спорт» счел это достаточным поводом для того, чтобы оценить результаты последних шести лет государственной политики
в близкой нам сфере.
Правительство РФ заканчивает подводить итоги последних шести лет работы. Не обошли стороной в своем отчете чиновники и вопросы спорта.
Если верить красивым схемам и диаграммам, то, например, количество студентов, регулярно занимающихся спортом, выросло с 47% в 2012 году
до 76,8% в 2017 году. А доля курящих мужчин так вообще снизилась на 25,9%.
За тот же период было построено и реконструировано 43 000 спортивных объектов. Увеличилась некая обеспеченность населения объектами спорт
в два раза.

Конечно, фактически проверить эти сведения не представляется возможным. Каким образом вычислялся столь точный процент курящих мужчин – неизвестно. Кроме того, неясно, какое определение имеют эти «спортивные объекты» и что под них может подпадать.

Чтобы не быть голословными критиками, мы решили провести свой анализ деятельности правительства РФ в области спорта за последние шесть лет.
Ведь только резюмировав все хорошее и не очень, можно сделать окончательный вывод о положении российского спорта.
Каждый год по большому турниру
Начать стоит с больших массовых спортивных мероприятий, на которые приезжали зарубежные спортсмены. Каждый год, начиная с 2013-го, в России проходил крупный международный турнир.
2013
Универсиада (Казань), чемпионат мира по легкой атлетике (Москва)
2014
Олимпиада (Сочи)
2015
Чемпионат мира по водным видам спорта (Казань)
2016
Чемпионат мира по хоккею
(Москва, Санкт-Петербург)
2017
Кубок Конфедераций (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань)
2018
Запланировано проведение чемпионата мира по футболу (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов, Екатеринбург)
Сразу бросается в глаза одна закономерность – все большие турниры проводились исключительно в четырех городах: Москва, Петербург, Казань и Сочи. Именно они были и остаются максимально развитыми в спортивном плане во всей стране. Казань получила новый стадион к Универсиаде, Сочи был полностью укомплектован спортивными объектами к Олимпиаде. Параллельно с этим шла реконструкция «Лужников» в Москве и строительство московских стадионов «Спартак», «ВЭБ-Арена» и «ВТБ-Арена». Последний, кстати, до сих пор не сдан в эксплуатацию.
Финансирование в имидж
Очевидно, что Россия добивалась права проводить крупнейшие мировые спортивные события во многом из соображений престижа. Это никто и не скрывал. В то время, когда многие страны уже перестали ассоциировать успехи в спорте с политикой, в нашей стране продолжалась традиция, идущая еще от советских времен. Причем, традиция эта жива не только в головах у чиновников: по данным опроса ВЦИОМ 2014 года каждый второй (51%) респондент был убежден, что после проведения Олимпиады в Сочи повысился престиж России.

«Думаю, что деньги неважны. Самое главное — Россия покажет, что это современная европейская страна, что у нас можно проводить такие соревнования. Сейчас говорят только о том, сколько потрачено. А потом будут говорить, что действительно всё было сделано не просто так.
Как нам рассказывают наши родители про Олимпиаду в Москве, мы будем про Сочи рассказывать своим детям», - рассказывали волонтеры на Играх 2014 года.

Рассказывать детям действительно будет о чем, и речь не только о спортивных достижениях (которые сейчас оказываются под вопросом). За время подготовки – с 2006 по 2014 годы – бюджет на проведение Олимпиады в Сочи вырос втрое. Процесс возведения спортивных и инфраструктурных объектов сопровождался коррупцией и обвинениями в неэффективном использовании государственных средств. А средств этих было выделено немало. По данным самого президента РФ Владимира Путина, непосредственно на олимпийские объекты было потрачено 214 млрд рублей. Но окончательная сумма затрат на подготовку к Играм составила порядка 1,524 трлн рублей. Об этом свидетельствует «Отчёт об осуществлении строительства олимпийских объектов и выполнении иных мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов за 2013 год» компании «Олимпстрой». Но до сих пор выясняются все новые и новые подробности огромных средств, выделенных на Олимпийские игры. Большая часть из которых была взята из федерального бюджета или же инвестирована госкорпорациями.

Примерно та же история была с Универсиадой 2013 года – не зря же ее называли прелюдией к сочинской Олимпиаде. В итоге, эксперты и чиновники разошлись в оценках. По данным Виталия Мутко, только стоимость спортивных объектов в Казани составила 47 млрд руб. Ранее, в феврале 2012 года, гендиректор автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады-2013» Владимир Леонов оценивал затраты на спортивные сооружения, железнодорожную ветку между аэропортом и вокзалом, реконструкцию аэропорта, дорог и развязок в 120 млрд руб. Только операционный бюджет спортивного праздника, по его словам, составлял 10,5 млрд руб. А накануне Универсиады президент FISU Клод-Луи Гальен сообщил, что подготовка к Играм обошлась примерно в 4,5 млрд долл. (примерно 144 млрд рублей по курсу 2014 года). Позднее президент Татарстана Рустам Минниханов и вовсе сообщил, что на подготовку к Универсиаде было направлено из разных источников около 230 млрд руб.
Расходы на проведение крупнейших международных соревнований в России
По данным из открытых источников
Что мы получили за эти деньги?
В первую очередь, успешную Универсиаду, которую высоко оценили практически все. Для современной России это стало первым соревнованием такого глобального масштаба. Тогда в Казань приехали более 10 тысяч атлетов, а сборная России смогла не только завоевать наибольшее количество медалей (155 золотых), но и установить самое большое количество рекордов. Президент Международной федерации студенческого спорта Клод-Луи Галлен еще до старта игр высоко оценил их проведение. «Станет ли эта Универсиада лучшей в истории? Она уже ею стала и, возможно, у Казани будет шанс претендовать на Олимпийские игры», - заявил тогда чиновник.
А вот с сочинской Олимпиадой все оказалось не так просто. Да, российская сборная стала первой в неофициальном общекомандном зачете, но допинговый скандал, накрывший нашу страну, перечеркнул большинство усилий. Сначала об Играх восхищенно отзывались и спортсмены, и чиновники. Президент ФИС, член МОК Джан-Франко Каспер, например, говорил: «То, что удалось сделать в Сочи за 7 лет, поражает. Организация Олимпийских игр — это всегда сложная задача, масштаб и размах Игр требуют многолетнего планирования и создания огромной инфраструктуры. Я люблю приводить в качестве примера альпийские курорты. Обычно для их создания нужны десятилетия, а в Сочи все было возведено всего лишь за 7 лет. Это производит впечатление».
Но в итоге, после мирового триумфа, Россия получила оплеуху в виде отстранения Олимпийского комитета России, обвинений в адрес тогдашнего министра спорта Виталия Мутко, лишилась нескольких завоеванных в Сочи медалей. Еще в 2016 году чемпионат мира по бобслею-2017 перенесли из Сочи, а Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Дошло до того, что Россию обвинили в государственной поддержке допинга в спорте.
В результате сборная России не смогла принять участие в полном составе на Олимпиаде в Рио-2016, а также была отстранена от Олимпийских игр 2018 года. Российские спортсмены выступали под флагом Международного олимпийского комитета (да и эту возможность получили далеко не все).

Стоит упомянуть и про наследие Игр в виде спортивных сооружений. Часть из них успешно используется, но изначальные планы по использованию объектов как коммерческих центров не удались, и вернуть вложенные деньги не удается. Вот, к примеру, строительство санно-бобслейной трассы «Санки» - заведомо убыточное мероприятие, ведь кроме прямого спортивного назначения использовать его никак не получилось. При начальной смете почти в 2 млрд рублей, она обошлась в 4 млрд. Ошиблись немного и с трамплинным комплексом. Как говорят эксперты, строить в том месте было вообще нельзя.

А ведь были еще порочащие все тот же имидж страны скандалы во время турниров с притеснением представителей ЛГБТ, невыплатой зарплаты рабочим, истреблением бездомных животных и выселением жителей.

Спортивные достижения также не всегда впечатляли зрителей. На чемпионате мира по хоккею в 2016 году сборная России даже после ребрендинга в «Красную машину новой сборки» не смогла выйти в финал и заняла лишь третье место. Годом позже на Кубке конфедераций россияне не смогли выйти из группы, одержав победу лишь в одном матче из трех. Порадовал чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года, на котором сборная России смогла завоевать семь золотых медалей и обогнать США в итоговом медальном зачете. Правда, теперь федерации легкой атлетики в России фактически не существует. Из-за допингового скандала она так и не восстановлена в правах,
а на соревнования допускаются лишь отдельные спортсмены под нейтральным флагом.
Федерации спорта, вы еще живы?
Итак, допинговый скандал, разгоревшийся вокруг российского спорта, фактически свел к минимуму все старания по развитию спорта в стране. Вскрывшиеся в расследовании ВАДА факты закрыли дорогу к большим международным соревнованиям многим российским спортсменам. Некоторые чиновники стали нерукопожатыми в мировых спортивных кругах.
Биатлон уже не тот
Между тем, в отдельных спортивных федерациях России и без того наблюдался серьезный спад. Союз биатлонистов России привел женскую сборную по биатлону к худшему сезону. Команда поступательно скатывалась в трясину: два года подряд без медалей чемпионатов мира, лишь седьмое место в Кубке Наций. Кажется, что у структуры просто нет никакой стратегии развития своей спортивной отрасли. Профессор Илдус Гибадуллин, защитивший докторскую диссертацию по биатлону, пожалуй, неплохо описал отсутствие стратегии в федерации: «У нас есть комплексные заключения по каждому спортсмену, представляющему хоть какой-то интерес сборной. В том числе, юношеской и юниорской. Но это абсолютно никому не нужно. Кравцов (президент Союза биатлонистов России – ред.) обиделся после моего интервью. Я ничего не имею против него или кого-то еще из руководства – но убежден, что тренеры работают абсолютно не в том направлении. Но наш институт теперь вообще игнорируют. Впереди тренерский совет, и меня никто даже туда не пригласил. Хотя научные данные должны быть интересны многим. Примите как факт – бардак всех устраивает. И дело не в конкретных людях, а в том, что руководство так и не определилось, что делать».

В итоге, второй раз в истории и второй год подряд ни одной россиянки нет в топ-15 общего зачета. Что уж и говорить, если даже олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин занял лишь 28-е место в спринтерской гонке этапа Кубка мира в Оберхофе в этом году. Худший результат сезона для лидера сборной России. И это лишь вершина айсберга того, насколько деградировал в прошлые времена славный отечественный биатлон.

И если уж заканчивать тему скандалов и допинга в зимних видах спорта, то как не упомянуть о свежем скандале в Международном союзе биатлонистов. Дело в том, что Россию подозревают в даче взяток бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу. Тот же в свою очередь скрывал допинговые случаи российских спортсменов. Чиновники IBU скрывали нарушения допингового характера, получив от заинтересованных лиц взятки на сумму 300 тысяч долларов. В результате чего, по информации норвежского издания Verdens Gang, среди скрытых руководством IBU допинговых случаев 65 произошли с российскими спортсменами и что в числе «сокрытых случаев» — дела 17 из 22 россиян, выступавших в минувшем сезоне либо в Кубке мира, либо во втором по рангу Кубке IBU. В Союзе биатлонистов России скоро выборы, но уже очевидно, что новому руководству придется разбираться как минимум с одним допинговым скандалом.
Еще больше провалов
Впервые с 1950-х годов в августе 2017 года команды по греко-римской, вольной и женской борьбе остались без золотых медалей чемпионата мира. От российских борцов такого провала с треском не ожидал никто. Интересно, что тренер сборной России Дзамболат Тедеев нашел простое объяснение случившемуся – дескать, турнир был не важен для его подопечных. Ответ из серии – «мы вылетели из кубка, чтобы сконцентрироваться на чемпионате».
Женская сборная по волейболу сошла с дистанции на чемпионате Европы в Азербайджане и Грузии. Сокрушительное поражение от турчанок в четвертьфинале и билеты домой без медалей. Кто в этом виноват? Замена тренера Кузюткина на его бывшего ассистента Ушакова прямо перед началом турнира или чехарда вокруг сборной? Опять же вопрос к федерации.
В федерации баскетбола России крупный скандал завершился бегством всего бывшего руководства. Недавно в Черногории был задержан бывший исполнительный менеджер организации Дмитрий Домани, обвиняемый в хищении у федерации баскетбола 44 миллионов рублей. Экс-президент Юлия Аникеева также находится в розыске, но пока что в федеральном. Еще в октябре 2017 года Чертановский суд Москвы вынес ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, но на оглашение приговора Аникеева не явилась, и следы ее с тех пор затерялись.
Как тут не упомянуть и про две скандальные федерации, спортсмены которых были замешаны в допинговых историях на последней Олимпиаде в Пхенчхане. В 2010-х в федерации керлинга были и скандалы с тренерским штабом, и даже большое желание иметь в штате иностранных специалистов, которое никак не совпадало с финансовыми возможностями. Выступление россиян в Сочи было невнятным. Лучше не стало и на последнем чемпионате мира. Россияне-мужчины проиграли все 11 матчей. Дошло до того, что мужскую сборную решили вообще распустить! В итоге на Играх медалью порадовала смешанная пара. Но медалей лишилась и она – после того, как Александр Крушельницкий попался на допинге.
Что касается бобслея, то федерацию этого вида спорта возглавляет известный Александр Зубков, который и сам признан спортсменом, принимавшим допинг. Зубков, закодированный в докладе Макларена под номером А1000, сдал пробу номер 2889141, в которой уровень соли составляет 18,8 грамма на литр, что является наиболее высоким показателем из всех обследованных проб. Проба была сдана 23 февраля 2014 года, в день заездов «четверок» на Олимпиаде в Сочи. Повторим еще раз. Президент Федерации бобслея и скелетона России лишен медали в Сочи, поскольку является допингером! Думаете это повлияло на карьерный рост Зубкова? Нисколько. Он продолжает руководить федерацией и по сей день.
Допинг, взятки и скандалы
Проблемы в спортивных федерациях выливаются не только в допинговые скандалах на соревнованиях. К примеру, все у той же попавшейся на допинге в Пхенчхане бобслеистки Надежды Сергеевой возникло явное непонимание со спортивными чиновниками. То ли в попытке снять с себя ответственность, то ли как-то избежать возможных обвинений глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба дал неоднозначное интервью. Он рассказал: «Почему случилось то, что случилось у спортсменки (Сергеевой) в Корее? Мы ее не допустили по заболеванию сердца, мы дали сведения, а Минспорт уже закрыл базу, и ее включили в сборную. Она уехала недопущенная, а ей для сердца нужен был запрещенный препарат, мама ее, кардиолог, дала ей препарат, который был нужен, а нужно было заполнить терапевтическое исключение", - рассказывал Уйба журналистам свою версию того, как у спортсменки, которую проверяло его агентство, смогли обнаружить запрещенные вещества в допинг-пробе.

У самой Сергеевой эта история вызвала недоумение: «Какое право имеет человек давать интервью, где нет обо мне вообще ни слова правды? Меня убивают, например, слова, что триметазидин был мне необходим. Якобы у меня так все плохо с сердцем, что я еле до Пхенчхана доползла! Мама переживает эту ситуацию даже сильнее, чем я. Если не брать детство, она никогда мне не давала ни одной таблетки, даже от головной боли. Это смешно обсуждать: я взрослый человек, мне 30 лет, много лет профессиональная спортсменка, перед Олимпиадой я даже домой не ездила», - рассказала Надежда Сергеева. Теперь она боится, что ФМБА не допустит ее до соревнований из-за конфликта.
VIP-трибуна без VIP-гостей
Этим летом России еще предстоит принять чемпионат мира по футболу.
С ним, кстати, также связано немало скандалов, в том числе и коррупционных. Недавно в руки силовиков попали братья Магомедовы, проводившие работы по строительству стадиона в Калининграде. Их обвиняют в огромных хищениях средств. Очередные тендеры на истребление бездомных животных, завышенные цены в гостиницах и до сих пор недостроенный стадион в Самаре – это лишь неполный список проблем, связанных с грядущим чемпионатом мира.

На фоне нестабильной экономики продолжают выделяться огромные суммы на возведение спортивных объектов, но никто толком не думает, на что их содержать. Регионы бьются с Минспортом за право спихнуть с себя эту обязанность.

Плюс, мировая политическая конъюнктура складывается не самым лучшим образом: многие страны, имеющие претензии к российской политике, призывают к бойкоту грядущего турнира. И если идею отказаться посылать свою футбольную сборную на чемпионат мира никто всерьез не рассматривает, то многие ведущие политики и главы государств от возможности посмотреть футбол в VIP-ложе «Лужников» уже отказались. И если миллиарды на чемпионат выделялись с расчетом на повышение престижа страны, то следует признать, что расчеты эти не оправдались в полной мере.
Неутешительные итоги
В последние шесть лет спортом в России поочередно руководили два министра спорта (плюс, в 2016 году отрасль получила даже собственного вице-премьера). Одного не пустили на Олимпиаду в Рио, второго – на Олимпиаду в Пхенчхан. Вице-премьера Виталия Мутко пришлось отстранить даже от участия в подготовке чемпионата мира по футболу.

Еще один бывший вице-премьер – Александр Жуков – все эти годы возглавлял Олимпийский комитет России. При его руководстве ОКР дошел до самого тяжелого кризиса в своей истории и был исключен из Международного олимпийского комитета.
Виталий Мутко
Министр спорта Российской Федерации (21 мая 2012 - 18 октября 2016), вице-премьер Правительства Российской Федерации ( с 19 октября 2016)
Павел Колобков
Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года.

Александр Жуков
Президент Олимпийского комитета России
(2010 — 2018).

Так что, приходится признать: итоги работы спортивного руководства за последние шесть лет вовсе не так однозначны. И дело совсем даже не в проценте мужчин, бросивших курить.

За шесть лет в России было проведено немало мировых соревнований, потрачены внушительные суммы из кармана налогоплательщиков. Добились ли мы ожидаемого эффекта повышения престижа отечественного спорта высоких достижений – каждый сделает вывод сам.

Правда, одно уже понятно – кто бы ни возглавил в новом составе правительства спортивное ведомство, ему придется разбираться с шлейфом допинговых скандалов, дисквалификаций, обвинений со стороны международных организаций и прочим тяжелым наследием последних шести лет. Вот только организацией новых супертурниров заниматься вряд ли придется: согласно новому международному стандарту Всемирного антидопингового агентства заявки на проведение новых соревнований не будут приниматься от стран, чьи антидопинговые организации не будут признаны. Российское агентство РУСАДА в 2015 году как раз и стало таким «непризнанным», а значит, никакие большие соревнования России не дадут, пока это не будет исправлено.

И это тоже один из итогов работы спортивных чиновников в последние шесть лет – тех итогов, которые теперь нужно исправлять всем миром.
Вместо послесловия
Можно сколь угодно долго рассуждать о положении дел в федерациях, сравнивать количество допинг-скандалов и прочих неприглядных результатов в спорте, но ведь не это, по сути, является, самым главным итогом.

В мире ведь есть только две принципиально различающиеся системы поддержки спорта. Одна сводится к тому, что государство вкладывает в эту отрасль бюджетные средства, строит большие арены для мегасоревнований и маленькие – для массового спорта. В этой схеме государство не ждет от спорта немедленных доходов, а вкладывает миллиарды в строительство спортивной «пирамиды», где в основании – миллионы детей в бесплатных секциях, а на вершине – профессионалы на гособеспечении, которые куют олимпийские медали и повышают престиж державы. Именно таким был спорт в соцлагере в годы «холодной войны», но сегодня эффект от многомиллиардных вложений неочевиден.

Есть и другая модель развития спорта - когда государство устраняется от непосредственного вмешательства в спортивную сферу. Оно только устанавливает правила, способствующие тому, чтобы в спорт приходили деньги из бизнеса – с помощью налогов, грантов и разного рода преференций. В странах, где спорт устроен так, нет многотысячной армии спортсменов-профессионалов, которые десятилетиями занимаются каким-нибудь непопулярным (но олимпийским) видом спорта и получают государственные стипендии. Большинству атлетов приходится полностью или частично обеспечивать себя самостоятельно – самим искать себе спонсоров, оплачивать тренировочные сборы, экипировку, страховку и так далее. Но если спортсмену удалось достичь вершины и прославиться, то у него есть шанс стать настоящей звездой и кумиром миллионов, а потом и конвертировать свою известность в немалое состояние. А государство, которому удалось переложить расходы на профессиональный спорт на плечи своих граждан, может потратить сэкономленное на другие нужды.

Российские спортивные руководители любят рассуждать о том, как вот-вот внедрят на нашу почву вторую описанную модель поддержки спорта. Но воплощают они свои обещания в реальность весьма причудливым способом.
Рассуждения о том, что нужно заинтересовать бизнес поддержкой профессионального спорта свелись к тому, что крупнейшие корпорации в административном порядке обязали выделить средства на поддержку отдельных федераций и сборных.

Попытки освободить федеральный бюджет от непрофильных расходов на содержание тысяч профессиональных мастеров лыж, коньков, биатлона, санок, ручного мяча и стрельбы из лука завершились тем, что теперь все эти профессионалы стоят на довольствии не в федеральном министерстве, а в региональных. Подсчитать, сколько теперь средств налогоплательщиков уходит на содержание потенциальных олимпийцев, стало почти невозможно.
К чему все это приводит? Что мы имеем на выходе? Серьезных программ развития детско-юношеского спорта как не было так и нет. Масштабных мегапрограмм, которые, используя успешные маркетинговые технологии, позволяли бы зарабатывать на спорте, нет вовсе. Потенциальные спонсоры, рекламодатели по своей воле в спортивную сферу не идут. Потому что присутствие государства в спорте сейчас максимальное за все последние десятилетия! И вот это и есть главный итог этих шести лет.
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