Действующий обладатель Кубка мира Роман Репилов не слишком удачно начал нынешний сезон, но на двух последних этапах попадает на подиум.

«ПОДХОЖУ К СВОЕЙ ПРОШЛОГОДНЕЙ ФОРМЕ»

- Второй этап подряд и опять подиум. Довольны собой?

- Нет, радоваться пока нечему, я не очень хорошо проехал: в первом заезде внизу ошибся, во втором старте тоже не все хорошо было. Ну, конечно, бронзе никто не огорчился. Бронзовая медаль - она и в Африке бронзовая.

- Разобрались в причинах, почему на двух первых этапах не слишком удачно выступили?

- В Инсбруке на старте ошибся и сразу много проиграл, потом уже было не догнать. На втором этапе в Винтерберге с погодой не повезло. Шел дождь, из-за этого лед был очень медленный. В Альтенберг приехал злым на самого себя, обидно стало за свои результаты и удалось стать вторым.

- Но не только же погода причина неудачный старта?

- Я много всего тестировал, это отражалось на результатах. И еще, в нашем спорте нужно очень хорошо чувствовать сани. А с этим в начале были проблемы. Сейчас дело пошло лучше, чувствую, что подхожу понемногу к своей прошлогодней форме.

- Феликс Лох не сказал: «Рома, с возвращением!»

- Такого не было, сфотографировались вместе на пьедестале, пожали друг другу руки и все. Феликс довольно закрытый человек. Трудно от него ожидать, что он бросится с тобой обниматься со словами: «Ромка, ты молодец!», - смеется Роман. - Поэтому о каких-то приятельских отношениях, а тем более дружбе говорить не приходится. Общаемся, исключительно по делу. После второго заезда в Альтенберге смотрели с Феликсом, как прошли трассу. Все отрезки мы проехали одинаково, на последнем я выиграл у него пару сотых. Феликс и говорит: «Смотри, ты меня только внизу опередил». Я отвечаю: «Ну, да, есть такое». Посмеялись и разошлись по своим делам.

- Ну, хотя бы Демченко (главный тренер сборной России. – Прим. ред.) сказал: «Рома вернулся»?

- Альберт Михайлович такого не говорил. Да, я еще не совсем вернулся, пока наполовину. Сейчас нет такой задачи - выигрывать все подряд. Главные старты после Нового года – чемпионат Европы и Олимпиада. Там уже надо будет по максимуму все брать.

«В ПХЕНЧХАНЕ БУДЕМ СЛУШАТЬ РОССИЙСКИЙ ГИМН В НАУШНИКАХ»

- Всей командой следили в режиме онлайн за исполкомом МОК?

- У меня не было желания за этим следить. О решении исполкома узнал из сообщений друзей в соцсетях.

- Согласны, что МОК не стал лютовать, сделал нам поблажку?

- Ну, какая же это поблажка?! Сколько было случаев в истории, когда представителей других стран ловили на допинге. И никто всю страну не наказывал, не заставлял под белым флагом выступать. Мы, конечно, поедем под Олимпийским флагом и будем бороться за медали. Но все это не очень приятно.

- Но ведь на майках даже будет слово Россия. Наши легкоатлеты летом на чемпионате мира выступали без какой-либо привязки к стране.

- Но наш гимн звучать не будет.

- Однако, если вы окажетесь на пьедестале, все будут понимать, что вы представляете Россию.

- А мы тут с ребятами нашли выход из положения. На пьедестал выйдем с наушниками. Во время награждения наденем и будет слушать российский гимн. После объявления решения МОК у нас было собрание в команде. Демченко сказал, что наше дело тренироваться и побеждать. И не надо забивать голову тем, в каком статусе мы поедем на Игры.

- У вас кто-то высказывался за бойкот Олимпиады?

- Таких не было. Конечно, надо ехать – Олимпиада есть Олимпиада. Обидно, что без флага и гимна, но что делать…

- Какая была обстановка в команде в последнее время перед 5 декабрем?

- Нервная, ситуация нагнеталась. Информация о России, допинге шла отовсюду, куда ни глянешь. То лыжников дисквалифицируют, то бобслеистов. Абстрагироваться от этого было непросто.

- В прошлом сезоне, когда наши конькобежцы заходили в раздевалку, иностранные выходили. Суть демарша: не желаем соревноваться с допингерами.

- У нас такого вообще нет, отношение к нам доброжелательное. Никто из наших саночников никогда не был замешан в допинговых скандалах. Спортсмены из других стран относятся к нам с сочувствием, спрашивают, какая реакция в России на все эти события. Я сам совсем недавно узнал про коктейль Родченкова, до этого даже не знал, что ответить иностранцам.

- Феликс Лох не говорил: «Рома, езжай на Олимпиаду, иначе моя золотая медаль будет не полноценной».

- Ну вы что-то хватили.

- В смысле?

- Насчет золотой медали Лоха. У меня свои планы по поводу олимпийского золота.