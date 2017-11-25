Федоров по сумме двух заездов уступил 0,117 секунды победителю - итальянцу Кевину Фишналлеру, который показал результат 1 минута 45,528 секунды. Вторым стал трехкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох (+0,067 секунды).

Результаты остальных россиян: 5. Семен Павличенко (+0,178), 16. Александр Степичев (+0,480), 19. Роман Репилов (+0,521), 26. Александр Горбацевич (+0,959).

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