Степан Федоров — третий на этапе Кубка мира
Россиянин Степан Федоров занял третье место в одиночных санях на первом этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.
Федоров по сумме двух заездов уступил 0,117 секунды победителю - итальянцу Кевину Фишналлеру, который показал результат 1 минута 45,528 секунды. Вторым стал трехкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох (+0,067 секунды).
Результаты остальных россиян: 5. Семен Павличенко (+0,178), 16. Александр Степичев (+0,480), 19. Роман Репилов (+0,521), 26. Александр Горбацевич (+0,959).