- Степан и в прошлом году выступил успешно на этапе Кубка мира в Винтерберге. Сегодня он вновь показал очень хороший результат. Можно сказать, что Степан Федоров наконец-то стал одним из лидеров сборной России. И считаю, что его можно отнести уже и к одному из ведущих саночников мира, потому что спортсмен очень неплохо начал олимпийский сезон, - передает слова Гарт «Р-Спорт».

Добавим, что в субботу, 25 ноября, Федоров по сумме двух попыток уступил 0,117 секунды победителю итальянцу Кевину Фишналлеру, который показал результат 1 минута 45,528 секунды. Серебрянным призером стал немец Феликс Лох (+0,067 секунды).