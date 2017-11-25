В Винтерберге (Германия) проходит этап Кубка мира по санному спорту.

В соревнованиях мужчин в двойках российский дуэт Андрей Богданов/Андрей Медведев занял седьмое место. Весь пьедестал почета заняли немецкие спортсмены.

Победу одержали Эггерт и Саша Бенекен. Вторыми стали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Робин Гюке и Давид Гамм заняли третье место.

Санный спорт. Кубок мира

Винтерберг (Германия)

Мужчины. Двойки

1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) 1.27,340

2. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия ) - 1.27,577

3. Робин Гюке/Давид Гамм (Германия) – 1.27,769…

7. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия) - 1.27,920…

14. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.28,501…

18. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1.28,975.