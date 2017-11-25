Богданов и Медведев стали седьмыми на этапе Кубка мира по санному спорту, победили немцы Эггерт и Бенекен.
В Винтерберге (Германия) проходит этап Кубка мира по санному спорту.
В соревнованиях мужчин в двойках российский дуэт Андрей Богданов/Андрей Медведев занял седьмое место. Весь пьедестал почета заняли немецкие спортсмены.
Победу одержали Эггерт и Саша Бенекен. Вторыми стали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Робин Гюке и Давид Гамм заняли третье место.
Санный спорт. Кубок мира
Винтерберг (Германия)
Мужчины. Двойки
1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) 1.27,340
2. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия ) - 1.27,577
3. Робин Гюке/Давид Гамм (Германия) – 1.27,769…
7. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия) - 1.27,920…
14. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.28,501…
18. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1.28,975.